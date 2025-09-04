Hạ viện Thái Lan ấn định bầu Thủ tướng mới vào ngày 5-9

(GLO)- Hạ viện Thái Lan sẽ tổ chức bỏ phiếu bầu Thủ tướng mới vào ngày 5-9, một tuần sau khi bà Paetongtarn Shinawatra bị phế truất.

Theo trang web của Văn phòng Thư ký Hạ viện Thái Lan, công văn do Tổng Thư ký Hạ viện Arpath Sukhanunth gửi toàn thể nghị sĩ vào ngày 3-9, Chủ tịch Hạ viện Wan Muhamad Noor Matha đã yêu cầu bổ sung mục khẩn cấp vào chương trình nghị sự phiên họp ngày 5-9, liên quan đến việc xem xét và phê chuẩn ứng viên Thủ tướng theo quy định tại Điều 159 của Hiến pháp Vương quốc Thái Lan.

Hạ viện Thái Lan. (Ảnh: Reuters)

Cũng trong ngày 3-9, Đảng đối lập Nhân dân - lực lượng nắm giữ nhiều ghế nhất tại Hạ viện - tuyên bố ủng hộ ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo Đảng Tự hào Thái (Bhumjaithai), làm Thủ tướng. Động thái này giúp ông Anutin chiếm ưu thế rõ rệt trong cuộc bỏ phiếu sắp tới.

Trước đó, ông Natthaphong Ruangpanyawut, lãnh đạo đảng Nhân dân (People’s Party), đảng đối lập lớn nhất tại Hạ viện Thái Lan, tuyên bố quyết định của đảng Nhân dân ủng hộ lãnh đạo đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) Anutin Charnvirakul làm Thủ tướng.

Tuy nhiên, sự ủng hộ từ các đảng đối lập đi kèm điều kiện: Thủ tướng mới phải giải tán Hạ viện trong vòng 4 tháng kể từ khi trình bày tuyên bố chính sách, nhằm tổ chức tổng tuyển cử và trưng cầu dân ý về khả năng sửa đổi Hiến pháp.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh chính trường Thái Lan đang bước vào giai đoạn chuyển tiếp, sau khi Tòa án Hiến pháp ngày 29-8 ra phán quyết bãi nhiệm bà Paetongtarn Shinawatra khỏi vị trí Thủ tướng vì vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức.

Cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện có thể mở đường cho Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Bhumjaithai, thành lập chính phủ với sự ủng hộ của đảng Nhân dân gồm 143 ghế, lực lượng lớn nhất trong quốc hội.

Doanh nhân, chính khách Anutin Charnvirakul đã nổi lên như ứng cử viên hàng đầu cho vị trí thủ tướng Thái Lan, sau khi đảng Bhumjaithai theo đường lối bảo thủ của ông đạt thỏa thuận với đảng Nhân dân đối lập, lực lượng lớn nhất trong Hạ viện gồm 500 ghế.

Trong khi đó, đảng Pheu Thai, được hậu thuẫn bởi gia tộc Shinawatra của bà Paetongtarn, cũng tuyên bố có đủ sự ủng hộ để duy trì quyền lực. Pheu Thai đang tìm cách lôi kéo sự hậu thuẫn của đảng Nhân dân và sẵn sàng chấp nhận các điều kiện mà nhóm tiến bộ này đưa ra.

Đảng Bhumjaithai, đảng đã rút khỏi liên minh của Pheu Thai hồi tháng 6, tuyên bố sẽ giải tán quốc hội trong vòng 4 tháng nếu lên cầm quyền. Đảng này cũng cam kết tổ chức trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp và giải quyết tranh chấp biên giới Thái Lan - Campuchia, những điều kiện mà đảng Nhân dân đặt ra để đổi lấy sự ủng hộ.

Theo truyền thông Thái Lan, các nghị sĩ của đảng Nhân dân chỉ ủng hộ một thủ tướng cam kết tổ chức tổng tuyển cử mới và mở đường cho việc thay đổi Hiến pháp. Hiện cả đảng cầm quyền Pheu Thai và đảng Bhumjaithai đều đang tìm cách lôi kéo sự ủng hộ của đảng Nhân dân, phe nắm giữ nhiều ghế nhất tại Quốc hội.