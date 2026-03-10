Tin thế giới tối 10-3: Israel không kích các cơ sở liên quan chương trình hạt nhân Iran

(GLO)- Israel không kích các cơ sở liên quan chương trình hạt nhân Iran; Iran trưng bày mảnh vỡ tên lửa lao xuống trường nữ sinh; Thiếu nhiên liệu, Pakistan “thắt lưng, buộc bụng”; Bắc Kinh-Bình Nhưỡng nối lại tuyến đường sắt... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 10-3.

Israel không kích các cơ sở liên quan chương trình hạt nhân Iran

Ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại tại cơ sở hạt nhân Parchin của Iran. Ảnh: Imagery © 2026 Vantor

Ngày 10-3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết nước này đã tiến hành các cuộc không kích tại Tehran hôm 9-3, trong đó nhằm vào cơ sở hạ tầng thuộc trụ sở của Lực lượng Quds - đơn vị đặc nhiệm thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Theo tuyên bố của IDF trên Telegram, trong đêm 9-3, Không quân Israel đã tấn công các cơ sở hạ tầng trong trụ sở chính của Lực lượng Quds, cùng một số địa điểm sản xuất vũ khí và hệ thống phòng thủ khác mà Israel cho là thuộc chính quyền Iran.

Không quân Israel cũng tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một khu phức hợp nghiên cứu và phát triển do IRGC sử dụng trong khuôn viên một trường đại học tại Tehran, cũng như các phòng thí nghiệm được cho là liên quan chương trình hạt nhân của Iran.

Các nguồn tin quân sự Israel cho biết các mục tiêu bị tấn công bao gồm những cơ sở nghiên cứu từng bị đánh trúng trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa hai bên vào tháng 6-2025.

Israel không kích cơ sở tài chính liên quan Hezbollah tại Liban

Ngày 10-3, quân đội Israel cho biết đã thực hiện một loạt cuộc không kích tại Liban nhằm vào Al-Qard Al-Hassan - tổ chức tài chính mà Israel cho là có liên quan tới lực lượng Hezbollah.

Khói bốc lên ở Beirut sau vụ không kích của Israel. Ảnh: lorientlejour

Theo tuyên bố của quân đội Israel, các cuộc không kích đã nhằm vào các tài sản và cơ sở lưu trữ thuộc tổ chức này. Israel cáo buộc Hezbollah sử dụng Al-Qard Al-Hassan như một kênh tài chính để tài trợ cho việc mua sắm vũ khí và chi trả cho các tay súng của lực lượng này.

Cùng ngày, Israel tiếp tục cảnh báo người dân tại miền Nam Liban sơ tán khỏi các khu vực phía Nam sông Litani trước các cuộc không kích được tiến hành với cường độ mạnh.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Avichay Adraee cho biết các cuộc không kích vẫn đang tiếp diễn khi quân đội Israel tiến hành hoạt động quân sự quy mô lớn tại khu vực. Ông kêu gọi người dân rời khỏi nhà “ngay lập tức” và di chuyển về phía Bắc sông Litani, đồng thời cảnh báo việc ở lại khu vực phía Nam con sông này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của họ và các thành viên gia đình.

Iran trưng bày mảnh vỡ 'tên lửa Mỹ' lao xuống trường nữ sinh

Iran vừa công bố những mảnh vỡ được cho là của tên lửa Tomahawk đánh trúng trường tiểu học ở tỉnh Hormozgan, khiến ít nhất 175 người thiệt mạng.

Các mảnh vỡ tên lửa được đặt trên một chiếc bàn gần đống đổ nát của trường tiểu học Shajarah Tayyebeh ở huyện Minab, tỉnh Hormozgan, miền nam Iran. Theo New York Times, các mảnh vỡ dường như là bộ phận của tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất, được chế tạo sau năm 2014.

Mảnh vỡ tên lửa được trưng bày gần đống đổ nát của trường học ở huyện Minab, tỉnh Hormozgan, miền nam Iran hôm 9-3. Ảnh: IRIB

Trong ảnh, một mảnh vỡ có dòng chữ "SDL ANTENNA" (ăng-ten liên kết dữ liệu vệ tinh), vốn là một phần của hệ thống liên lạc trên các biến thể Tomahawk mới nhất của Mỹ. Số hiệu nhận dạng cho thấy linh kiện này được cung cấp cho quân đội Mỹ theo đơn đặt hàng năm 2014. Tên của Ball Aerospace Technologies, nhà sản xuất vũ khí có trụ sở tại bang Colorado và được tập đoàn BAE mua lại vào năm 2024, được in trên bộ phận này.

Mảnh vỡ có dòng chữ Globe Motors và "sản xuất tại Mỹ". Ảnh: IRIB

Một mảnh vỡ khác có dòng chữ "Sản xuất tại Mỹ" và dòng chữ Globe Motors, nhà sản xuất có trụ sở tại bang Ohio. Theo dữ liệu công khai về chi tiêu của chính phủ Mỹ, công ty này đã được Lầu Năm Góc trao các hợp đồng trị giá hàng triệu USD để cung cấp linh kiện, trong đó có động cơ truyền động được sử dụng để điều khiển cánh lái tên lửa Tomahawk.

Các bộ phận do Iran trưng bày có đặc điểm trùng khớp với mảnh vỡ thu được sau những cuộc tấn công bằng tên lửa Tomahawk của Mỹ trong các xung đột trước đây, như ở Yemen và Syria.

Trevor Ball, cựu chuyên gia xử lý vật liệu nổ của quân đội Mỹ và hiện làm việc với nhóm nghiên cứu Bellingcat, cho rằng những bộ phận này thuộc về tên lửa Tomahawk.

Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin.

Pakistan “thắt lưng, buộc bụng” tiết kiệm nhiên liệu

Tất cả các trường học ở Pakistan sẽ đóng cửa trong hai tuần, bắt đầu từ ngày 16-3 tới, trong đó các trường đại học và cơ sở giáo dục tương đương sẽ phải chuyển ngay sang hình thức giảng dạy trực tuyến.

Thông báo được Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đưa ra sau cuộc họp nội các, bàn về các biện pháp ứng phó với cuộc khủng hoảng nhiên liệu do tình hình căng thẳng ở Trung Đông.

Người dân Pakistan xếp hàng mua xăng, dầu. Ảnh: Reuters

Phát biểu trên truyền hình sau cuộc họp Nội các, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết: “Trong hai tháng tới, lượng nhiên liệu được phân bổ cho các phương tiện của cơ quan chính phủ sẽ bị cắt giảm ngay lập tức 50%. Trong các lĩnh vực tư và công, 50% nhân viên sẽ làm việc tại nhà, ngoại trừ các dịch vụ cực kỳ thiết yếu. Các cơ quan sẽ chỉ mở cửa 4 ngày trong tuần, sẽ có thêm 1 ngày nghỉ để tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, điều này sẽ không áp dụng cho các nhâgn hàng. Các trường học sẽ bắt đầu nghỉ 2 tuần kể từ cuối tuần này và các lớp học trực tuyến sẽ được triển khai ngay lập tức ở các cơ sở giáo dục cấp đại học”.

Ngoài ra, chi tiêu của các Bộ thuộc chính phủ Pakistan sẽ bị cắt giảm 20%, trong đó dừng cấp phép mua xe cộ, điều hòa và đồ nội thất.

Hiện Pakistan xác nhận giá xăng đã tăng kỷ lục 55 rupee Pakistan/lít - mức tăng lớn nhất trong lịch sử nước này. Giá dầu diesel cũng tăng mạnh khoảng 20%.

Tuyến đường sắt Bắc Kinh-Bình Nhưỡng nối lại hoạt động sau 6 năm

Dịch vụ tàu hỏa nối liền thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc và Bình Nhưỡng của Triều Tiên sẽ lần đầu tiên hoạt động trở lại trong tuần này kể từ khi bị tạm ngừng 6 năm trước do đại dịch COVID-19.

Tàu sẽ khởi hành từ Bắc Kinh lúc 17h26 (giờ địa phương) và đến Bình Nhưỡng lúc 18h ngày hôm sau, dừng một lần tại thành phố biên giới Đan Đông của Trung Quốc. Ảnh: Yonhap

Tuyến đường sắt Bắc Kinh-Bình Nhưỡng dự kiến nối lại dịch vụ vào ngày 12-3, với tần suất 4 chuyến một tuần, vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Năm và thứ Bảy.

Tàu sẽ khởi hành từ Bắc Kinh lúc 17h26 (giờ địa phương) và đến Bình Nhưỡng lúc 18h ngày hôm sau, dừng một lần tại thành phố biên giới Đan Đông của Trung Quốc. Hai toa cuối của đoàn tàu sẽ được dành riêng cho hành khách.

Theo một quan chức Trung Quốc, chuyến tàu Bắc Kinh-Bình Nhưỡng sắp tới chủ yếu phục vụ các nhà ngoại giao và những người đi công tác chính thức.