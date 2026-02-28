Cộng đồng người Việt tại Israel sẵn sàng về nước hoặc di chuyển sang nước thứ ba khi được phép

(GLO)- Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đề nghị cộng đồng người Việt nghiêm túc tuân thủ đầy đủ các quy định và hướng dẫn về biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn của chính quyền sở tại và sẵn sàng về nước hoặc di chuyển sang nước thứ ba khi được phép.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã phát đi thông báo khẩn gửi cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại sở tại, đề nghị nâng cao cảnh giác và tuân thủ nghiêm các quy định an toàn của chính quyền địa phương.

Khói bốc lên sau vụ nổ được ghi nhận ở thủ đô Tehran, Iran ngày 28.2 Ảnh: AFP

Cụ thể, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản cho bà con, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đề nghị cộng đồng người Việt nghiêm túc tuân thủ đầy đủ các quy định và hướng dẫn về biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn của chính quyền sở tại; thường xuyên cập nhật thông tin qua các hội, nhóm người Việt Nam tại Israel để nắm bắt tình hình và trao đổi khi cần thiết.

Hạn chế tối đa việc di chuyển giữa các thành phố trong giai đoạn nhạy cảm; cố gắng lưu trú gần khu vực có hầm trú ẩn; chủ động xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình; sẵn sàng về nước hoặc di chuyển sang nước thứ ba khi được phép.

Đồng thời, duy trì liên hệ thường xuyên với Đại sứ quán. Trong trường hợp khẩn cấp hoặc cần hỗ trợ bảo hộ công dân, đề nghị liên hệ qua đường dây nóng: +972 555 025 616 và +972 508 783 373.