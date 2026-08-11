Tin thế giới sáng 11-8: Động đất mạnh 7,4 độ richter ở miền Tây Colombia, hơn 100 người thiệt mạng

(GLO)- Động đất mạnh 7,4 độ richter ở miền Tây Colombia, hơn 100 người thiệt mạng; Ukraine dồn dập khai hỏa, tấn công hàng loạt mục tiêu trong lãnh thổ Nga; Lãnh tụ Tối cao Iran ra sắc lệnh cải tổ quân đội... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 11-8.

Động đất mạnh 7,4 độ richter ở miền Tây Colombia, hơn 100 người thiệt mạng

Ngày 10-8, một trận động đất mạnh 7,4 độ richter xảy ra ở miền tây Colombia, khiến hơn 100 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương

Cảnh tượng đổ nát sau trận động đất 7,4 độ richter ở miền Tây Colombia. Ảnh: CNN

Tâm chấn nằm tại San José del Palmar, một khu vực kém phát triển ở miền tây Colombia, cách thủ đô Bogotá khoảng 240 km về phía tây. Cơn chấn động được cảm nhận rõ rệt tại thủ đô; còi báo động đã vang lên và người dân phải sơ tán ra đường để đảm bảo an toàn.

Các lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm và đưa người dân ra khỏi các đống đổ nát. Trong số các công trình bị sập có khu vực điều trị nhi khoa và sơ sinh của một bệnh viện tại thành phố Cali. Chính phủ đã ban bố tình trạng thảm họa quốc gia và triển khai quân đội đến khu vực này.

Phó Tổng thống Colombia José Manuel Restrepo đã đến Manizales để trực tiếp chỉ đạo Trung tâm Chỉ huy ứng phó với trận động đất.

Manizales, thuộc tỉnh Caldas, là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất. Phó Tổng thống cũng cho biết ông sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao để thu xếp việc tiếp nhận các nguồn lực và sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế.

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo trên mạng xã hội X rằng Washington sẽ cấp khoản tài trợ trị giá 15,5 triệu USD cho Colombia để hỗ trợ nơi ở, thực phẩm, công tác bảo vệ và đánh giá thiệt hại sau trận động đất.

Ukraine dồn dập khai hỏa, tấn công hàng loạt mục tiêu trong lãnh thổ Nga

Ukraine tiếp tục triển khai hàng trăm UAV tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga nhằm gây sức ép với Moscow.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 456 máy bay không người lái (UAV) Ukraine vào đêm 9-8, rạng sáng 10-8 tại 16 khu vực của Nga, vùng Moscow, bán đảo Crimea và vùng Krasnodar.

Cháy tại trung tâm thương mại Halaktyka ở thành phố Makiivka thuộc tỉnh Donetsk vào ngày 10-8. Ảnh: Exilenova Plus/Telegram

Cơ quan báo chí của lãnh đạo Tatarstan Rustam Minnikhanov cho biết vụ tấn công bằng UAV nhằm vào Nizhnekamsk được cho là khiến 12 người thiệt mạng và 39 người bị thương.

Sau đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Taneco. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, đám cháy đã xảy ra tại cơ sở này ở Nizhnekamsk.

Kênh Telegram Crimean Wind dẫn lời người dân địa phương cho biết, tại Simferopol thuộc bán đảo Crimea, một số khu vực trong thành phố tạm thời mất điện sau khi người dân nghe thấy tiếng nổ trong khi xảy ra cuộc tấn công bằng UAV.

Lãnh tụ Tối cao Iran ra sắc lệnh cải tổ quân đội

Ngày 10-8, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã bổ nhiệm 6 chỉ huy cấp cao vào các vị trí then chốt trong Lực lượng Vũ trang, Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và lực lượng Basij.

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: Reuters

Theo sắc lệnh, Thiếu tướng Ali Abdollahi được bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng Vũ trang, thay thế Trung tướng Abdul Rahim Mousavi bị sát hại trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Ông Abdollahi trước đó đảm nhiệm vị trí Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya. Đây là cơ quan chỉ huy chiến dịch hợp nhất chịu trách nhiệm điều phối các lực lượng vũ trang Iran trong thời chiến.

Theo sắc lệnh ban hành ngày 10-8, Chuẩn tướng Kiumars Heidari được bổ nhiệm làm Phó Tổng tham mưu trưởng. Chuẩn tướng Ahmad Vahidi được thăng cấp lên hàm Thiếu tướng và làm Tổng Tư lệnh IRGC. Đô đốc Ali Ozmaei được chỉ định làm Tư lệnh Hải quân IRGC.

Ngoài ra, Thiếu tướng Mostafa Izadi được bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh IRGC.

Cựu lãnh đạo tình báo IRGC Hossein Taeb được chỉ định đứng đầu lực lượng tình nguyện bán quân sự Basij.

Ông Mojtaba Khamenei kêu gọi tăng cường năng lực và sự sẵn sàng của các lực lượng vũ trang, phát triển khả năng ứng phó với các mối đe dọa quân sự truyền thống và mới nổi.

Mỹ thu hồi hơn 175.000 thị thực dưới thời Tổng thống Trump

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10-8 cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thu hồi hơn 175.000 thị thực của công dân nước ngoài do vi phạm điều kiện thị thực, phạm tội, gian lận, kêu gọi bạo lực chống người Mỹ, lạm dụng hệ thống nhập cư hoặc gây ra nguy cơ đối với an ninh quốc gia. Phần lớn các trường hợp bị thu hồi liên quan đến các vụ việc hình sự.

Hành khách tại sân bay quốc tế Los Angeles, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Các hành vi dẫn tới thu hồi thị thực bao gồm hành hung, lái xe khi say rượu, trộm cắp, các tội phạm ma túy, tấn công tình dục, bắt cóc, buôn người và khai thác tình dục trẻ em.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết đã thu hồi hơn 100 thị thực liên quan đến các trường hợp bị cáo buộc sử dụng thị thực để thực hiện “du lịch sinh con” nhằm cho con được hưởng quyền công dân Mỹ.

Ngoài các vi phạm hình sự, Bộ Ngoại giao cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio đã xác định một số trường hợp có thể bị thu hồi thị thực hoặc bị trục xuất vì lý do chính sách đối ngoại.

Phần lớn các vụ thu hồi xuất phát từ những lần người nước ngoài tiếp xúc với cơ quan thực thi pháp luật, cho thấy chính quyền đang sử dụng rộng hơn các dữ liệu về hành vi và tiền sử pháp lý trong quá trình rà soát tình trạng thị thực.