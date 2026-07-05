Houthi tuyên bố chặn chiến đấu cơ Ả Rập Xê Út "cố ngăn máy bay Iran"

Lực lượng Houthi ở Yemen ngày 3.7 tuyên bố đã đối đầu với "chiến đấu cơ" của Ả Rập Xê Út mà lực lượng này cáo buộc là cố gắng ngăn chặn một máy bay dân sự của Iran hạ cánh xuống sân bay quốc tế Sanaa ở Yemen.

Phát ngôn viên quân sự Houthi Yahya Sarea ngày 3.7 tuyên bố lực lượng này đã ngăn chặn ý đồ xâm nhập không phận Yemen vào lúc 5 giờ 20 ngày 3.7 (giờ địa phương) của máy bay chiến đấu Ả Rập Xê Út nhằm "ngăn chặn một máy bay dân sự của Iran chở hơn 200 công dân bị mắc kẹt, bị thương và ốm yếu hạ cánh xuống sân bay quốc tế Sanaa", theo AFP.

Phát ngôn viên quân sự Houthi Yahya Sarea tại thủ đô Sanaa của Yemen vào ngày 13.12.2024. Ảnh: AFP

Trước đó cùng ngày, đài truyền hình Al Masirah do Houthi điều hành đưa tin một máy bay của Iran đã đến Sanaa và chở phái đoàn chính thức của Houthi đến Tehran để tham dự lễ tang của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei.

Houthi cảnh báo sẽ tấn công "các sân bay của Ả Rập Xê Út và những lợi ích quan trọng trên đất liền và trên biển" nếu Ả Rập Xê Út tiếp tục những hành động mà ông Sarea gọi là vi phạm không phận Yemen, theo Reuters. Ông Sarea khẳng định các chuyến bay giữa thủ đô Sanaa của Yemen và thủ đô Tehran của Iran sẽ tiếp tục bất chấp bất kỳ "hậu quả nào có thể xảy ra".

Ả Rập Xê Út đã dẫn đầu một liên minh quân sự can thiệp vào Yemen năm 2015 sau khi lực lượng Houthi (được Iran hậu thuẫn) giành quyền kiểm soát thủ đô Sanaa.

Sáng sớm 4.7, liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cho rằng những tuyên bố của Houthi chống lại Ả Rập Xê Út là một nỗ lực nhằm "đánh lạc hướng sự chú ý" khỏi những "hành vi vi phạm" của Houthi đối với người dân Yemen.

Liên minh cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ và bằng "lực lượng chưa từng có" đối với bất kỳ ý đồ nào nhắm vào vương quốc này hoặc vi phạm chủ quyền của Yemen.

Lực lượng Houthi đã thể hiện năng lực tên lửa và máy bay không người lái của mình trong cuộc chiến Yemen bằng cách tấn công nhắm vào các cơ sở dầu mỏ và cơ sở hạ tầng trọng yếu ở Ả Rập Xê Út.

Cuộc giao tranh giữa Houthi và chính phủ Yemen (được quốc tế công nhận) kể từ năm 2014 đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm ngàn người và gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng ở nước này.

Giao tranh giữa hai bên phần lớn đã ngừng lại kể từ khi một thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hiệp Quốc làm trung gian đạt được vào năm 2022.

Theo Văn Khoa (thanhnien.vn)