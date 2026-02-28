Iran đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc ngăn chặn "hành động gây hấn" của Mỹ và Israel

(GLO)- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết: "Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải triệu tập cuộc họp ngay lập tức và thực hiện các biện pháp khẩn cấp, hiệu quả nhằm chấm dứt hành động gây hấn chống lại Iran".

Ông Esmail Baghaei nhấn mạnh: "Đây là cuộc chiến mà chúng tôi ở thế bị động. Iran sẽ tiến hành cuộc đấu tranh dân tộc nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình".

Cột khói bốc lên tại thủ đô Tehran của Iran sáng 28/2. Ảnh: AFP

Theo Ngoại trưởng Araghchi, cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran là sự vi phạm trắng trợn nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và "tội ác chống lại hòa bình, an ninh quốc tế".

Báo Times of Israel dẫn thống kê sơ bộ của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho hay có khoảng 35 tên lửa được Iran phóng đi “trong sáng 28/2 nhằm vào lãnh thổ Israel, một số quả bị các hệ thống phòng không của IDF đánh chặn trong khi nhiều tên lửa rơi xuống nơi có địa hình trống trải”.

Trong thông cáo báo chí ngày 28-2, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ), ông Volker Turk đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về các diễn biến nghiêm trọng nói trêm tại Trung Đông.

Trong thông cáo, ông Volker Turk nêu rõ trong mọi cuộc xung đột vũ trang, dân thường là những người phải trả giá đắt nhất. Cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng, ông kêu gọi các bên kiềm chế, hạ nhiệt căng thẳng và quay trở lại bàn đàm phán, để giải quyết một cách bền vững những khác biệt sâu sắc.