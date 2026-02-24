Chính phủ Mỹ cam kết minh bạch về nguồn tài trợ nước ngoài cho các trường đại học

(GLO)- Mỹ cam kết minh bạch về nguồn tài trợ nước ngoài cho các trường đại học. Theo đó, Bộ Giáo dục nước này sẽ công khai các khoản quyên góp từ nước ngoài để tăng cường minh bạch và bảo vệ lợi ích quốc gia.

Khuôn viên trường Đại học Harvard ở Cambridge (bang Massachusetts, Mỹ). Ảnh: AP/TNO

Ngày 23-2, Chính phủ Mỹ cho biết sẽ cung cấp thêm thông tin về các khoản tài trợ từ nước ngoài dành cho các trường đại học, trong bối cảnh giới bảo thủ lo ngại về nguồn đóng góp từ một số quốc gia.

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục thiết lập cổng thông tin nhằm công khai các khoản quyên góp từ nước ngoài, qua đó hỗ trợ “xử lý các mối đe dọa tiềm tàng và bảo vệ lợi ích thiết yếu”.

Mục tiêu là tăng cường minh bạch, giúp công chúng hiểu rõ các khoản quà tặng và hợp đồng đến từ thực thể nước ngoài, song nhấn mạnh không đưa ra đánh giá đối với bất kỳ quốc gia cụ thể nào-Thứ trưởng Giáo dục Nicholas Kent-cho biết.

Theo Bộ Giáo dục Mỹ, trong năm 2025, các chính phủ, cá nhân và doanh nghiệp nước ngoài đã đóng góp tổng cộng 5,2 tỷ USD cho các trường đại học nước này. Qatar đứng đầu với hơn 1,2 tỷ USD, tiếp theo là Anh (633 triệu USD) và Trung Quốc (528 triệu USD).

Hiện, các cơ sở giáo dục nhận tài trợ nhiều nhất gồm: Đại học Carnegie Mellon, Viện Công nghệ Massachusetts và Đại học Harvard - những trung tâm nghiên cứu lớn về khoa học và kỹ thuật.

Theo Luật Mỹ yêu cầu khai báo các khoản tài trợ trên 250.000 USD, song giới chức thừa nhận vẫn tồn tại tình trạng báo cáo chưa đầy đủ. Trong bối cảnh đó, một số nghị sỹ Cộng hòa đề xuất hạ ngưỡng khai báo và áp dụng chế tài nghiêm khắc hơn.

Trước đó, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm tái cấu trúc và sắp xếp lại giáo dục Mỹ, trong đó yêu cầu hạn chế các trường đại học Mỹ nhận tài trợ nước ngoài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm sắc lệnh hành pháp sau khi ký cùng với Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon. Ảnh: AFP/vtcnews.vn

Mục đích của lệnh hành pháp là tăng cường bảo vệ các trường đại học và tổ chức giáo dục khỏi sự can thiệp của các quốc gia ngoài nước, đồng thời giảm thiểu nguy cơ liên quan đến an ninh thông tin và các mối đe dọa chiến lược.

Các trường sẽ phải cung cấp thông tin đầy đủ về các khoản tài trợ và nghiên cứu hợp tác với các quốc gia này, đồng thời báo cáo về mối quan hệ với các tổ chức nước ngoài.