Philippines vs Thái Lan 20h ngày 4/8: Chủ nhà tái hiện cú sốc năm 2024?

(GLO)- Philippines tiếp Thái Lan lúc 20h00 ngày 4/8 trong trận cầu then chốt bảng B ASEAN Cup 2026. Chủ nhà cần điểm, còn “Voi chiến” hướng tới vé bán kết.

Philippines tiếp đón Thái Lan lúc 20h00 ngày 4/8 trong trận đấu có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua bán kết bảng B ASEAN Cup 2026. Chủ nhà cần điểm để duy trì quyền tự quyết, còn “Voi chiến” hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp.

Hình minh họa (AI)

Thời gian, địa điểm trận Philippines vs Thái Lan

Thông tin Chi tiết Trận đấu Philippines vs Thái Lan Giải đấu ASEAN Cup 2026 – bảng B Thời gian 20h00 ngày 4/8/2026, giờ Việt Nam Giờ địa phương 21h00 ngày 4/8/2026 Địa điểm New Clark City Athletics Stadium, Philippines Kênh trực tiếp tại Việt Nam VTV6, FPT Play Hình thức thi đấu Vòng bảng

Trận đấu được tổ chức tại New Clark City Athletics Stadium, nơi Philippines từng để thua Myanmar 1-4 trong ngày ra quân. Với Thái Lan, đây là chuyến làm khách đầu tiên sau hai trận mở màn đều diễn ra thuận lợi.

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Khán giả Việt Nam có thể theo dõi trận đấu trên những nền tảng sau:

Đường truyền của từng trận có thể được kích hoạt sát giờ bóng lăn hoặc giới hạn theo khu vực. Tại Việt Nam, VTV6, FPT Play và các tài khoản số của FPT là những địa chỉ được công bố phát sóng giải đấu.

Bảng xếp hạng bảng B

Hạng Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng – bàn thua Hiệu số Điểm 1 Thái Lan 2 2 0 0 7–0 +7 6 2 Malaysia 3 2 0 1 6–3 +3 6 3 Myanmar 2 1 0 1 5–3 +2 3 4 Philippines 2 1 0 1 5–5 0 3 5 Lào 3 0 0 3 1–13 -12 0

Bảng xếp hạng được cập nhật trước hai trận đấu ngày 4/8/2026.

Thái Lan dẫn đầu nhờ hiệu số vượt trội so với Malaysia. Philippines có cùng ba điểm với Myanmar nhưng đứng sau vì kém hiệu số bàn thắng – bàn thua.

Nếu giành chiến thắng, Thái Lan sẽ có chín điểm và tiến rất gần tấm vé bán kết. Philippines cũng cần ít nhất một điểm để tránh rơi vào thế bất lợi trước chuyến làm khách gặp Malaysia ở lượt cuối.

Nhận định Philippines vs Thái Lan

Thái Lan đang khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu tại bảng B. Đội bóng của huấn luyện viên Anthony Hudson mở màn bằng chiến thắng 5-0 trước Lào, sau đó vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp Malaysia với tỷ số 2-0.

Bảy bàn thắng, không bàn thua sau hai lượt trận là những con số cho thấy sự cân bằng của “Voi chiến”. Yotsakon Burapha, Teerasak Poeiphimai và Kakana Khamyok đều đã đóng góp dấu ấn trên hàng công, giúp Thái Lan không phải phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất.

Đáng chú ý, Thái Lan không cần kiểm soát hoàn toàn thế trận để giành chiến thắng. Trước Malaysia, họ kiên nhẫn giữ cấu trúc đội hình, hạn chế những tình huống phản công của đối phương rồi tận dụng hiệu quả các thời điểm hàng thủ Malaysia mất tập trung.

Philippines lại trải qua hành trình trái ngược. Đội chủ nhà thua Myanmar 1-4 ở trận mở màn, nhưng nhanh chóng trở lại bằng chiến thắng 4-1 trên sân Lào. Tuy nhiên, cả bốn bàn thắng của Philippines đều được ghi sau khi đối phương phải thi đấu thiếu người.

Một vấn đề khác là Philippines đều để đối thủ mở tỷ số trong hai lượt trận đầu. Hàng phòng ngự đã nhận năm bàn thua và thường gặp khó khăn khi đối phương tăng tốc ở khoảng trống giữa hậu vệ biên với trung vệ.

Dù vậy, Thái Lan không thể chủ quan. Philippines từng đánh bại chính “Voi chiến” 2-1 trên sân nhà ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2024. Lợi thế khán giả cùng khả năng chuyển trạng thái của Jarvey Gayoso, Sandro Reyes và Pocholo Bugas có thể tạo ra những thời điểm khó khăn cho đội khách.

Huấn luyện viên Carles Cuadrat nhiều khả năng không chọn cách đôi công. Philippines có thể chủ động nhường quyền kiểm soát bóng, tổ chức đội hình thấp và chờ cơ hội từ các pha phản công hoặc tình huống cố định.

Thái Lan vẫn được đánh giá cao hơn nhờ khả năng kiểm soát nhịp độ, chiều sâu lực lượng và sự chắc chắn của hàng thủ. Nếu tiếp tục ghi bàn trước, đội khách sẽ có điều kiện đưa trận đấu vào thế trận quen thuộc và buộc Philippines phải mạo hiểm dâng cao.

Thông tin lực lượng Philippines

Philippines chưa ghi nhận trường hợp chấn thương hoặc treo giò mới trước trận đấu. Huấn luyện viên Carles Cuadrat có thể tiếp tục sử dụng phần lớn đội hình đã thắng Lào 4-1.

Quincy Kammeraad là lựa chọn hàng đầu trong khung thành. Daisuke Sato và Santi Rublico giữ vai trò quan trọng ở hàng phòng ngự, trong khi Sandro Reyes phụ trách điều tiết bóng ở tuyến giữa.

Trên hàng công, Jarvey Gayoso đang là cầu thủ đáng chú ý nhất khi đã ghi hai bàn tại giải. Pocholo Bugas và Alex Monis Mariona có thể được bố trí hỗ trợ hai cánh.

Thông tin lực lượng Thái Lan

Thái Lan cũng bước vào trận đấu với lực lượng tương đối đầy đủ. Anthony Hudson có đủ điều kiện duy trì bộ khung đã giúp đội nhà toàn thắng và giữ sạch lưới sau hai lượt trận.

Sarach Yooyen đem lại kinh nghiệm ở tuyến giữa, trong khi Manuel Bihr là chốt chặn quan trọng trước khung thành. Trên hàng công, Yotsakon Burapha và Teerasak Poeiphimai đang đạt trạng thái tốt.

Huấn luyện viên Anthony Hudson vẫn có thể xoay tua một vài vị trí nhằm giữ thể lực cho trận gặp Myanmar ở lượt cuối, nhưng mục tiêu sớm tạo lợi thế trong cuộc đua bán kết khiến Thái Lan nhiều khả năng vẫn tung ra đội hình mạnh.

Kết quả 5 trận gần nhất của Philippines

Ngày Trận đấu Kết quả 1/8/2026 Lào vs Philippines 1-4 28/7/2026 Philippines vs Myanmar 1-4 9/6/2026 Philippines vs Myanmar 5-1 3/6/2026 Philippines vs Guam 5-1 31/3/2026 Tajikistan vs Philippines 1-1

Philippines thắng ba, hòa một và thua một trong năm trận gần nhất. Đội bóng này ghi 16 bàn nhưng vẫn để lộ sự thiếu ổn định khi gặp những đối thủ có khả năng gây sức ép mạnh.

Kết quả 5 trận gần nhất của Thái Lan

Ngày Trận đấu Kết quả 1/8/2026 Thái Lan vs Malaysia 2-0 25/7/2026 Lào vs Thái Lan 0-5 9/6/2026 Trung Quốc vs Thái Lan 0-0 31/3/2026 Thái Lan vs Turkmenistan 2-1 18/11/2025 Sri Lanka vs Thái Lan 0-4

Thái Lan bất bại trong năm trận gần nhất, giành bốn chiến thắng, ghi 13 bàn và chỉ để lọt lưới một lần. Riêng tại ASEAN Cup 2026, “Voi chiến” vẫn chưa nhận bàn thua.

Kết quả đối đầu Philippines vs Thái Lan gần nhất

Ngày Trận đấu Kết quả 30/12/2024 Thái Lan vs Philippines 3-1 sau hiệp phụ 27/12/2024 Philippines vs Thái Lan 2-1 26/12/2022 Thái Lan vs Philippines 4-0 14/12/2021 Philippines vs Thái Lan 1-2 21/11/2018 Philippines vs Thái Lan 1-1

Thái Lan thắng ba trong năm cuộc đối đầu gần nhất. Tuy nhiên, chiến thắng 2-1 của Philippines tại Manila cuối năm 2024 vẫn là lời cảnh báo rõ ràng đối với đội khách.

Đội hình xuất phát Philippines vs Thái Lan dự kiến

Philippines, sơ đồ 4-3-3:Kammeraad; Sato, Leddel, Rublico, Woods; Kekkonen, Reyes, Mrowka; Mariona, Bugas, Gayoso.

Thái Lan, sơ đồ 4-3-3:Pathomakkakul; Weerawatnodom, Manuel Bihr, Nattapong Sayriya, Wanchai Jarunongkran; Sarach Yooyen, Seksan Ratree, Chaiyaphon Otton; Yotsakon Burapha, Teerasak Poeiphimai, Kakana Khamyok.

Đội hình chính thức dự kiến được công bố khoảng một giờ trước khi trận đấu bắt đầu.

Dự đoán Philippines vs Thái Lan

Philippines có lợi thế sân nhà và đủ khả năng tạo ra một số thời điểm gây sức ép. Tuy nhiên, hàng thủ chưa ổn định của đội chủ nhà sẽ phải đối đầu với tập thể có tốc độ, khả năng di chuyển và hiệu quả dứt điểm cao hơn.

Thái Lan có thể không thắng dễ dàng như trước Lào, nhưng sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự vẫn giúp đội khách chiếm ưu thế trong cuộc đua kéo dài 90 phút.