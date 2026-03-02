Xả súng trong quán bia ở Mỹ, 17 người thương vong

(GLO)- Chiều 1-3 (theo giờ Việt Nam), một vụ xả súng nghiêm trọng đã xảy ra tại quán bar ở thành phố Austin, bang Texas (Mỹ), khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương.

Phát biểu họp báo, Cảnh sát trưởng thành phố Austin - bà Lisa Davis - cho biết: Cảnh sát đã nhận được tin báo về việc một người đàn ông xả súng tại Buford’s - quán bia nổi tiếng nằm trong khu giải trí sôi động của thành phố.

Cảnh sát có mặt ở nơi xảy ra vụ xả súng. Nguồn: AP

Bà Davis nói may mắn khi có rất nhiều cảnh sát hiện diện tại khu giải trí của Austin vào thời điểm xảy ra vụ xả súng, cho phép cảnh sát phản ứng nhanh chóng khi các quán bar đang đóng cửa.

“Các cảnh sát ngay lập tức hành động và đối mặt với đối tượng cầm súng. Ba cảnh sát của chúng tôi đã bắn trả, tiêu diệt nghi phạm” - bà Davis phát biểu (theo Đài CBS).

Trưởng đội cấp cứu Robert Luckritz cho hay, 3 người được tìm thấy đã chết tại hiện trường và 14 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Trong số những người bị thương, có 3 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Thị trưởng Austin Kirk Watson cho hay, ông rất đau lòng trước sự mất mát của các nạn nhân và ca ngợi sự phản ứng nhanh chóng của lực lượng phản ứng nhanh. “Họ chắc chắn đã cứu sống nhiều người” - ông Watson nói.

Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực súng đạn tại Mỹ. Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan.