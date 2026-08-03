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Thế giới

Nga phát lệnh truy nã nhà sáng lập Telegram

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Nga và Australia đã có các động thái pháp lý nhằm vào ứng dụng nhắn tin Telegram và nhà sáng lập Pavel Durov. Đây là diễn biến mới nhất trong làn sóng pháp lý đang siết chặt Telegram trên phạm vi toàn cầu.

Nga và Australia đã có các động thái pháp lý nhằm vào ứng dụng nhắn tin Telegram và nhà sáng lập Pavel Durov. Đây là diễn biến mới nhất trong làn sóng pháp lý đang siết chặt Telegram trên phạm vi toàn cầu.

Ông Pavel Durov, nhà sáng lập kiêm CEO của Telegram. Ảnh: TASS
Ông Pavel Durov, nhà sáng lập kiêm CEO của Telegram. Ảnh: TASS

Theo Euronews, Cơ quan an ninh quốc gia Nga (FSB) ngày 30-7 chính thức phát lệnh truy nã quốc tế đối với Pavel Durov, nhà sáng lập kiêm CEO của Telegram, với cáo buộc đồng phạm trong các hoạt động khủng bố. FSB cho rằng nền tảng này đã không chịu gỡ bỏ nhiều kênh, phòng chat và bot do tình báo Ukraine sử dụng để chiêu mộ người dân thực hiện các hành vi phá hoại, tấn công mạng và khủng bố tại Nga. Doanh nhân 41 tuổi này có nguy cơ đối mặt với án tù chung thân.

Cùng ngày, Ủy ban an toàn an ninh mạng Australia (eSafety) cũng tuyên bố khởi kiện Telegram ra tòa án do không chịu gỡ bỏ các nội dung cổ súy bạo lực cực đoan. Theo eSafety, dù đã nhận phản ánh từ người dùng nhưng nền tảng này vẫn để tồn tại công khai các video quay cảnh hành quyết khủng bố và xả súng hàng loạt tại Christchurch (New Zealand, năm 2019), Buffalo (New York, Mỹ, năm 2022). Nếu thua kiện, Telegram có thể phải gánh chịu mức phạt dân sự lên tới 54,6 triệu AUD (khoảng 38 triệu USD).

Phía Telegram phủ nhận mọi cáo buộc và khẳng định sẽ tranh tụng tới cùng, đồng thời nêu rõ đã chủ động chặn hàng nghìn cộng đồng cực đoan chỉ trong 7 tháng đầu năm 2026.

Ông Durov (mang quốc tịch Pháp và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất) cũng đang bị giới chức Pháp điều tra liên quan buông lỏng kiểm duyệt các nội dung bất hợp pháp.

Theo Khánh Minh (SGGPO)

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