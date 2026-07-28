Malaysia vs Lào, 20h00 ngày 28/7: Kênh xem, nhận định và dự đoán

(GLO)- Malaysia được đánh giá vượt trội Lào nhờ lợi thế sân nhà, lực lượng dày và phong độ ổn định, nhưng vẫn phải cảnh giác trước những pha phản công nhanh của đội khách.

Malaysia tiếp Lào lúc 20h00 ngày 28/7 với mục tiêu nối dài mạch thắng tại bảng B ASEAN Cup 2026, trong khi đội khách cần phản ứng sau thất bại đậm trước Thái Lan.

Hình minh họa (AI)

Thời gian, địa điểm thi đấu Malaysia vs Lào

Hạng mục Thông tin Trận đấu Malaysia vs Lào Giải đấu ASEAN Hyundai Cup 2026 Vòng đấu Lượt trận thứ hai bảng B Thời gian 20h00 ngày 28/7/2026, giờ Việt Nam Giờ địa phương 21h00 ngày 28/7/2026 Sân vận động Kuala Lumpur Football Stadium Địa điểm Jalan Yaacob Latif, Cheras, Kuala Lumpur, Malaysia

Malaysia và Lào gặp nhau trong lượt trận thứ hai bảng B. Trận đấu bắt đầu lúc 21h00 theo giờ Malaysia, tương đương 20h00 tại Việt Nam.

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Khán giả Việt Nam có thể theo dõi trận Malaysia vs Lào trên các nền tảng được công bố gồm:

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Nhận định Malaysia vs Lào

Malaysia bước vào trận đấu với tâm lý hưng phấn sau chiến thắng 2-1 trước Myanmar ở lượt trận mở màn. Đội bóng có biệt danh Harimau Malaya bị dẫn bàn từ sớm nhưng lật ngược tình thế trong hiệp hai nhờ cú đúp của đội trưởng Paulo Josué.

Chiến thắng tại Yangon chưa phải màn trình diễn hoàn hảo của Malaysia. Họ có thời điểm để đối phương phản công và tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, bản lĩnh của nhóm cầu thủ giàu kinh nghiệm như Paulo Josué, Syafiq Ahmad, Endrick và Mohamadou Sumareh đã giúp đội tuyển này vượt qua thời điểm khó khăn.

Trở về sân nhà gặp Lào là cơ hội để Malaysia giành thêm ba điểm, đồng thời tạo lợi thế trước khi bước vào trận đấu quan trọng với Thái Lan. Đội chủ nhà được đánh giá cao hơn về chất lượng nhân sự, thể hình, khả năng tranh chấp và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Malaysia nhiều khả năng chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Khả năng hoạt động rộng của Sumareh, sự cơ động của Ezequiel Agüero và Endrick có thể giúp đội chủ nhà kéo giãn hệ thống phòng ngự số đông bên phía Lào. Paulo Josué vẫn là điểm đến quan trọng trong vòng cấm sau khi ghi cả hai bàn ở lượt trận đầu tiên.

Dù vậy, Malaysia cần tránh tâm lý chủ quan. Lào sở hữu đội hình trẻ, giàu năng lượng và có thể tạo ra nguy hiểm bằng những pha chuyển trạng thái nhanh. HLV Tan Cheng Hoe cũng đặc biệt lưu ý khả năng phản công của đối thủ, nhất là khi Malaysia mất bóng ở phần sân nhà.

Ở chiều ngược lại, Lào bước vào trận đấu trong tình thế khó khăn sau thất bại 0-5 trước Thái Lan. Chiếc thẻ đỏ của Phetdavanh Somsanith ở cuối hiệp một khiến đội bóng xứ Triệu Voi phải chơi thiếu người trong toàn bộ hiệp hai và nhanh chóng đánh mất thế trận.

Thử thách tại Kuala Lumpur còn lớn hơn khi Lào không có Phetdavanh vì án treo giò. HLV Vladica Grujić có thể bố trí hàng thủ năm người, thu hẹp khoảng trống trước vòng cấm và chờ cơ hội từ những pha phản công của Chony Waenpaseuth hoặc đội trưởng Bounphachan Bounkong.

Lào khó đua kiểm soát bóng với Malaysia. Mục tiêu thực tế của đội khách là duy trì cự ly đội hình, hạn chế bàn thua sớm và kéo trận đấu vào trạng thái giằng co. Nếu để Malaysia mở tỷ số trong khoảng 20 phút đầu, hệ thống phòng ngự của Lào có nguy cơ tiếp tục bị phá vỡ.

Xét tổng thể, chênh lệch giữa hai đội vẫn khá rõ. Malaysia có sân nhà, lực lượng dày hơn, tâm lý tốt hơn và thành tích đối đầu vượt trội. Một chiến thắng cách biệt dành cho Harimau Malaya là kịch bản dễ xảy ra.

Bảng xếp hạng bảng B ASEAN Cup 2026

Cập nhật trước các trận đấu ngày 28/7/2026.

Xếp hạng Đội tuyển Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm 1 Thái Lan 1 1 0 0 5 0 +5 3 2 Malaysia 1 1 0 0 2 1 +1 3 3 Philippines 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Myanmar 1 0 0 1 1 2 -1 0 5 Lào 1 0 0 1 0 5 -5 0

Malaysia đang đứng thứ hai, cùng có ba điểm với Thái Lan nhưng kém hiệu số bàn thắng bại. Một chiến thắng đậm trước Lào có thể giúp đội chủ nhà tạm chiếm ngôi đầu, tùy kết quả trận Philippines gặp Myanmar.

Lào đứng cuối bảng sau thất bại 0-5. Nếu tiếp tục trắng tay tại Kuala Lumpur, cơ hội cạnh tranh một trong hai vị trí vào bán kết của đội bóng xứ Triệu Voi sẽ bị thu hẹp đáng kể.

Thông tin lực lượng Malaysia vs Lào

Malaysia

Malaysia dự giải với danh sách 25 cầu thủ. Richard Chin và Dominic Tan lần lượt rút lui trước giải, trong khi Zhafri Yahya cũng không góp mặt trong danh sách cuối cùng.

Đội chủ nhà vẫn có những nhân tố giàu kinh nghiệm như Paulo Josué, Syafiq Ahmad, Mohamadou Sumareh, Endrick và Ezequiel Agüero. Azri Ghani nhiều khả năng tiếp tục bắt chính sau trận thắng Myanmar.

HLV Tan Cheng Hoe có thể thực hiện một vài điều chỉnh để phân phối thể lực, bởi Malaysia sẽ gặp Thái Lan vào ngày 1/8. Tuy nhiên, Paulo Josué và Sumareh vẫn có khả năng xuất phát nhằm giúp đội chủ nhà sớm giải quyết trận đấu.

Lào

Lào chắc chắn không có trung vệ Phetdavanh Somsanith vì án treo giò sau chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Thái Lan. Sonevilay Phetviengsy hoặc Phonsack Sisavath có thể được lựa chọn thay thế.

Đội khách vẫn có đội trưởng Bounphachan Bounkong, tiền đạo Chony Waenpaseuth, hậu vệ Phoutthavong Sangvilay và tiền vệ Damoth Thongkhamsavath. Đây là những cầu thủ có kinh nghiệm quốc tế đáng kể trong đội hình trẻ của HLV Vladica Grujić.

Peter Phanthavong không có tên trong danh sách cuối cùng sau khi rút lui vì chấn thương từ giai đoạn chuẩn bị.

Kết quả 5 trận gần nhất của Malaysia

Ngày Trận đấu Kết quả 25/7/2026 Myanmar – Malaysia 1-2 31/3/2026 Việt Nam – Malaysia 3-1 18/11/2025 Nepal – Malaysia 0-1 14/10/2025 Malaysia – Lào 5-1 9/10/2025 Lào – Malaysia 0-3

Phong độ: Malaysia thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, ghi 12 bàn và nhận 5 bàn.

Điểm đáng chú ý là Malaysia đã ghi ít nhất hai bàn trong ba chiến thắng gần nhất. Tuy nhiên, trận thua 1-3 trước Việt Nam cho thấy hàng phòng ngự của Harimau Malaya vẫn có thể gặp khó khi đối thủ chuyển trạng thái nhanh.

Kết quả 5 trận gần nhất của Lào

Ngày Trận đấu Kết quả 25/7/2026 Lào – Thái Lan 0-5 31/3/2026 Nepal – Lào 0-1 18/11/2025 Lào – Việt Nam 0-2 14/10/2025 Malaysia – Lào 5-1 9/10/2025 Lào – Malaysia 0-3

Phong độ: Lào thắng 1 và thua 4 trong 5 trận gần nhất, ghi 2 bàn và để thủng lưới 15 lần.

Chiến thắng trước Nepal cho thấy Lào có thể tạo ra kết quả tích cực khi duy trì được sự tập trung. Dù vậy, việc không ghi bàn trong ba trong năm trận gần nhất phản ánh hạn chế rõ rệt ở khả năng tổ chức tấn công.

Kết quả đối đầu Malaysia vs Lào gần nhất

Ngày Trận đấu Giải đấu Kết quả 14/10/2025 Malaysia – Lào Vòng loại Asian Cup 5-1 9/10/2025 Lào – Malaysia Vòng loại Asian Cup 0-3 14/11/2024 Lào – Malaysia Giao hữu 1-3 24/12/2022 Malaysia – Lào ASEAN Cup 5-0 9/12/2021 Malaysia – Lào ASEAN Cup 4-0

Malaysia toàn thắng năm lần đối đầu gần nhất, ghi tổng cộng 20 bàn và chỉ nhận hai bàn thua. Riêng hai cuộc gặp tại vòng loại Asian Cup 2027, Harimau Malaya thắng với tổng tỷ số 8-1.

Thành tích đối đầu vượt trội tạo ra lợi thế tâm lý lớn cho Malaysia. Lào thường gặp khó trước khả năng tranh chấp, tấn công biên và không chiến của đối thủ.

Đội hình xuất phát Malaysia vs Lào dự kiến

Malaysia, sơ đồ 4-2-3-1

Azri Ghani; V. Ruventhiran, Ubaidullah Shamsul, Rodney Celvin, Alif Ahmad; Endrick, Ezequiel Agüero; G. Pavithran, Paulo Josué, Mohamadou Sumareh; Syafiq Ahmad.

Malaysia có thể giữ lại phần lớn đội hình từng thắng Myanmar. Paulo Josué hoạt động phía sau Syafiq Ahmad hoặc luân phiên chiếm lĩnh khu vực trung tâm, trong khi Sumareh được bố trí ở một trong hai cánh.

Lào, sơ đồ 5-4-1

Kop Lokphathip; Phoutthavong Sangvilay, Vongsakda Chanthaleuxay, Sonevilay Phetviengsy, Bounphaeng Xaysombath, Kaharn Phetsivilay; Damoth Thongkhamsavath, Chanthavixay Khounthoumphone, Somlith Sengvanny, Bounphachan Bounkong; Chony Waenpaseuth.

Do Phetdavanh Somsanith bị treo giò, Lào nhiều khả năng phải thay đổi nhân sự ở trung tâm hàng phòng ngự. Đội khách có thể ưu tiên sơ đồ năm hậu vệ nhằm hạn chế khoảng trống trước vòng cấm.

Dự đoán tỷ số Malaysia vs Lào

Malaysia có nhiều phương án tấn công hơn, được thi đấu trên sân nhà và đang hưng phấn sau màn ngược dòng trước Myanmar. Trong khi đó, Lào vừa trải qua trận đấu phải chơi thiếu người và mất thêm một trung vệ vì án treo giò.

Đội khách có thể phòng ngự số đông trong hiệp một, nhưng sức ép liên tục từ Malaysia nhiều khả năng sẽ tạo ra khác biệt. Harimau Malaya cũng cần cải thiện hiệu số trước khi bước vào cuộc cạnh tranh trực tiếp với Thái Lan.