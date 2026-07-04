Quốc tang Đại giáo chủ Iran và giai đoạn chuyển giao quyền lực

(GLO)- Chuỗi quốc tang cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei diễn ra trong 7 ngày, bắt đầu từ ngày 3-7 tại thủ đô Tehran, trong bối cảnh Iran bước vào giai đoạn chuyển giao lãnh đạo giữa lúc vẫn chịu sức ép từ hậu quả xung đột, các lệnh trừng phạt kéo dài và nhiều khó khăn kinh tế - xã hội.

Cố Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo kế hoạch, các nghi lễ viếng công khai sẽ được tổ chức tại Tehran trong hai ngày 4 và 5-7, trước khi linh cữu được đưa qua nhiều địa điểm tại Iran và hai thánh địa của người Hồi giáo dòng Shiite ở Iraq.

An ninh tại Tehran được siết chặt với sự hiện diện dày đặc của cảnh sát, quân đội trên các tuyến phố lớn. Tehran cũng cảnh báo Mỹ và Israel không tiến hành thêm các hoạt động quân sự trong thời gian diễn ra quốc tang.

Quốc tang diễn ra trong bối cảnh đặc biệt nhạy cảm về chính trị, khi Iran vừa bước vào giai đoạn chuyển giao lãnh đạo sau nhiều tháng căng thẳng quân sự và những khó khăn kinh tế do các lệnh trừng phạt kéo dài.

Quy mô của lễ tang được xem là nỗ lực của chính quyền nhằm duy trì hình ảnh ổn định của bộ máy nhà nước, đồng thời phát đi thông điệp về sự đoàn kết và tính liên tục của hệ thống chính trị sau giai đoạn nhiều biến động.

Trong nhiều ngày qua, truyền thông Iran tập trung đưa tin về các hoạt động tưởng niệm, các chương trình nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của cố lãnh tụ, thay thế những chủ đề từng chiếm ưu thế trước đó như các cuộc tiếp xúc với Mỹ.

Lễ tang cũng phản ánh mạng lưới quan hệ mà Iran duy trì trong khu vực và trên trường quốc tế. Các phái đoàn từ Iraq, Lebanon, Yemen cùng nhiều quốc gia khác đã tới Tehran, bên cạnh đại diện của Trung Quốc, Ấn Độ, Armenia, Pakistan và một số nước khác, ngoại trừ đại diện các nước phương Tây.

Bên cạnh đó, tiến trình chuyển giao quyền lực cũng thu hút sự quan tâm của dư luận. Ông Mojtaba Khamenei, con trai cố lãnh tụ tối cao, đã giữ cương vị lãnh đạo mới. Tuy nhiên, ông là nhân vật khá kín tiếng, chưa có nhiều dấu ấn chính trị độc lập và hầu như không xuất hiện trước công chúng kể từ khi xung đột bùng phát.

Giới quan sát cho rằng việc ông có xuất hiện tại các nghi lễ quốc tang hay không sẽ được theo dõi chặt chẽ, bởi đây có thể trở thành dấu mốc quan trọng trong quá trình củng cố tính chính danh của ban lãnh đạo mới.

Mặc dù chính quyền Iran kỳ vọng quốc tang là dịp thể hiện sự đoàn kết dân tộc và năng lực điều hành của nhà nước sau xung đột, nhưng nước này vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, từ sức ép kinh tế do các lệnh trừng phạt kéo dài đến yêu cầu ổn định đời sống xã hội và duy trì cân bằng trước những sức ép từ bên ngoài.