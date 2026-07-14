Houthi tấn công sân bay Ả-rập Saudi, căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang

(GLO)- Ngày 13-7, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã sử dụng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công Sân bay Quốc tế Abha ở miền Tây Nam Ả-rập Saudi, nhằm đáp trả các cuộc không kích nhằm vào Sân bay Quốc tế Sana'a do lực lượng này kiểm soát.

Các chiến binh thuộc phong trào vũ trang Hồi giáo Houthi ở Sana'a, Yemen. Ảnh: EPA/TTXVN

Các cuộc tấn công đánh dấu lần đầu tiên Houthi tuyên bố tấn công Ả-rập Saudi kể từ khi một thỏa thuận ngừng bắn không chính thức có hiệu lực vào tháng 3-2022. Thỏa thuận này vẫn được duy trì trong những năm qua, bất chấp những diễn biến căng thẳng trong khu vực.

Người phát ngôn của Houthi, ông Yahya Saree, cho biết, chiến dịch nhằm vào Sân bay Quốc tế Abha được tiến hành để đáp trả điều mà lực lượng này gọi là “hành động gây hấn” của Ả-rập Saudi. Houthi cáo buộc Riyadh tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Sân bay Quốc tế Sana'a và tuyên bố diễn biến này đã chấm dứt giai đoạn giảm căng thẳng giữa hai bên.

Houthi đồng thời cảnh báo các hãng hàng không không bay qua không phận Ả-rập Saudicho đến khi điều mà lực lượng này gọi là “lệnh phong tỏa” đối với Sân bay Quốc tế Sana'a được dỡ bỏ.

Sân bay Quốc tế Abha, nằm tại khu vực miền Tây Nam Ả-rập Saudi, gần biên giới Yemen, từng nhiều lần trở thành mục tiêu trong cuộc xung đột kéo dài nhiều năm giữa các bên.

Liên quan các cuộc không kích nhằm vào Sân bay Quốc tế Sana'a, nhóm vũ trang thân Iran này cáo buộc Riyadh đứng sau các cuộc không kích này, mặc dù chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố đã tiến hành vụ tấn công, nhằm ngăn một máy bay Iran hạ cánh, cho rằng chuyến bay này vi phạm chủ quyền Yemen.

Bộ Quốc phòng Yemen cho biết đường băng của Sân bay Quốc tế Sana'a đã bị tấn công để ngăn máy bay Iran hạ cánh, đồng thời tuyên bố các lực lượng chính phủ sẽ sử dụng mọi biện pháp sẵn có để đối phó với bất kỳ máy bay nào bị coi là xâm phạm không phận Yemen. Sau đó, một người phát ngôn quân đội cho biết máy bay nói trên đã hạ cánh tại sân bay Hodeidah do Houthi kiểm soát, cách Sana'a khoảng 150 km về phía Tây Nam.

Houthi cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào Sân bay Quốc tế Sana'a gây ảnh hưởng đến các chuyến bay nhân đạo phục vụ bệnh nhân và những người có nhu cầu đi lại. Trong nhiều năm qua, lực lượng này nhiều lần cáo buộc liên quân do Ả-rập Saudi đứng đầu hạn chế các chuyến bay đến và đi từ sân bay Sana'a, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tiếp cận dịch vụ y tế và nhu cầu đi lại ra nước ngoài của người dân Yemen.

Tại cuộc họp khẩn ngày 13-7, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bày tỏ lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng. Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề chính trị Khaled Khiari kêu gọi các bên tham gia đàm phán một cách xây dựng dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc, nhấn mạnh Yemen và khu vực không thể chịu thêm một vòng xoáy leo thang mới.

Yemen rơi vào nội chiến từ năm 2014, khi Houthi kiểm soát thủ đô Sana'a và phần lớn miền Bắc nước này, buộc chính phủ được quốc tế công nhận phải rời khỏi thủ đô. Năm 2015, liên quân do Ả-rập Saudi dẫn đầu can thiệp vào cuộc xung đột.

Trong một diễn biến khác, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã tiến hành một đợt tấn công mới nhằm vào Iran, theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump. Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X sáng 14-7 (theo giờ Việt Nam), CENTCOM tuyên bố các cuộc không kích nhằm làm suy giảm khả năng tấn công của lực lượng Iran.

Cùng thời điểm, truyền thông Iran đưa tin về nhiều vụ nổ tại thành phố Jam thuộc tỉnh Bushehr ở miền Nam Iran và trên đảo Qeshm. Trước đó, các vụ nổ cũng được ghi nhận tại thành phố cảng Bandar Abbas và đảo Kish, sau khi CENTCOM thông báo bắt đầu một đợt tấn công mới nhằm vào Iran.

Những diễn biến mới tại Yemen và các cuộc tấn công liên quan Iran tiếp tục làm gia tăng lo ngại về nguy cơ căng thẳng lan rộng trong khu vực.