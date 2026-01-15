Liên tiếp sập cần cẩu ở Thái Lan, 2 người thiệt mạng

(GLO)- Cần cẩu đang hoạt động tại một công trường xây dựng đường cao tốc trên cao đã đổ sập xuống các phương tiện đang lưu thông khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 2 người bị thương.

Sáng 15-1, theo hãng tin AFP, 1 cần cẩu tại công trường xây dựng đường cao tốc Rama II ở tỉnh Samut Sakhon, vùng ven Bangkok (Thái Lan) bất ngờ đổ sập, khiến 2 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ sập cần cẩu trên đường Rama II. Nguồn: Bangkok Post

Theo cảnh sát địa phương, vụ sập cần cẩu xảy ra vào lúc 9 giờ 15 phút sáng 15-1 trên làn đường hướng ra ngoài của tuyến Rama II, gần khu vực cầu bắc qua sông Tha Chin.

Cần cẩu đang hoạt động tại một công trường xây dựng đường cao tốc trên cao đã đổ sập xuống các phương tiện đang lưu thông. Nhà chức trách đang tiến hành cứu hộ, cứu nạn và điều tra nguyên nhân vụ sập cần cẩu này.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phong tỏa khu vực, tìm kiếm nạn nhân và đánh giá thiệt hại.

Nguyên nhân vụ sập cần cẩu tại Samut Sakhon hiện vẫn đang được điều tra. Giới chức Thái Lan cho biết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi có kết luận chính thức.

Tuy nhiên, tuyến đường này đã nhiều lần xảy ra tai nạn chết người trong những năm gần đây, khiến dư luận địa phương gọi đây là "con đường tử thần".

Trước đó, ngày 14-1 sự việc tương tự xảy ra tại đoạn đường sắt ở Ban Thanon Kod, huyện Sikhio, tỉnh Nakhon Ratchasima, cách thủ đô Bangkok 230 km về phía Đông Bắc.

Cần cẩu đang được sử dụng để xây dựng cầu đường sắt cao tốc đổ sập trúng vào đoàn tàu đang trên hành trình từ Bangkok đến tỉnh Ubon Ratchathani. Sự việc khiến tàu trật bánh và gây hỏa hoạn lớn, làm ít nhất 32 người thiệt mạng.