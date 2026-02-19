Nổ khí gas ở miền Trung Nigeria, 38 thợ mỏ thiệt mạng

(GLO)- Nhà chức trách xác nhận ngoài 38 người thiệt mạng còn có 27 người khác bị thương trong vụ nổ khí gas tại một mỏ khai thác chì ở bang Plateau, miền Trung Nigeria.

Theo hãng tin Reuters, tai nạn xảy ra trong khoảng từ 7 giờ 30 phút - 8 giờ ngày 18-2, khi nhiều công nhân đang làm việc trong hầm lò. Một số báo cáo địa phương cho biết vụ việc xảy ra tại khu mỏ Kampanin Zurak, thuộc khu vực Bashar của bang Plateau, miền Trung Nigeria.

Ảnh minh hoạ. Nguồn Canva

Lực lượng cứu hộ và cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đưa các nạn nhân ra khỏi hầm và chuyển những người bị thương tới cơ sở y tế gần nhất.

Nhà chức trách xác nhận ít nhất 38 người đã thiệt mạng, 27 người khác bị thương ở các mức độ khác nhau và đã được đưa tới bệnh viện cứu chữa. Nguyên nhân ban đầu được xác định do nổ khí gas bên trong hầm lò.

Một thợ mỏ làm việc gần hiện trường cho biết: “Các nạn nhân đang làm việc dưới hầm thì bất ngờ khí gas phát nổ”.

Nigeria trong những năm gần đây ghi nhận nhiều vụ tai nạn liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản, đặc biệt tại các mỏ quy mô nhỏ hoặc không chính thức. Các chuyên gia nhận định điều kiện thông gió hạn chế, thiếu thiết bị bảo hộ và giám sát kỹ thuật yếu kém là những yếu tố làm gia tăng rủi ro trong hoạt động hầm lò.

Trước đó, tháng 9-2025 khiến ít nhất 18 người thiệt mạng tại bang Zamfara ở Tây Bắc nước này sau khi một tảng đá lớn rơi xuống mỏ khai thác trái phép trong lúc mưa lớn.