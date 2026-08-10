Tin thế giới tối 10-8: Giao tranh Nga-Ukraine khiến ít nhất 17 người thiệt mạng

(GLO)- Bản tin thế giới tối 10-8 có những thông tin nổi bật sau: Giao tranh Nga-Ukraine tiếp tục gây thương vong lớn; Thời tiết cực đoan tác động đến kinh tế châu Âu; Vụ nổ súng tại Thái Lan; Những ảnh hưởng của bão Dolphin tại Trung Quốc.

Giao tranh Nga-Ukraine khiến ít nhất 17 người thiệt mạng

Các cuộc tấn công giữa Nga và Ukraine trong ngày 10-8 khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, gồm 12 người tại vùng Tatarstan của Nga và 5 người tại vùng Kharkov, Đông Bắc Ukraine.

Theo Hãng tin Reuters, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) của Ukraine nhằm vào các mục tiêu công nghiệp và dân sự tại thành phố Nizhnekamsk, vùng Tatarstan, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 39 người bị thương.

Lực lượng cứu hộ Ukraine nỗ lực dập tắt đám cháy tại các tòa nhà sau một cuộc không kích của Nga ở Odesa ngày 9-8. Ảnh: AFP

Tatarstan nằm cách biên giới Ukraine hơn 1.000 km, là khu vực giàu tài nguyên năng lượng và có nhiều nhà máy lọc dầu lớn. Đây cũng là một trong những khu vực thường xuyên trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công của Ukraine.

Truyền thông Nga cho biết nhà máy lọc dầu Taneco tại Nizhnekamsk cũng bị tấn công. Đây là một trong những cơ sở lọc dầu có công nghệ hiện đại nhất của Nga.

Nhà máy Taneco thuộc Tập đoàn Tatneft và từng bị Ukraine tấn công vào đầu tháng 6. Trong năm 2024, nhà máy đã xử lý 17 triệu tấn dầu thô, đồng thời sản xuất 2,7 triệu tấn xăng và 8,5 triệu tấn dầu diesel.

Thị trưởng Nizhnekamsk Radmir Belyayev cho biết lãnh đạo vùng Tatarstan đã tuyên bố tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công.

Cùng ngày 10-8, một vụ pháo kích của Nga tại vùng Kharkov, Đông Bắc Ukraine, khiến 5 người thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng nước này đã bắn hạ 456 drone của Ukraine được phóng trong đêm, song không nêu số lượng drone tiếp cận được mục tiêu.

Thời tiết cực đoan gây thiệt hại hàng trăm tỷ euro cho kinh tế châu Âu

Nhiệt độ cao kỷ lục cùng tình trạng hạn hán trong mùa Hè năm nay được ước tính gây thiệt hại hàng trăm tỷ euro cho nền kinh tế châu Âu, trong bối cảnh chi phí ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan tiếp tục gia tăng.

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế và giới nghiên cứu, những thiệt hại hiện nay mới chỉ là bước đầu, trong khi chi phí khắc phục được dự báo có thể tăng nhanh hơn tốc độ gia tăng nhiệt độ.

Người dân tránh nóng dưới hệ thống phun sương tại Budapest, Hungary. Ảnh: THX/TTXVN phát

Thời tiết cực đoan tại châu Âu trong năm nay đã tác động mạnh đến sản xuất điện, vận tải đường thủy và hệ thống y tế công cộng. Mùa cháy rừng năm nay cũng đang có nguy cơ trở thành mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại châu Âu.

Nhiệt độ trong tháng 6 và tháng 7 đã vượt các mức cao kỷ lục. Mực nước xuống thấp trên sông Rhine và sông Danube, hai tuyến vận tải hàng hóa quan trọng của châu Âu, đang gây trở ngại nghiêm trọng cho hoạt động giao thương.

Hơn một nửa số lò phản ứng hạt nhân đã phải ngừng hoạt động hoặc giảm công suất do gặp khó khăn trong việc làm mát. Sản xuất nông nghiệp cũng chịu tác động, với sản lượng các loại cây trồng thu hoạch muộn như ngô và hướng dương giảm 6-7% ngay trong tháng 7.

Ngân hàng ING ước tính tình trạng gián đoạn giao thông trên sông Rhine có thể khiến GDP của Đức, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, giảm 0,3 điểm phần trăm trong năm nay.

Ngân hàng MBH của Hungary dự báo cứ mỗi tuần nhà máy điện hạt nhân lớn nhất nước này phải ngừng hoạt động, GDP của Hungary có thể giảm 0,1 điểm phần trăm.

Trong khi đó, Hãng bảo hiểm Allianz của Đức ước tính riêng đợt nắng nóng kéo dài hai tuần trong tháng 6 đã khiến GDP của châu Âu giảm 0,3 điểm phần trăm.

Đến năm 2030, biến đổi khí hậu có thể làm mất từ 5-7% tốc độ tăng trưởng của những nền kinh tế có mức độ rủi ro cao nhất như Tây Ban Nha, Pháp và Italy.

Theo chuyên gia kinh tế của Allianz, tổng thiệt hại trong năm nay có thể còn lớn hơn nhiều do các ước tính hiện tại chưa bao gồm tác động của cháy rừng, hạn hán, các đợt lũ lụt khác nhau và ảnh hưởng dự kiến của hiện tượng El Niño.

Mức độ tác động được đánh giá là đáng kể trong bối cảnh nền kinh tế Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) được dự báo chỉ tăng trưởng 1% trong năm nay.

Thái Lan: Nổ súng tại trụ sở chính quyền tỉnh Nonthaburi, 1 người tử vong

Ngày 10-8, một vụ nổ súng xảy ra tại trụ sở Tổ chức Hành chính tỉnh Nonthaburi, Thái Lan, khiến Chủ tịch Tổ chức Hành chính tỉnh Thongchai Yenprasert tử vong và tài xế riêng của ông bị thương.

Theo truyền thông Thái Lan, vụ việc xảy ra trong khuôn viên tòa nhà hành chính tỉnh Nonthaburi. Ông Thongchai Yenprasert bị bắn trọng thương, trong khi tài xế riêng của ông cũng bị thương.

Nghi phạm là một cựu nghị sỹ và đã bị bắt giữ. Ảnh: ANN

Hai nạn nhân sau đó được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng, ông Thongchai Yenprasert đã không qua khỏi.

Lực lượng chức năng xác định nghi phạm là Chalong Riewrang, cựu nghị sỹ tỉnh Nonthaburi. Người này đã bị bắt giữ và đưa về trụ sở để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra

Hiện động cơ của vụ nổ súng chưa được xác định.

Bão Dolphin suy yếu, Trung Quốc cảnh báo nguy cơ lũ lụt do mưa lớn

Bão Dolphin đã suy yếu sau khi đổ bộ tỉnh Chiết Giang, song mưa lớn được dự báo tiếp tục ảnh hưởng nhiều khu vực ở miền Đông và miền Trung Trung Quốc, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở và lũ trên các sông vừa và nhỏ.

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC), bão Dolphin đổ bộ khu vực gần thành phố Ngọc Hoàn (Yuhuan), tỉnh Chiết Giang, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 9-8, với sức gió mạnh nhất gần tâm bão khoảng 151 km/giờ.

Gió thổi mạnh khi bão Dolphin đổ bộ, tại Thượng Hải, Trung Quốc ngày 9-8-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ Trung Quốc trong năm nay tính đến thời điểm hiện tại. Sau khi đi vào đất liền, bão suy yếu và NMC đã hạ cảnh báo xuống mức thấp nhất vào sáng 10-8. Tuy nhiên, cơ quan này cảnh báo mưa lớn vẫn tiếp diễn tại miền Đông và miền Trung Trung Quốc.

Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết từ ngày 10-13/8, khu vực miền Trung và miền Bắc tỉnh Hồ Bắc cùng tỉnh Sơn Đông có khả năng xuất hiện mưa to đến rất to, một số nơi có thể ghi nhận mưa đặc biệt lớn.

Trước diễn biến trên, nhà chức trách đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp phòng, chống lũ cấp IV tại 2 tỉnh từ 8 giờ ngày 10-8. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở và lũ trên các sông vừa và nhỏ được đánh giá ở mức cao.

Trước thời điểm bão Dolphin đổ bộ, hơn 1 triệu người tại các địa phương miền Đông Trung Quốc đã được sơ tán. Trong đó, hơn 900.000 người tại thành phố Ôn Châu (Wenzhou), tỉnh Chiết Giang, được đưa đến hơn 1.000 điểm trú ẩn khẩn cấp. Tại Phúc Kiến, gần 99.000 người được sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ cao.

Bão Dolphin cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động hàng không. Khoảng 1.500 chuyến bay tại Thượng Hải bị hủy trong ngày 9-8. Đến sáng 10-8, nhà chức trách sân bay cho biết thêm 943 chuyến bay tại hai sân bay chính của thành phố tiếp tục bị hủy. Nhiều dịch vụ giao thông công cộng cũng phải tạm ngừng hoạt động.

Tại tỉnh Chiết Giang, sân bay quốc tế Ninh Ba thông báo nối lại hoạt động từ trưa 10-8, song cảnh báo các chuyến bay vẫn có thể bị hoãn hoặc hủy do ảnh hưởng của bão chưa hoàn toàn chấm dứt. Thành phố Hàng Châu cũng đã khôi phục một số dịch vụ tàu điện ngầm.