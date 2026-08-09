Tin thế giới tối 9-8: Iran đưa ra điều kiện với Mỹ để mở lại eo biển Hormuz

(GLO)- Bản tin thế giới tối 9-8 có những thông tin nổi bật sau: Iran đưa ra các điều kiện đối với Mỹ để mở lại eo biển Hormuz; truyền thông Iran công bố video hiếm hoi về Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei giữa những đồn đoán về sức khỏe…

Iran đưa ra điều kiện với Mỹ để mở lại eo biển Hormuz

Ngày 8-8, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đưa ra một loạt điều kiện đối với Mỹ để mở lại eo biển Hormuz, trong đó yêu cầu Washington chấm dứt hoàn toàn chiến tranh, rút lực lượng khỏi khu vực và bồi thường thiệt hại cho Tehran.

Quang cảnh eo biển Hormuz ngày 20-6-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong tuyên bố được đăng tải trên truyền thông nhà nước Iran, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohammad Bagher Zolghadr khẳng định Tehran sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ “thay đổi cách hành xử”.

Theo đó, Iran yêu cầu Mỹ cam kết không đe dọa nước này trong tương lai; chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến với Iran và các lực lượng đồng minh của Tehran trong khu vực, gồm Hezbollah, Hamas và Houthi; dỡ bỏ phong tỏa đường biển đối với các cảng của Iran, đồng thời rút lực lượng quân sự Mỹ khỏi khu vực.

Tehran cũng yêu cầu được bồi thường đầy đủ những thiệt hại do chiến tranh, dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp trừng phạt và giải phóng vô điều kiện tất cả tài sản của Iran đang bị phong tỏa.

Đáng chú ý, nhiều yêu cầu trong số này từng được Tehran đưa ra trong khuôn khổ đàm phán về một thỏa thuận toàn diện với Washington, bao gồm các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân và kho urani làm giàu ở mức 60% của Iran.

Tuy nhiên, Tehran hiện đưa các yêu cầu trên thành điều kiện để đạt được thỏa thuận về việc mở lại Eo biển Hormuz. Động thái này có nguy cơ làm phức tạp những nỗ lực ngoại giao đang được tiến hành nhằm khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển này.

Iran công bố video hiếm hoi về Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei

Hãng thông tấn Mehr ngày 8-8 công bố một đoạn video hiếm hoi về Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán kéo dài nhiều tháng về tình trạng sức khỏe của ông.

Khi đăng tải đoạn phim dài khoảng 12 giây, Mehr cho biết đây là video về Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei được công bố lần đầu tiên.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei xuất hiện tại Tehran hồi tháng 10-2024. Ảnh: AFP

Đoạn video cho thấy ông Mojtaba đội khăn xếp đen, khoác áo choàng màu xám nhạt và ngồi trò chuyện với một số người trên thảm trong một căn phòng kín.

Thời điểm và địa điểm ghi hình chưa được xác định. Ông Mojtaba được cho là đã bị thương nặng ở mặt và chân trong cuộc không kích phối hợp của Mỹ - Israel nhắm vào Iran ngày 28-2. Vụ việc khiến cha ông - cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng, theo Đài NDTV.

Đây không phải lần đầu truyền thông nhà nước Iran công bố hình ảnh được cho là của ông Mojtaba sau cuộc không kích hồi tháng 2. Ngày 20-3, Đài truyền hình nhà nước IRIB từng đăng một video có nội dung tương tự. "Lần đầu tiên được công bố. Một video về bài giảng khoa học tôn giáo của ông Mojtaba Khamenei", Đài IRIB đưa tin.

Kể từ khi trở thành lãnh tụ tối cao thứ 3 của Iran ngày 8.3, ông Mojtaba (56 tuổi) chưa xuất hiện công khai. Các thông điệp của ông chủ yếu được truyền tải dưới dạng tuyên bố bằng văn bản qua truyền thông nhà nước. Ông cũng không xuất hiện tại lễ tang của cha mình.

Houthi tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu ở Ả-rập Xê-út

Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công cơ sở lọc dầu của tập đoàn Aramco gần Biển Đỏ, sát biên giới Ả-rập Xê-út. Đây là vụ mới nhất trong một loạt tuyên bố của Houthi về các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở dầu mỏ của Ả-rập Xê-út.

Các tay súng Houthi tại Sanaa, Yemen. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo truyền thông Qatar, người phát ngôn quân sự của chính quyền do Houthi lãnh đạo tại thủ đô Sanaa, ông Yahya Saree, cho biết trên mạng xã hội X rằng lực lượng này đã sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công nhà máy lọc dầu Aramco ở Jizan và cuộc tấn công đạt độ chính xác cao.

Ông Saree cho biết cuộc tấn công nhằm đáp trả việc Ả-rập Xê-út sử dụng UAV xâm phạm không phận các tỉnh Saada và Hajjah.

Trong khi đó, Bộ Năng lượng Ả-rập Xê-út thông báo trên mạng xã hội X rằng một đám cháy đã bùng phát vào sáng sớm 9-8 tại một cơ sở ở thành phố ven biển Jizan. Vụ việc không gây thương vong.

Bộ Năng lượng Ả-rập Xê-út cho biết các cơ quan chức năng đang hoàn tất những thủ tục cần thiết để xử lý sự cố, song không nêu nguyên nhân gây ra vụ cháy.

Theo các chuyên gia, vụ Houthi tấn công Aramco là một bước leo thang nghiêm trọng, đặc biệt khi diễn ra chỉ một ngày sau khi Ả-rập Xê-út, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ ký hiệp ước phòng thủ Mecca.

Các quan chức Houthi tuyên bố nếu Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Pakistan có ý định vi phạm chủ quyền Yemen hoặc phối hợp với Ả-rập Xê-út trong bất kỳ cuộc tấn công hay hành động thù địch nào nhằm vào Yemen, các nước này sẽ phải nhận “bài học rất đắt giá”.

Đây có thể là thông điệp gửi tới liên minh ba nước rằng Houthi sẽ tiếp tục các hành động leo thang quân sự và nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Aramco cũng như hạ tầng vận chuyển dầu của Ả-rập Xê-út.

Thái Lan công bố thêm thông tin về nghi phạm xả súng tại trường học

Cảnh sát Thái Lan cho biết thiếu niên 14 tuổi gây ra vụ xả súng tại một trường học ở ngoại ô Bangkok từng bị giáo viên tịch thu súng hơi vào năm 2025 và thường xuyên xem các nội dung bạo lực trên mạng.

Vụ việc xảy ra ngày 7-8 tại trường Debsirin Nonthaburi, phía Tây Bắc Bangkok. Cảnh sát cáo buộc thiếu niên này đã bắn chết ông bà tại nhà, sau đó đến trường nổ súng vào nhiều người trước khi tự sát.

Lực lượng cứu hộ khiêng một thi thể tại trường Debsirin Nonthaburi (Thái Lan) sau vụ xả súng nghiêm trọng ngày 7-8-2026. Ảnh: REUTERS

Theo The Guardian, đến tối 8-8, số người thiệt mạng trong vụ việc tăng lên 9 người sau khi một bé gái 12 tuổi bị thương nặng qua đời.

Hơn 30 người bị thương trong vụ xả súng. Tính đến tối 8-8, 14 người vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó 7 người trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 9-8, Phó Ủy viên Cảnh sát khu vực 1 Atthapol Anusit cho biết cơ quan điều tra đã thẩm vấn 17 nhân chứng và phát hiện thiếu niên 14 tuổi bắt đầu quan tâm đến súng từ khoảng 1-2 năm trước.

Reuters dẫn lời ông Atthapol cho biết, dựa trên lời khai của các nhân chứng, nghi phạm bắt đầu quan tâm đến việc học cách sử dụng súng trong khoảng thời gian này.

Cảnh sát đã thu giữ một khẩu súng, vỏ đạn và máy tính cá nhân tại hiện trường, đồng thời phát hiện một con dao trong cặp của thiếu niên.

Qua kiểm tra máy tính, cảnh sát phát hiện người này từng xem các nội dung liên quan đến bạo lực trên mạng xã hội và được cho là đã tìm hiểu cách sử dụng súng qua mạng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng hiện chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy nghi phạm từng luyện tập bắn súng.