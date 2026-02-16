Tin thế giới tối 16-2: Mỹ bắt giữ tàu chở dầu vi phạm lệnh trừng phạt tại Ấn Độ Dương

(GLO)- Mỹ bắt giữ tàu chở dầu vi phạm lệnh trừng phạt tại Ấn Độ Dương; Hơn 1500 tòa nhà ở Kiev vẫn mất điện giữa mùa đông lạnh giá; Nổ cửa hàng pháo hoa ở Trung Quốc, 8 người thiệt mạng; ...là những thong tin quốc tế nổi bật tối 16-2.

Mỹ bắt giữ tàu chở dầu vi phạm lệnh trừng phạt tại Ấn Độ Dương

Ngày 15-2, Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết lực lượng chấp pháp nước này đã tiến hành kiểm soát một tàu chở dầu tại Ấn Độ Dương, cho rằng tàu trên vi phạm lệnh phong tỏa đối với các tàu bị áp trừng phạt ở khu vực Caribe do Tổng thống Donald Trump ban hành và tìm cách rời khỏi khu vực.

Một chiếc trực thăng quân sự của Mỹ bay phía trên tàu chở dầu Veronica III. Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ

Theo Lầu Năm Góc, tàu chở dầu Veronica III treo cờ Panama đã “cố tình vi phạm lệnh phong tỏa nêu trên và tìm cách trốn thoát."

Lực lượng Mỹ đã theo dõi hành trình con tàu từ Caribe sang Ấn Độ Dương, sau đó áp sát và tiến hành bắt giữ.

Theo trang theo dõi hàng hải TankersTrackers.com, tàu Veronica III rời Venezuela ngày 3-1, chở khoảng 1,9 triệu thùng dầu. Con tàu này cũng nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ liên quan tới Iran.

Hơn 1500 tòa nhà ở Kiev vẫn mất điện giữa mùa đông lạnh giá

Chính quyền thủ đô Kiev của Ukraine ngày 15-2 cho biết khoảng 1.100 tòa nhà dân cư và 500 tòa nhà khác vẫn không có hệ thống sưởi giữa mùa đông lạnh giá.

Các cuộc tấn công gần đây của Nga đã gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng nhất ở Ukraine trong cuộc chiến kéo dài 4 năm, khiến hàng trăm nghìn hộ gia đình không có hệ thống sưởi và điện vào thời điểm nhiệt độ giảm xuống thấp tới -20 độ C.

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy sau trận tập kích vào Kiev. Ảnh: Reuters

Thị trưởng Kiev Vitalii Klitschko cho biết các cuộc không kích liên tục của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu trong giai đoạn này đã đẩy Kiev đến "bờ vực thảm họa".

“Ngay lúc này, câu hỏi về tương lai của đất nước chúng tôi, liệu chúng tôi có tồn tại với tư cách một quốc gia độc lập hay không vẫn còn bỏ ngỏ”, ông Klitschko nói.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Năng lượng Ukraine, ông Denis Shmygal, cho biết tình hình năng lượng tại thủ đô Kiev đang rất nguy cấp.

Theo Bộ trưởng Năng lượng Ukraine, các cơ sở sản xuất điện, cũng như mạng lưới truyền tải và phân phối đã bị hư hại ở Kiev, các vùng Vinnitsa, Dnepropetrovsk, Odessa, Kharkov và các khu vực khác.

Khoảng 3,5 triệu cư dân ở thủ đô của Ukraine đang trải qua mùa đông khắc nghiệt nhất kể từ khi xung đột toàn diện với Nga nổ ra cách đây gần 4 năm.

Nổ cửa hàng pháo hoa ở Trung Quốc, 8 người thiệt mạng

Vụ nổ xảy ra tại cửa hàng pháo hoa ở tỉnh Giang Tô do "bắn pháo không đúng cách" đã khiến 8 người chết và hai người bị thương.

Hiện trường vụ nổ cửa hàng pháo hoa ở huyện Đông Hải, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: Weibo

Sự việc xảy ra chiều 15-2 tại làng Đông An thuộc huyện Đông Hải, tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc. Giới chức địa phương xác định nguyên nhân là một người dân đã "châm pháo không đúng cách" gần cửa hàng bán pháo hoa, nhưng chưa công bố thông tin cụ thể.

Lực lượng khẩn cấp, lính cứu hỏa, công an và nhân viên y tế đã được huy động để cứu nạn. Đám cháy tại hiện trường được dập tắt sau khoảng một tiếng rưỡi.

Cơ quan chức năng đang điều tra sự việc và đã bắt giữ những người liên quan.

Thụy Sĩ: Tàu trật bánh do lở tuyết, giao thông gián đoạn

Sáng 16-2, một đoàn tàu đã trật bánh tại bang Valais, miền Nam Thụy Sĩ. Hiện chưa có thống kê thương vong, song cảnh sát cho biết có thể đã có người bị thương.

Lở tuyến khiến một đoàn tàu bị trật bánh ở Valais, Thụy Sĩ. Ảnh: The Sun

Thông tin trên trang web của công ty điều hành đường sắt liên bang SFR cho biết vụ tai nạn là do tuyết lở và giao thông đường sắt bị gián đoạn giữa Goppenstein và Brig. Vụ việc xảy ra lúc 7h00 sáng giờ địa phương (tức 13h00 theo giờ Hà Nội) tại Goppenstein.

Chuyến tàu gặp nạn là tàu RegioExpress, khởi hành từ Spiez lúc 6h12. Theo công ty vận hành tuyến đường BLS, có khoảng 30 hành khách trên tàu vào thời điểm xảy ra tai nạn. Chiến dịch cứu hộ vẫn đang tiếp diễn.

Dịch vụ tàu hỏa giữa Goppenstein và Brig, thuộc bang Valais, đã bị gián đoạn trong nhiều giờ.