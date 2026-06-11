Tin thế giới sáng 11-6: Mỹ bắt đầu tấn công Iran sau "tối hậu thư" của Tổng thống Trump

(GLO)- Tổng thống Trump tuyên bố giáng đòn “rất mạnh” vào Iran; Mỹ bắt đầu tấn công Iran sau "tối hậu thư" của Tổng thống Trump; Tàu chở dầu đầu tiên kể từ khi chiến tranh Iran bùng phát rời Vùng Vịnh tới châu Âu... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 11-6.

Tổng thống Trump tuyên bố giáng đòn “rất mạnh” vào Iran

Ngày 10-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ giáng một đòn “rất mạnh” vào Iran một lần nữa. Đây là lần thứ hai trong ngày, Tổng thống Trump đưa ra các lời đe dọa công khai khi ông muốn gây sức ép lên Tehran để ký kết một thỏa thuận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại phòng Bầu dục sáng 10-6. Ảnh: AP

“Hôm qua chúng ta đã giáng đòn mạnh vào họ, và hôm nay chúng ta sẽ lại giáng đòn mạnh vào họ”, Tổng thống Trump nói trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp với người dân Mỹ. “Chúng ta sẽ tấn công họ và tấn công họ rất mạnh”, ông nói tiếp.

Tổng thống Trump khẳng định Iran “nên ký thỏa thuận” và cho biết Mỹ muốn một thỏa thuận “có ý nghĩa và hiệu quả”.

Những tuyên bố cứng rắn liên tiếp của ông Trump được đưa ra sau khi Mỹ nối lại các hoạt động tấn công vào Iran rạng sáng 10-6 nhằm trả đũa vụ máy bay trực thăng Mỹ bị bắn rơi trên eo biển Hormuz.

Mỹ bắt đầu tấn công Iran sau "tối hậu thư" của Tổng thống Trump

Ngay sau những cảnh báo của Tổng thống Trump, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã bắt đầu các cuộc không kích nhằm đáp trả “những hành động phi lý và liên tục của Iran”.

Tàu chiến Mỹ phóng tên lửa Tomahawk nhằm vào Iran. Ảnh minh họa: CENTCOM

“Các lực lượng thuộc CENTCOM đã bắt đầu tiến hành thêm các cuộc không kích tự vệ vào ngày hôm nay lúc 17h15 chiều (rạng sáng 11-6 giờ Việt Nam) nhắm vào nhiều mục tiêu ở Iran theo chỉ thị của Tổng tư lệnh. Các cuộc không kích nhằm đáp trả các hành động phi lý và liên tục của Iran”, CENTCOM cho biết.

Hiện chưa rõ các mục tiêu mà Mỹ nhắm đến, nhưng truyền thông Iran cho biết nhiều tiếng nổ đã dội lên ở các khu vực khác nhau của nước này, gồm các thành phố miền Nam Sirik và Minab, đảo Qeshm, thành phố cảng Bandar Abbas, Gorgan.

Truyền thông Iran cũng đưa tin, các hệ thống phòng không tại Asaluyeh đã được kích hoạt, nhưng cho đến nay chưa có cuộc tấn công nào xảy ra tại trung tâm năng lượng then chốt này, nơi đặt các nhà máy lọc dầu và tổ hợp hóa dầu.

Tàu chở dầu đầu tiên kể từ khi chiến tranh Iran bùng phát rời Vùng Vịnh tới châu Âu

Một tàu chở dầu mang theo hai triệu thùng dầu thô đang trên hành trình tới châu Âu sau khi rời Vùng Vịnh vào cuối tháng 5.

Theo kênh Al Jazeera của Qatar tối 10-6, tàu chở dầu Advantage Victory treo cờ Quần đảo Marshall, đã đi qua eo biển Hormuz vào ngày 27-5 mà không công bố điểm đến của mình. Chỉ đến ngày 8-6, tàu Advantage Victory mới tiết lộ điểm đến khi tín hiệu AIS của nó hiển thị “NL RTM” – mã nhận dạng của thành phố Rotterdam tại Hà Lan, một trong những cảng biển lớn nhất châu Âu. Dự kiến tàu Advantage Victory sẽ cập cảng vào ngày 7-7.

Tàu chở dầu Advatage Victory. Ảnh: Advantage Tanker

Theo tín hiệu định vị của Advantage Victory, hiện con tàu này đang hoạt động ngoài khơi Madagascar.

Tàu Advantage Victory được chất đầy dầu thô của Iraq tại cảng Basra trong các ngày 24/2 và 1/3.

Theo dữ liệu của Kpler, kể từ ngày 1-3 đã có khoảng 103 tàu chở dầu rời Vùng Vịnh qua eo biển Hormuz, vận chuyển tổng cộng khoảng 185 triệu thùng dầu thô, nhưng Advantage Victory là tàu chở dầu đầu tiên đi qua eo biển Hormuz mang dầu tới châu Âu.

​Ấn Độ triệu Đại biện Mỹ phản đối vụ tấn công tàu chở dầu ngoài khơi Oman

Sau xác nhận của Mỹ, hôm 10-6, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã triệu Đại biện lâm thời Mỹ tại nước này để phản đối mạnh mẽ vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu ngoài khơi Oman với 24 thuyền viên Ấn Độ.

Tàu trên eo biển Hormuz. Ảnh: Euronews

Hiện Đại sứ quán Ấn Độ tại Oman đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại để triển khai hoạt động tìm kiếm và cứu nạn. Ấn Độ đồng thời lên án vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại và yêu cầu đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng hải quốc tế trong khu vực.

Trước đó, quân đội Mỹ đã xác nhận đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào tàu Settebello ngoài khơi Oman. Theo Washington, con tàu bị nhắm mục tiêu do bị nghi vi phạm các biện pháp kiểm soát hàng hải liên quan đến Iran.

Theo tín hiệu cấp cứu được phát đi từ tàu, vụ tấn công đã gây hỏa hoạn nghiêm trọng và tạo một lỗ thủng lớn ở phần đáy tàu, khiến nước tràn vào bên trong. Thuyền viên trên tàu đã phát thông điệp khẩn cấp, cảnh báo con tàu có nguy cơ chìm nếu không nhận được hỗ trợ kịp thời.