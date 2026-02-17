Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Mỹ: Xả súng tại sân băng ở bang Rhode Island, 3 người thiệt mạng

QUANG KHOA (tổng hợp)

(GLO)- Vụ xả súng xảy ra tại một sân vận động ở thành phố Pawtucket, bang Rhode Island, Mỹ, khiến 3 người thiệt mạng, bao gồm cả nghi phạm, 3 người khác bị thương.

Ngày 16-2, cảnh sát địa phương cho biết, một trận khúc côn cầu đã bị gián đoạn bởi tiếng súng vang lên bên trong sân băng chật kín khán giả ở bang Rhode Island (Mỹ), khiến 3 người thiệt mạng, gồm cả nghi phạm, 3 người khác bị thương nặng.

xa-sung-my.jpg
Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Nguồn: nld.com.vn

Trả lời họp báo, cảnh sát trưởng Pawtucket, Tina Goncalves, cho hay các sĩ quan đã phản ứng với các báo cáo về tiếng súng tại Sân vận động Dennis M. Lynch, nơi đang diễn ra một sự kiện khúc côn cầu có sự tham gia của học sinh từ nhiều trường học và phụ huynh khiến khu vực rơi vào hỗn loạn.

Đài địa phương WPRI đưa tin nghi phạm là cha của một học sinh lớp 12 tại Trường trung học North Providence và đã nổ súng vào 5 thành viên trong gia đình.

Trong khi đó, một phụ nữ nói với WCVB-TV rằng nghi phạm chính là cha của cô, người "có vấn đề về sức khỏe tâm thần".

Tuy nhiên, giới chức TP Providence cho biết chưa thể xác nhận thông tin này.

“Kiểu bạo lực như vậy, đặc biệt ở nơi dành cho gia đình và thanh thiếu niên, thật sự gây tổn thương” - Thị trưởng Providence Brett Smiley viết trên mạng xã hội X.

Theo tổ chức Gun Violence Archive, đây là vụ xả súng hàng loạt thứ 41 tại Mỹ trong 47 ngày đầu năm.

