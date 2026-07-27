Trực tiếp Singapore vs Timor Leste 18h hôm nay xem ở đâu?

(GLO)- Singapore tiếp đón Timor Leste lúc 18h ngày 27/7 tại sân Jalan Besar. Cập nhật kênh trực tiếp, lực lượng, phong độ, đội hình dự kiến và dự đoán tỷ số.

Singapore tiếp đón Timor Leste ở lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026. Sau chiến thắng kịch tính trước Campuchia, đội chủ nhà cần một màn trình diễn thuyết phục hơn để tạo lợi thế trước hai trận đấu khó với Việt Nam và Indonesia.

Hình minh họa (AI)

Thời gian, địa điểm thi đấu Singapore vs Timor Leste

Nội dung Thông tin Trận đấu Singapore vs Timor Leste Giải đấu ASEAN Hyundai Cup 2026 Vòng đấu Lượt trận thứ hai bảng A Thời gian 18h00 ngày 27/7/2026, giờ Việt Nam Giờ địa phương 19h00 ngày 27/7/2026 Địa điểm Sân Jalan Besar Thành phố Kallang, Singapore

Singapore đang có 3 điểm sau trận thắng Campuchia 2-1, còn Timor Leste đứng cuối bảng vì thua Việt Nam 0-7 ở lượt mở màn.

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Tại Việt Nam, trận đấu được phát trực tiếp trên FPT Play. Một số lịch phát sóng trong nước cũng cập nhật trận đấu trên VTV6. Khán giả nên kiểm tra lịch chương trình sát giờ bóng lăn vì kênh tiếp sóng có thể được điều chỉnh.

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Luồng phát cụ thể của từng trận thường được đưa lên trang chủ hoặc mục thể thao trước giờ thi đấu. Một số nền tảng có thể áp dụng giới hạn theo khu vực.

Nhận định Singapore vs Timor Leste

Singapore thắng trận mở màn nhưng chưa tạo được sự yên tâm

Ba điểm trước Campuchia là kết quả quan trọng với Singapore, nhưng cách họ giành chiến thắng chưa thật sự thuyết phục. Đội bóng của HLV Gavin Lee vượt lên nhờ Shawal Anuar ở phút 22, sau đó để đối phương kiểm soát nhiều thời điểm trong hiệp hai và gỡ hòa.

Singapore chỉ thoát khỏi một trận hòa nhờ khoảnh khắc xuất thần của Ilhan Fandi ở phút bù giờ thứ 11. Trước đó, chân sút này đã một lần đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng bị VAR từ chối.

Điểm tích cực là Singapore vẫn thể hiện được sự sắc bén trong chuyển trạng thái. Bàn mở tỷ số xuất phát từ đường chuyền vượt tuyến của Lionel Tan, giúp Shawal Anuar khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Campuchia.

Tuy nhiên, khi đối phương tăng tốc và đẩy nhiều người lên phía trước, tuyến giữa Singapore không duy trì được khả năng kiểm soát. Khoảng cách giữa các tiền vệ và hàng phòng ngự đôi lúc bị kéo giãn, khiến đội bóng đảo quốc phải lùi sâu hơn dự kiến.

Gặp Timor Leste, Singapore sẽ cầm bóng nhiều hơn. Bài toán không còn là phòng ngự rồi phản công, mà nằm ở khả năng tổ chức tấn công trước một đối thủ có thể kéo thấp đội hình.

Ilhan Fandi có thể được trao suất đá chính

Ilhan Fandi chỉ vào sân từ ghế dự bị trước Campuchia nhưng nhanh chóng trở thành cầu thủ hay nhất trận. Thể hình, khả năng không chiến và sức mạnh của tiền đạo 23 tuổi phù hợp với kịch bản Singapore phải tấn công vào một hàng phòng ngự số đông.

Nếu Ilhan đá cao nhất, Shawal Anuar có thể được kéo sang cánh hoặc trở thành phương án tăng tốc trong hiệp hai. Song Ui-young cũng nhiều khả năng được sử dụng sớm hơn sau khi kiến tạo bàn quyết định ở trận mở màn.

Singapore có thể tấn công theo ba hướng chính:

Đưa bóng ra biên rồi tạt vào cho Ilhan Fandi.

Sử dụng những đường chuyền sớm vào khoảng trống phía sau hậu vệ Timor Leste.

Tận dụng bóng cố định với các cầu thủ có thể hình tốt như Irfan Fandi, Lionel Tan và Hariss Harun.

Điều Singapore cần tránh là tấn công quá nóng vội. Timor Leste vừa thua đậm nên có thể bố trí đội hình rất thấp, chấp nhận nhường bóng và chờ cơ hội phản công.

Timor Leste phải khắc phục khả năng phòng ngự sau bàn thua

Thất bại 0-7 trước Việt Nam cho thấy khoảng cách lớn giữa Timor Leste và những đội mạnh trong khu vực. Đáng lo hơn, các bàn thua của họ thường xuất hiện liên tiếp sau khi cấu trúc phòng ngự bị phá vỡ.

Timor Leste nhận bàn đầu tiên ở phút thứ 7, nhưng vẫn giữ được tỷ số 0-1 đến phút 31. Sau đó, họ để lọt lưới thêm bốn lần trước khi hiệp một kết thúc. Điều này phản ánh hạn chế về khả năng ổn định tâm lý, giữ vị trí và kiểm soát những thời điểm khó khăn.

Dù vậy, tỷ số 0-7 không có nghĩa Timor Leste hoàn toàn không tạo được cơ hội. Oatnasio da Silva từng có cú dứt điểm chạm cột dọc trong hiệp hai, còn Alexandro Bakhito đưa bóng đi sát khung thành ở cuối trận.

HLV Zé Pedro nhiều khả năng yêu cầu các học trò phòng ngự thực dụng hơn tại Jalan Besar. Timor Leste cần giữ cự ly giữa các tuyến, không để Singapore dễ dàng chuyền bóng vào khu vực trước vòng cấm.

Claudio Osorio và João Pedro là hy vọng của đội khách

Timor Leste sở hữu một số cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài. Claudio Osorio được đào tạo tại Anh, có khả năng hoạt động rộng và thực hiện những đường chuyền chuyển trạng thái. João Pedro là chân sút nhiều kinh nghiệm, trong khi đội trưởng Zenivio đang thi đấu tại Singapore nên khá hiểu các cầu thủ chủ nhà.

Alexandro Bakhito cũng là phương án đáng chú ý nhờ tốc độ và sự táo bạo trong những tình huống phản công. Nếu Singapore đẩy cả hai hậu vệ biên lên cao, đội khách có thể tìm kiếm khoảng trống sau lưng họ.

Tuy nhiên, để phản công hiệu quả, Timor Leste trước hết phải đưa được bóng qua tuyến pressing của Singapore. Nếu liên tục chuyền hỏng gần vòng cấm, họ khó tránh khỏi một trận đấu phải chống đỡ trong phần lớn thời gian.

Lợi thế sân nhà có thể tạo ra khác biệt lớn

Singapore trở lại Jalan Besar sau trận làm khách tại Phnom Penh. Sự quen thuộc với không gian thi đấu cùng sự cổ vũ của khán giả giúp đội bóng của Gavin Lee có điều kiện nhập cuộc mạnh mẽ hơn.

Ba điểm sẽ giúp Singapore nâng tổng điểm lên 6 trước chuyến làm khách gặp Việt Nam ngày 31/7. Vì hiệu số có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua giành vé bán kết, đội chủ nhà không chỉ đặt mục tiêu chiến thắng mà còn cần ghi nhiều bàn.

Timor Leste đã thua cả ba lần gặp Singapore tại ASEAN Championship. Đội bóng này cũng bước vào trận đấu với chuỗi 17 thất bại liên tiếp ở vòng bảng giải vô địch Đông Nam Á.

Thông tin lực lượng hai đội

Singapore

Singapore đăng ký 25 cầu thủ dự giải. Irfan Najeeb và thủ môn Rudy Khairullah đã rút lui trước khi giải khởi tranh vì chấn thương, lần lượt được thay bằng Akram Azman và Ridhuan Barudin.

Đội chủ nhà chưa công bố ca chấn thương hoặc án phạt mới sau trận thắng Campuchia. Izwan Mahbud, Hariss Harun, Irfan Fandi, Kyoga Nakamura, Song Ui-young, Shawal Anuar và Ilhan Fandi đều nằm trong nhóm có thể ra sân.

HLV Gavin Lee có thể điều chỉnh hàng công bằng cách đưa Ilhan Fandi vào đội hình chính. Song Ui-young cũng là ứng viên thay Hami Syahin nhằm tăng khả năng xử lý bóng ở một phần ba sân đối phương.

Timor Leste

Timor Leste chưa thông báo trường hợp vắng mặt mới sau trận gặp Việt Nam. Thủ môn Dylan Niski cùng Liam Farrugia, Ryan Jom, Claudio Osorio, João Pedro, Zenivio và Alexandro Bakhito tiếp tục là những lựa chọn đáng chú ý.

Liam Farrugia đá phản lưới trong trận mở màn, nhưng vẫn có thể được giữ lại trong hàng phòng ngự nhờ kinh nghiệm thi đấu tại Australia. HLV Zé Pedro có thể tăng thêm một tiền vệ phòng ngự để hạn chế khoảng trống trước các trung vệ.

Kết quả 5 trận gần nhất của Singapore

Chuỗi kết quả dưới đây bao gồm các trận quốc tế và trận tập huấn gặp Okinawa SV.

Ngày Trận đấu Kết quả 24/7/2026 Campuchia – Singapore 1-2 13/7/2026 Okinawa SV – Singapore 3-2 5/6/2026 Singapore – Trung Quốc 1-2 31/5/2026 Singapore – Mông Cổ 4-0 31/3/2026 Singapore – Bangladesh 1-0

Thành tích: Thắng 3, thua 2; ghi 10 bàn và nhận 6 bàn.

Singapore đã ghi bàn trong cả năm trận gần nhất. Tuy nhiên, hai thất bại trước Okinawa SV và Trung Quốc cho thấy hàng phòng ngự vẫn có thể bị khai thác khi đối thủ pressing hoặc chuyển trạng thái nhanh.

Kết quả 5 trận gần nhất của Timor Leste

Ngày Trận đấu Kết quả 24/7/2026 Timor Leste – Việt Nam 0-7 9/6/2026 Timor Leste – Brunei 3-1 2/6/2026 Brunei – Timor Leste 0-3 31/3/2026 Maldives – Timor Leste 2-1 18/11/2025 Timor Leste – Tajikistan 0-5

Thành tích: Thắng 2, thua 3; ghi 7 bàn và nhận 15 bàn.

Hai chiến thắng trước Brunei giúp Timor Leste giành quyền dự vòng bảng. Tuy nhiên, đội bóng của Zé Pedro đã nhận 12 bàn trong ba thất bại còn lại, cho thấy hàng thủ gặp nhiều khó khăn khi phải đối đầu với những đội có tốc độ và chất lượng dứt điểm tốt hơn.

Kết quả đối đầu Singapore vs Timor Leste gần nhất

Lần chạm trán gần nhất diễn ra tại ASEAN Championship 2024. Singapore thắng 3-0 sau khi hai đội hòa không bàn thắng trong hiệp một.

Ngày Trận đấu Kết quả 14/12/2024 Timor Leste – Singapore 0-3 14/12/2021 Singapore – Timor Leste 2-0 21/11/2018 Singapore – Timor Leste 6-1

Singapore toàn thắng ba lần đối đầu, ghi 11 bàn và chỉ nhận một bàn thua.

Đội hình xuất phát Singapore vs Timor Leste dự kiến

Đội hình chính thức thường được công bố khoảng một giờ trước khi bóng lăn. Danh sách dưới đây được dự báo từ đội hình vòng mở màn, lực lượng đăng ký và yêu cầu chiến thuật của hai đội.

Singapore, sơ đồ dự kiến 4-3-3: Izwan Mahbud; Ryhan Stewart, Lionel Tan, Irfan Fandi, Nur Adam Abdullah; Shah Shahiran, Kyoga Nakamura, Song Ui-young; Glenn Kweh, Ilhan Fandi, Shawal Anuar.

Timor Leste, sơ đồ dự kiến 4-2-3-1: Dylan Niski; Ryan Jom, Liam Farrugia, Anizo Correia, Eric Silva; Claudio Osorio, Palomito Ribeiro; Zenivio, João Pedro, Alexandro Bakhito; João Rangel.

Singapore có thể tiếp tục sử dụng Hariss Harun ở hàng phòng ngự hoặc tuyến giữa. Phía Timor Leste, Tristan Arrarte, Oatnasio da Silva và Olagar Xavier là các phương án điều chỉnh tùy theo cách HLV Zé Pedro tổ chức khối phòng ngự.