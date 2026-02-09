Thủ tướng Thái Lan tuyên bố chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử

(GLO)- Đảng Bhumjaithai của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul giành chiến thắng vượt trội trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8-2, mở ra triển vọng hình thành một chính phủ ổn định hơn sau giai đoạn kéo dài bất ổn chính trị.

Kết quả sơ bộ do Ủy ban Bầu cử Thái Lan công bố cho thấy Bhumjaithai có thể giành khoảng 192 ghế trong 500 ghế tại Hạ viện. Theo sau là đảng Nhân dân (PP) với khoảng 117 ghế và Pheu Thai với 74 ghế. Các đảng còn lại giành tổng cộng khoảng 117 ghế, theo phân tích của Reuters.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul họp báo tại trụ sở đảng Bhumjaithai ở Bangkok ngày 8-2. Ảnh: AFP

Phát biểu tại trụ sở đảng Bhumjaithai ở thủ đô Bangkok đêm 8-2, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tuyên bố đảng của mình “nhiều khả năng giành vị trí số một trong bầu cử”.

Ông nhấn mạnh “chiến thắng thuộc về tất cả người dân” dù họ có bỏ phiếu cho Bhumjaithai hay không, đồng thời khẳng định đảng sẽ "nỗ lực tối đa để phục vụ người dân”.

Trong khi đó, lãnh đạo đảng Nhân dân Natthaphong Ruengpanyawut đã lên tiếng thừa nhận thất bại, đồng thời tuyên bố sẽ tôn trọng kết quả bầu cử và quyền thành lập chính phủ của đảng giành chiến thắng. Hiện đảng Nhân dân đang giữ vị trí thứ hai với 116 ghế.

Trước đó, ngày 8-2, gần 53 triệu cử tri Thái Lan đã chính thức bước vào cuộc tổng tuyển cử nhằm bầu ra 500 hạ nghị sỹ để tiến tới thành lập quốc hội và chính phủ mới, sau khi Quốc hội nước này bị giải tán trước thời hạn vào ngày 12-12-2025.

Cuộc bỏ phiếu bắt đầu vào lúc 8 giờ trên đồng loạt các địa điểm bầu cử trên toàn Thái Lan và đóng cửa vào lúc 17 giờ cùng ngày. Đồng thời, với cuộc bầu cử, Thái Lan cũng đã tiến hành trưng cầu ý dân về việc soạn thảo Hiến pháp mới nhằm thay thế Hiến pháp năm 2017.

Công tác kiểm phiếu lập tức được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu chính thức kết thúc vào lúc 17 giờ.

Trước cuộc bầu cử, các nhà phân tích đã dự đoán một cuộc đua sát sao, khó có đảng nào giành chiến thắng tuyệt đối và dự đoán các cuộc đàm phán thành lập liên minh sẽ khó khăn sau cuộc bầu cử.

Cuộc tổng tuyển cử tại Thái Lan diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế và ngành du lịch quan trọng của nước này đang gặp khó khăn và giữa lúc căng thẳng với nước láng giềng Campuchia.

Trong vòng 15 ngày sau đó, Hạ viện khóa mới sẽ tổ chức họp những phiên đầu tiên để bầu ra Chủ tịch Hạ viện (đồng thời là chủ tịch Quốc hội) trước khi tổ chức bầu Thủ tướng, dự kiến diễn ra cuối tháng 4 đầu tháng 5-2026. Chính phủ mới dự kiến sẽ được thành lập vào tháng 5-2026.