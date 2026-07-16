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Hoàng Anh Gia Lai chia tay 2 ngôi sao người Brazil

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Hai ngoại binh người Brazil là trung vệ Jairo và tiền vệ Marciel đã chính thức nói lời chia tay Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) sau thời gian gắn bó và đóng góp quan trọng cho đội bóng phố núi.

Ngày 15-7, trên trang cá nhân của mình, trung vệ Jairo đăng tải lời chia tay HAGL sau 3 mùa giải gắn bó.

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Đội trưởng Jairo (phải) chia tay đội bóng phố núi. Ảnh: Văn Ngọc

Jairo (sinh năm 1992) gia nhập đội bóng chủ sân Pleiku từ Câu lạc bộ Khánh Hòa vào tháng 9-2023. Trung vệ người Brazil gây ấn tượng với lối chơi chắc chắn, khả năng đọc tình huống tốt và thường xuyên tham gia hỗ trợ tấn công trong các tình huống cố định.

Trong 3 mùa giải khoác áo HAGL, Jairo ra sân 92 trận, ghi 14 bàn thắng và có 6 pha kiến tạo. Anh luôn là chốt chặn quan trọng nơi hàng phòng ngự, đồng thời được tín nhiệm giữ băng đội trưởng ở mùa giải 2025-2026.

Cùng với Jairo, tiền vệ Marciel cũng chia tay đội bóng phố núi để gia nhập Câu lạc bộ Ninh Bình. Đây là quyết định khá bất ngờ khi cầu thủ người Brazil vẫn còn thời hạn hợp đồng với HAGL. Tuy nhiên, đội bóng phố núi đã tạo điều kiện để Marciel chuyển đến đội bóng giàu tiềm lực và có nhiều tham vọng hơn.

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Marciel (bìa phải) chia tay HAGL khi vẫn còn thời hạn hợp đồng. Ảnh: Văn Ngọc

Marciel gắn bó với HAGL trong 2 mùa giải và ghi 6 bàn thắng. Tiền vệ người Brazil được đánh giá là nhạc trưởng nơi tuyến giữa của đội bóng phố núi nhờ kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng điều tiết lối chơi và tư duy chiến thuật sắc bén. Anh được xem là một trong những tiền vệ ngoại binh xuất sắc tại V.League trong những mùa giải gần đây.

Trước đó, HAGL cũng đã thanh lý hợp đồng với hai ngoại binh Conceicao và Batista. Việc Jairo và Marciel rời đi đồng nghĩa đội bóng của bầu Đức đã thay mới toàn bộ lực lượng ngoại binh để chuẩn bị cho mùa giải 2026-2027.

Theo kế hoạch, trong tháng 7-2026, ba ngoại binh mới sẽ có mặt tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng để thử việc trước khi HAGL chốt danh sách đăng ký cho mùa giải mới.

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