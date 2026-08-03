Ai có thể thay thế Chủ tịch FIFA nếu ông Gianni Infantino bị phế truất?

(GLO)- Cuộc khủng hoảng lãnh đạo tại Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đang bước vào giai đoạn mới, khi nhiều thành viên tổ chức này được cho là sẽ thúc đẩy một cuộc họp bất thường để xem xét tương lai của Chủ tịch Gianni Infantino.

Theo truyền thông Anh, cuộc họp bất thường của Hội đồng FIFA ban đầu được dự kiến nhằm đánh giá độc lập quyết định gây tranh cãi liên quan đến việc hủy án treo giò của tiền đạo tuyển Mỹ Folarin Balogun tại World Cup 2026.

Tuy nhiên, sau khi kế hoạch thương mại hóa World Cup vấp phải phản ứng dữ dội và buộc FIFA phải rút lại, nhiều ý kiến cho rằng, cuộc họp có thể mở rộng sang việc xem xét trách nhiệm của ông Infantino, thậm chí đặt ra khả năng yêu cầu ông từ chức.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đối mặt với nguy cơ phải từ chức sau kế hoạch gây tranh cãi. Ảnh: Getty

Nếu ông Infantino không tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch FIFA hoặc phải đối mặt với một cuộc bầu cử cạnh tranh vào tháng 3 năm sau, các chuyên gia nhận định một số nhân vật cấp cao của bóng đá thế giới có thể nổi lên như những ứng viên sáng giá.

Chủ tịch CLB Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi được xem là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Doanh nhân người Qatar hiện cũng là Chủ tịch Tập đoàn truyền thông beIN Media Group, Chủ tịch Hiệp hội các CLB châu Âu (ECA), thành viên Ban Chấp hành UEFA và Hội đồng FIFA.

Ông Al-Khelaifi được đánh giá có ảnh hưởng lớn trong bóng đá châu Âu cũng như Trung Đông, đặc biệt sau khi PSG liên tiếp giành chức vô địch UEFA Champions League các mùa 2025 và 2026. Việc giữ nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống quản lý bóng đá quốc tế giúp ông được xem là ứng viên có đủ tiềm lực nếu quyết định tranh cử.

Phó Chủ tịch FIFA kiêm Chủ tịch CONCACAF Victor Montagliani cũng nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu. Nhà quản lý bóng đá người Canada giữ cương vị Chủ tịch CONCACAF từ năm 2016 và từng là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Canada. Ông đóng vai trò quan trọng trong quá trình đưa Canada cùng Mỹ và Mexico trở thành đồng chủ nhà World Cup 2026.

Mặc dù CONCACAF phản đối kế hoạch FFE, tổ chức này chưa tham gia các động thái cứng rắn như UEFA. Tuy nhiên, truyền thông quốc tế cho biết đã xuất hiện đồn đoán rằng ông Montagliani có thể cân nhắc tham gia cuộc đua vào ghế Chủ tịch FIFA nếu tình hình tiếp tục diễn biến bất lợi với ông Infantino.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, hiện là Phó Chủ tịch cấp cao của FIFA, từng là đối thủ trực tiếp của ông Infantino trong cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA năm 2016. Lãnh đạo người Bahrain là một trong những người chỉ trích mạnh mẽ nhất kế hoạch FFE khi gọi đề xuất này là "hoàn toàn không thể chấp nhận được" trong thư gửi 47 liên đoàn thành viên AFC. Sau đó, AFC cũng tuyên bố đoàn kết với UEFA và CONCACAF trong việc phản đối kế hoạch thương mại hóa World Cup.

Là Chủ tịch UEFA từ năm 2016, ông Aleksander Ceferin được đánh giá là nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong số các lãnh đạo liên đoàn châu lục. Dưới sự lãnh đạo của ông, toàn bộ 55 liên đoàn thành viên UEFA đã nhất trí phản đối kế hoạch bán cổ phần World Cup. UEFA tuyên bố World Cup "không phải để bán", đồng thời cho rằng đề xuất của FIFA là thiếu trách nhiệm, thiếu minh bạch và gây tổn hại đến bản chất của bóng đá.

Một ứng viên khác được nhắc đến là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) Patrice Motsepe. Tỷ phú người Nam Phi đảm nhiệm vai trò này từ năm 2021 và đã tiến hành nhiều cải tổ đối với bóng đá châu Phi. Tuy nhiên, CAF cũng trải qua không ít tranh cãi, trong đó có vụ việc gây nhiều tranh luận ở Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) 2025.

Dù không được đánh giá là ứng viên hàng đầu như các lãnh đạo UEFA, AFC hay CONCACAF, ông Motsepe vẫn được xem là một phương án tiềm năng nếu nhận được sự ủng hộ từ các liên đoàn thành viên tại châu Phi.

Hiện tại, ông Gianni Infantino vẫn chưa bị phế truất. Tuy nhiên, theo Reuters và AP, sau khi FIFA phải hủy kế hoạch “thương mại hóa” World Cup, áp lực chính trị đối với ông đã gia tăng đáng kể.

Giới quan sát nhận định cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm sau có thể chứng kiến lần đầu tiên sau nhiều năm xuất hiện đối thủ thực sự cạnh tranh với ông Infantino, trong bối cảnh hạn chót đề cử ứng viên là ngày 18-11.