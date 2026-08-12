2 trụ cột tuyển Indonesia thất nghiệp sau ASEAN Cup 2026: Lời cảnh báo cho dàn sao nhập tịch

Kết thúc hành trình tại ASEAN Cup 2026, Ivar Jenner và Marselino Ferdinan đang đối mặt với câu hỏi lớn về tương lai. Tính đến ngày 12/8, cả hai tài năng này vẫn đang thất nghiệp. Tình trạng của họ cũng là lời cảnh báo chung cho nhiều ngôi sao trẻ xứ vạn đảo.

2 tài năng bị lãng phí?

Ivar Jenner, cựu cầu thủ FC Utrecht, rơi vào tình cảnh tự do sau khi hợp đồng ngắn hạn nửa mùa với Dewa United kết thúc vào tháng 2 vừa qua. Trong khi đó, hành trình của Marselino Ferdinan tại nước ngoài cũng chững lại khi “giao kèo” với Oxford United đáo hạn vào tháng 6-2026. Đáng chú ý, Marselino đã trở về quê nhà Indonesia, tập trung vào việc hồi phục thể lực sau chấn thương gặp phải trước thềm giải ASEAN Cup 2026.

Việc hai trụ cột đội tuyển Indonesia rơi vào tình trạng không có bến đỗ ngay trước thềm mùa giải mới là một thực tế đáng lo ngại đối với người hâm mộ xứ Vạn đảo. Sự nghiệp của những tài năng trẻ này cần môi trường thi đấu thường xuyên để duy trì phong độ đỉnh cao.

Họ từng là những quân bài chiến lược quan trọng của HLV Shin Tae-yong ở U23 lẫn đội tuyển Indonesia. Ferdinan thi đấu tốt ở vòng loại World Cup 2026 trong khi Jenner cũng chơi cực kỳ chắc chắn ở chiến dịch U23 châu Á 2024 giúp Indonesia vào tới bán kết.

Tuy nhiên, phải thừa nhận sự nghiệp của 2 cầu thủ này đang chững lại. Jenner không thể trụ lại Hà Lan, phải dạt về Indonesia khoác áo Dewa United nhưng cũng không chứng tỏ được mình. Anh bị chấm dứt hợp đồng hồi tháng 6 vừa qua và chưa tìm được bến đỗ mới sau khi chia tay CLB cũ. Ferdinan ở Anh thì chủ yếu “xách nước bổ cam”, ra sân vài phút cuối trận.

Trong bối cảnh đó, thị trường chuyển nhượng đã bắt đầu xôn xao với tin đồn Persija Jakarta đang đặc biệt quan tâm đến bộ đôi này. Với tham vọng củng cố sức mạnh cho đội hình, CLB của Shin Tae-yong được cho là đang muốn đưa Jenner và Marselino về.

Oratmangoen đã trở về Indonesia chơi bóng

Mối quan hệ thầy trò gắn kết giữa ông Shin và bộ đôi này chính là cơ sở cho những đồn đoán. Bởi dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Hàn Quốc, cả Jenner và Marselino đều đã có bước tiến vượt bậc trong màu áo tuyển quốc gia.

Dù vậy, tất cả đến lúc này vẫn chỉ dừng lại ở đồn đoán ngoài sân cỏ. Phía Persija Jakarta vẫn giữ im lặng, và những người đại diện của các cầu thủ cũng từ chối xác nhận bất cứ điều gì. Đối với người hâm mộ Indonesia, sự im lặng này tạo ra một cảm giác thấp thỏm.

Tình trạng ảm đạm của nhiều ngôi sao

Làn sóng nhập tịch hàng loạt từng được coi là chìa khóa vạn năng giúp bóng đá Indonesia nâng tầm và hiện thực hóa giấc mơ vươn ra châu lục. Nhìn vào danh sách những cái tên mang dòng máu Hà Lan khoác áo tuyển xứ vạn đảo, người hâm mộ từng kỳ vọng về một thế hệ đủ sức gặt hái thành công bền vững. Thế nhưng, thực tế nghiệt ngã ở cấp độ CLB đang chỉ ra một thực tế là sự nghiệp của nhiều cầu thủ đã xuống dốc không phanh sau khi họ đổi quốc tịch.

Không ít gương mặt từng tạo nên cơn sốt ngày ra mắt ĐTQG giờ đây đã phải chọn đường lùi. Sandy Walsh, Eliano Reijnders, Ragnar Oratmangoen, Dion Markx hay Rafael Struick… các cầu thủ được đào tạo ở châu Âu đều chật vật trong việc tìm kiếm một chỗ đứng vững chắc ở Lục địa già.

Sau khi thi đấu nổi bật ở vòng loại World Cup 2026, Ferdinan gần như "mất tích"

Điều đáng nói là tất cả họ đều chưa bước qua tuổi 30 - giai đoạn vốn được xem là chín nhất trong sự nghiệp của một cầu thủ. Tiền đạo Oratmangoen ở tuổi 28 đã phải về Indonesia thi đấu sau một mùa giải mờ nhạt tại Bỉ (ra sân 36 trận nhưng chỉ ghi 2 bàn cho Dender), Eliano Reijnders kể từ khi nhập tịch Indonesia đã bị đẩy xuống đội trẻ của Utrecht trước khi dạt về xứ vạn đảo chơi cho Persib Bandung…

Đó là những là minh chứng rõ nhất cho việc một bộ phận cầu thủ Indonesia không thể chịu nổi áp lực cạnh tranh khốc liệt tại châu Âu. Ngay cả khi trở về Indonesia, họ cũng chỉ ở mức trung bình. Ngoại trừ Thom Haye vẫn duy trì được đẳng cấp và bản lĩnh thi đấu đỉnh cao, đa số những cái tên kể trên chỉ dừng lại ở mức phong độ tàm tạm. Khi trở về môi trường bóng đá vùng thấp với nhịp độ kém dồn dập hơn, tư duy và thể lực của họ dần bị kéo xuống, khiến màn trình diễn trên sân cỏ không còn giữ được sự sắc nét ban đầu.

Thực trạng này chính là bài học nhãn tiền và là lời cảnh báo đắt giá dành cho cầu thủ nhập tịch Ivar Jenner hay Marselino Ferdinan - nhân tố mang 100% dòng máu Indonesia được kỳ vọng nhất. Tình thế của họ chính là bài học của các đồng đội ở đội tuyển quốc gia, rằng một khởi đầu ấn tượng hay vài trận đấu bùng nổ trong màu áo ĐTQG tuyệt nhiên không phải là tấm "bảo hiểm" trọn đời cho sự nghiệp.

Theo Đặng Lai (TPO)