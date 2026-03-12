Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Trong 6 ngày đầu xung đột với Iran, Mỹ tiêu tốn 11,3 tỷ USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG KHOA (tổng hợp)

(GLO)- Một số trợ lý quốc hội cho biết, họ dự đoán Nhà Trắng sẽ sớm đệ trình yêu cầu lên quốc hội để xin thêm kinh phí cho cuộc chiến. Một số quan chức cho rằng, yêu cầu này có thể lên tới 50 tỷ USD.

Ngày 11-3, theo Reuters dẫn nguồn tin, các quan chức trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ước tính Mỹ đã tiêu tốn ít nhất 11,3 tỷ USD trong 6 ngày đầu tiên của cuộc chiến chống Iran. Con số này vẫn chưa bao gồm nhiều chi phí liên quan đến việc chuẩn bị cho các cuộc tấn công.

xung-dot-my-ian.jpg
Một vụ nổ ở thủ đô Tehran của Iran ngày 2-3, sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran. Ảnh: Reuters

Thông điệp của ông Trump về thời gian kéo dài cuộc chiến với Iran khá mâu thuẫn, theo nhận xét của Đài CNN. Lúc thì ông nói rằng cuộc chiến đang diễn ra nhanh hơn dự kiến đáng kể, lúc thì sẽ kéo dài từ bốn đến sáu tuần, lúc thì chúng ta “đã thắng… nhưng chưa thắng đủ”, và lúc thì các cuộc tấn công vừa là “một cuộc chiến”, vừa là “một cuộc hành quân ngắn”.

“Hãy để tôi nói rằng chúng ta đã thắng. Các vị biết đấy, không ai thích nói quá sớm rằng mình đã thắng nhưng chúng ta đã thắng. Ngay trong giờ đầu tiên cuộc chiến là đã kết thúc, chúng ta đã thắng” - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về cuộc xung đột với Iran trong một bài phát biểu ngày 11-3 (giờ Mỹ).

Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đã vượt xa kỳ vọng và gây ra thiệt hại nhiều hơn so với dự đoán ban đầu. Chính quyền Trump tới nay vẫn chưa đưa ra đánh giá công khai về chi phí của cuộc xung đột ở Iran hay ý định rõ ràng về thời gian dự kiến kéo dài cuộc chiến.

Trước đó, các quan chức quốc phòng Mỹ cũng thông báo với quốc hội rằng số đạn dược trị giá khoảng 5,6 tỷ USD đã được sử dụng chỉ trong 2 ngày đầu tiên của cuộc giao tranh ở Trung Đông

Chiến dịch chống Iran bắt đầu vào ngày 28-2 với các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Đến nay, cuộc chiến đã khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng, chủ yếu là người Iran và người Lebanon, khi cuộc xung đột lan sang Lebanon và gây hỗn loạn cho thị trường năng lượng toàn cầu và giao thông vận tải.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Iran phóng loạt tên lửa thế hệ mới vào các mục tiêu Mỹ, Israel

Tin thế giới tối 9-3: Iran phóng loạt tên lửa thế hệ mới vào các mục tiêu Mỹ, Israel

Thế giới

(GLO)- Iran phóng loạt tên lửa thế hệ mới vào các mục tiêu Mỹ, Israel; Mỹ sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đạt mục tiêu tại Trung Đông; Philippines áp dụng chế độ tuần làm việc 4 ngày để tiết kiệm năng lượng... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 9-3. 

Mỹ tuyên bố sẽ khôi phục quan hệ ngoại giao với Venezuela

Mỹ tuyên bố sẽ khôi phục quan hệ ngoại giao với Venezuela

Thế giới

(GLO)- Ngày 5-3, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Washington và chính quyền lâm thời tại Venezuela đã nhất trí khôi phục quan hệ ngoại giao và lãnh sự, đánh dấu bước cải thiện quan hệ giữa hai nước sau khi cựu Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ trong chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu hồi tháng 1.

Mỹ công bố video 100 giờ của chiến dịch tấn công Iran

Tin thế giới sáng 6-3: Iran tuyên bố không ngừng bắn, sẵn sàng cho chiến dịch trên bộ của Mỹ

Thế giới

(GLO)- Iran tuyên bố không ngừng bắn, sẵn sàng cho chiến dịch trên bộ của Mỹ; Mỹ công bố video 100 giờ của chiến dịch tấn công Iran; 1.000 tàu thương mại kẹt ở Vịnh Ba Tư; Hơn 20 bang kiện chính sách thuế quan toàn cầu mới... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 6-3. 

Loạt hạ tầng trọng yếu của Iran bị phá hủy

Loạt hạ tầng trọng yếu của Iran bị phá hủy

Thế giới

(GLO)- Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đã phá hủy các cơ sở chỉ huy và kiểm soát của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Các cơ sở phòng không, các địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái, các sân bay quân sự của Iran cũng bị phá hủy.

null