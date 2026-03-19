Ông Anutin Charnvirakul tiếp tục đắc cử Thủ tướng Thái Lan

(GLO)- Ông Anutin Charnvirakul - lãnh đạo đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) tiếp tục đắc cử Thủ tướng Thái Lan sau khi vượt qua cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội.

Ngày 19-3, Hạ viện Thái Lan đã bầu chọn ông Anutin Charnvirakul tiếp tục làm Thủ tướng. Ông là Thủ tướng Thái Lan đầu tiên được bầu lại trong vòng hai thập niên.

Ông Anutin Charnvirakul - lãnh đạo đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) tiếp tục đắc cử Thủ tướng Thái Lan. Ảnh: Reuters/TNO

Theo đó, tại cuộc họp Hạ viện bầu chọn người đứng đầu chính phủ tiếp theo của Thái Lan bắt đầu từ 10 giờ cùng ngày. Hai ứng cử viên được đề cử bao gồm: ông Anutin Charnvirakul - lãnh đạo đảng Tự hào Thái Lan, đương kim Thủ tướng lâm thời của Thái Lan và ông Nattapong Ruangpanyawut - lãnh đạo đảng Nhân dân.

Kết quả, ông Anutin Charnvirakul đã trúng cử và trở thành Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan khi giành được 293 phiếu bầu, trong khi đối thủ của ông là Nattapong Ruangpanyawut chỉ giành được 119 phiếu bầu; 86 đại biểu bỏ phiếu trống.

Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (sinh ngày 13-9-1966) là con trai của ông Chavalit Charnvirakul, một cựu nghị sĩ và bộ trưởng nhiều nhiệm kỳ.

Với tư cách cố vấn cho Ngoại trưởng Prachuab - Chaiyasarn, ông Anutin Charnvirakul bước vào chính trường năm 1996. Và ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế (2004 và 2005), Thứ trưởng Bộ Thương mại (2004). Sau đó, ông bị cấm tham gia chính trị trong 5 năm do là thành viên của ban điều hành đảng Thai Rak Thai. Ngay khi lệnh cấm kết thúc vào năm 2012, ông gia nhập đảng Tự hào Thái Lan do cha ông là Chavalit Charnvirakul lãnh đạo. Sau đó, ông được bầu làm lãnh đạo đảng, kế nhiệm cha mình.

Ngày 19-9-2025, ông Anutin đã được bầu chọn làm Thủ tướng Thái Lan sau khi người tiền nhiệm bà Paetongtarn Shinawatra bị Tòa án Hiến pháp ra phán quyết bãi nhiệm chức vụ.

Trước cuộc bỏ phiếu, ông Anutin cam kết sẽ ngay lập tức bắt tay vào việc thành lập nội các và giải quyết các vấn đề của Thái Lan.

Việc ông Anutin Charnvirakul tái đắc cử Thủ tướng Thái Lan hứa hẹn mở ra một giai đoạn ổn định của đất nước.