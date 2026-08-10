Thái Lan: Cựu nghị sĩ nổ súng tại trụ sở chính quyền tỉnh Nonthaburi

(GLO)- Ngày 10-8, một vụ nổ súng xảy ra tại trụ sở Tổ chức Hành chính tỉnh Nonthaburi (PAO), ngoại ô thủ đô Bangkok (Thái Lan), khiến người đứng đầu cơ quan này tử vong và tài xế bị thương. Nghi phạm được xác định là một cựu nghị sĩ.

Cảnh sát nhận được tin báo về vụ nổ súng tại trụ sở PAO ở Nonthaburi và triển khai lực lượng đến khu vực bên cạnh tòa nhà để điều tra.

Nghi phạm là một cựu nghị sĩ và đã bị bắt giữ. Ảnh: ANN.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện ông Pol Col Thongchai Yenprasert, người đứng đầu PAO Nonthaburi, và tài xế bị thương do trúng đạn. Cả hai được đưa đến Bệnh viện Pranangklao để cấp cứu, nhưng ông Thongchai tử vong sau đó.

Thiếu tướng Dejrapee Kongdee, Cảnh sát trưởng tỉnh Nonthaburi, cho biết nghi phạm là một cựu nghị sĩ. Cảnh sát xác định người này là Chalong Riewrang, cựu nghị sĩ tỉnh Nonthaburi.

Vụ việc xảy ra chỉ 3 ngày sau vụ xả súng nghiêm trọng tại cùng tỉnh Nonthaburi. Ngày 7-8, một học sinh 14 tuổi đã gây án tại nhà riêng, trước khi tiếp tục nổ súng tại Trường trung học Debsirin Nonthaburi.

Vụ việc khiến tổng cộng 9 người thiệt mạng, trong đó có nghi phạm, và hơn 20 người bị thương. Tay súng đã tự sát tại hiện trường.

Ngày 10-8, học sinh tại các trường liên quan đã trở lại lớp sau kỳ nghỉ cuối tuần. Trường Debsirin Nonthaburi và cơ sở cùng hệ thống tại Bangkok triển khai máy dò kim loại, tăng cường kiểm tra và áp dụng thêm các biện pháp an ninh nhằm phát hiện vũ khí và các vật dụng nguy hiểm.

Sau vụ xả súng, Bộ Giáo dục Thái Lan cho biết sẽ xây dựng các quy trình mới về an toàn trường học trong vòng 3 tháng tới, bao gồm sàng lọc sức khỏe tâm thần, diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp, các biện pháp phòng chống bắt nạt và nâng cao khả năng phát hiện vũ khí cùng những vật dụng bị cấm.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cũng tái khẳng định chủ trương siết chặt kiểm soát súng sau vụ xả súng tại trường học.