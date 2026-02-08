Thái Lan hoàn tất công tác chuẩn bị tổng tuyển cử ngày 8-2

(GLO)- Hàng triệu cử tri Thái Lan sẽ tham gia một sự kiện chính trị được đánh giá là có ý nghĩa lịch sử khi lần đầu tiên vừa bầu cử Hạ viện vừa tham gia trưng cầu Hiến pháp trong cùng 1 ngày.

Ngày 8-2, khoảng 50 triệu cử tri Thái Lan sẽ bầu ra tổng cộng 500 thành viên Hạ viện, trong đó 400 người được bầu từ các khu vực bầu cử địa phương và 100 người còn lại được phân bổ cho các đảng chính trị dựa trên tỷ lệ phiếu bầu phổ thông.

Điểm bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử Hạ viện Thái Lan tại Bangkok ngày 1-2-2026. Nguồn: THX/TTXVN

Thăm dò dư luận trước bầu cử cho thấy, đảng Tự hào Thái Lan do Thủ tướng tạm quyền Anutin Charnvirakul lãnh đạo đang tiếp tục bám đuổi đảng Nhân dân về tỷ lệ ủng hộ; trong khi đảng Vì nước Thái được gia đình cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra hậu thuẫn, cũng đang bám sát.

Lá phiếu của cử tri không chỉ quyết định lực lượng nào thành lập chính phủ mới, mà còn phản ánh lựa chọn của xã hội Thái Lan trước bài toán quen thuộc suốt nhiều thập niên: làm thế nào để dung hòa cải cách chính trị, ổn định thể chế và phục hồi tăng trưởng kinh tế.

Theo Ủy ban Bầu cử Thái Lan, có tới 57 chính đảng tham gia tranh cử với hơn 90 ứng cử viên được đề cử cho vị trí thủ tướng. Tuy nhiên, cục diện thực tế vẫn được nhìn nhận là cuộc đua “tam mã” giữa 3 lực lượng chủ chốt: đảng Nhân dân (PP), đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) và đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai).

Giới phân tích nhận định, khó có đảng nào giành được đa số ghế áp đảo tại Hạ viện, khiến tiến trình hình thành chính phủ mới nhiều khả năng phụ thuộc các cuộc thương lượng hậu bầu cử.

Ủy ban Bầu cử Thái Lan đã mời 44 quan sát viên quốc tế đến từ 17 quốc gia và các tổ chức ngoại giao tham gia theo dõi toàn bộ quy trình bỏ phiếu và kiểm đếm.

An ninh thủ đô Bangkok và các tỉnh biên giới phía Nam đang được siết chặt sau khi lực lượng chức năng phát hiện nhiều thiết bị nổ tự chế tại các điểm công cộng.

Theo quy định của Ủy ban Bầu cử Thái Lan (ECT), mọi hoạt động vận động phải chấm dứt trước 18 giờ ngày 7-2. Từ thời điểm này đến hết ngày bầu cử (8-2), lệnh cấm vận động tranh cử và lệnh cấm bán, phân phối đồ uống có cồn sẽ có hiệu lực trên toàn quốc. Đây là biện pháp truyền thống tại Thái Lan nhằm duy trì trật tự công cộng và đảm bảo tính minh bạch cho ngày bầu cử.