Ukraine chuyển đề xuất hòa bình cho Mỹ, Nga vẫn giữ điều kiện đàm phán

(GLO)- Ngày 11-8, Ukraine thông báo chuyển cho Mỹ những đề xuất mới liên quan kế hoạch chấm dứt xung đột với Nga, trong khi Moscow tiếp tục phát tín hiệu sẵn sàng trở lại bàn đàm phán nhưng không thay đổi các điều kiện then chốt.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận các đề xuất của Kiev đã được chuyển tới phía Mỹ. Nhà lãnh đạo Ukraine không công bố nội dung cụ thể, trong bối cảnh hoạt động ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Nga-Ukraine đã chững lại trong những tháng gần đây.

Theo ông Zelensky, Washington có thể tác động đến triển vọng đàm phán thông qua việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine củng cố năng lực phòng thủ, nhất là phòng không, đồng thời sử dụng ảnh hưởng đối với Nga để thúc đẩy tiến trình hướng tới chấm dứt xung đột.

Cuộc họp ba bên giữa phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine tại Geneva, Thụy Sỹ, ngày 17-2. Ảnh: RIA Novosti

Nga duy trì điều kiện đối với giải pháp hòa bình

Đến nay, Nga chưa đưa ra phản ứng cụ thể đối với những đề xuất mới mà Ukraine chuyển cho Mỹ. Tuy nhiên, các tuyên bố gần đây của Moscow cho thấy, Nga vẫn duy trì quan điểm có thể tiếp tục thương lượng nếu có những sáng kiến mà nước này cho là có tính xây dựng.

Trả lời phỏng vấn báo Izvestia hồi đầu tháng 8, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết, Moscow không loại trừ việc nối lại tiếp xúc với Kiev, kể cả thông qua những khuôn khổ đàm phán mới.

Tuy nhiên, Nga tiếp tục gắn khả năng đạt thỏa thuận với việc giải quyết những vấn đề mà Moscow gọi là "nguyên nhân gốc rễ" của cuộc xung đột, trong đó yêu cầu Ukraine từ bỏ hoàn toàn bốn khu vực mà Moscow tuyên bố chủ quyền. Những khác biệt này tiếp tục đặt ra trở ngại đối với các nỗ lực khôi phục đàm phán.

Vòng đàm phán 3 bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Geneva (Thụy Sỹ) hồi tháng 2-2026 chưa tạo được bước đột phá đủ để duy trì một tiến trình thương lượng liên tục.

Các cuộc tiếp xúc sau đó bị đình trệ, trong đó những diễn biến liên quan cuộc xung đột với Iran cũng ảnh hưởng đến hoạt động ngoại giao của Mỹ về vấn đề Ukraine.

Địa điểm cho vòng đàm phán mới chưa được xác định

Bên cạnh đó, việc lựa chọn địa điểm cho vòng thương lượng mới cũng chưa được giải quyết.

Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), từng được xem xét trong các hoạt động ngoại giao liên quan xung đột Nga-Ukraine. Tuy nhiên, những diễn biến an ninh tại Trung Đông liên quan đến Iran đã khiến khả năng tổ chức các cuộc gặp cấp cao tại khu vực này trở nên phức tạp hơn.

Thụy Sỹ vẫn bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột, nhưng Moscow không còn xem nước này là một bên trung gian trung lập, sau khi Bern tham gia các biện pháp trừng phạt Nga.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ được xem là một lựa chọn khác nếu các bên nhất trí nối lại đối thoại. Ankara từng đăng cai các cuộc đàm phán Nga - Ukraine tại Istanbul năm 2022 và duy trì quan hệ tốt với cả Moscow và Kiev.

Kiev lo ngại về khả năng Nga huy động thêm lực lượng

Tổng thống Zelensky cũng đưa ra nhận định rằng, Nga có thể tiến hành 1 đợt huy động lực lượng mới sau cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến vào tháng 9.

Theo ông Zelensky, đánh giá này dựa trên thông tin của tình báo Ukraine. Kiev cho rằng, Moscow có thể tận dụng thời điểm sau cuộc bầu cử để bổ sung quân số phục vụ chiến dịch quân sự.

Trong khi đó, Nga chưa xác nhận kế hoạch huy động quân mới. Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, khoảng 200.000 tình nguyện viên đã ký hợp đồng phục vụ trong nửa đầu năm 2026 và cho rằng, Nga không cần triển khai thêm một đợt huy động lực lượng.

Có thể thấy, trong khi Kiev đưa một đề xuất mới, thì Moscow vẫn duy trì thông điệp sẵn sàng xem xét khả năng đàm phán gắn với những yêu cầu cơ bản của mình. Chính sự khác biệt này khiến triển vọng hòa đàm cũng rất khó đoán định.