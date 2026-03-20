Nhà máy LNG của Qatar bị tấn công, giá dầu thô và khí đốt ở châu Âu tăng dữ dội

MỘC TRÀ (theo VnExpress, VnEconomy)

(GLO)- Các vụ tấn công liên tiếp vào hạ tầng năng lượng tại Trung Đông khiến giá khí đốt tại châu Âu tăng mạnh, đặc biệt là sau khi nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) chủ chốt của Qatar bị Iran tấn công bằng tên lửa.

Kết thúc phiên giao dịch chiều 19-3, giá dầu thô Brent tại London tăng gần 11,4 USD/thùng (tương đương tăng 10,6%), giao dịch ở mức gần 119 USD/thùng. Giá dầu WTI tại thị trường Mỹ tăng 3 USD/thùng (tương đương tăng 3,1%), giao dịch ở mức gần 99 USD/thùng.

Giá khí đốt châu Âu đã tăng hơn 30%. Ảnh minh họa: Bloomberg/VnEconomy

Đáng chú ý, giá khí đốt tại thị trường châu Âu tăng bùng nổ. Trên sàn giao dịch ảo TTF ở Hà Lan - giá tham chiếu của thị trường khí đốt châu Âu - có lúc tăng gần 30%, đạt 70,8 euro/MWh (tăng hơn gấp đôi so với thời điểm trước khi chiến tranh Mỹ - Iran nổ ra).

Tương tự, giá khí đốt tự nhiên ở Mỹ tăng 4,4%, đạt 3,2 USD/triệu đơn vị nhiệt Anh.

Chiến sự leo thang ở Trung Đông với các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng ngày càng liên tiếp đang đe dọa gây gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung dầu khí từ khu vực này.

Không chỉ hoạt động sản xuất dầu khí bị ảnh hưởng, hoạt động vận chuyển năng lượng cũng đang bị đóng băng do Iran đóng cửa eo biển Hormuz - nơi 1/5 nguồn cung dầu thô và LNG toàn cầu vẫn đi qua.

Hiện các nhà máy LNG trên thế giới đã hoạt động gần như tối đa công suất. Na Uy - nhà cung cấp khí đốt nội khối lớn nhất EU - đang bơm khí ở mức tối đa. Trong khi đó, Qatar cũng đã dừng sản xuất LNG từ đầu tháng do chiến sự.

