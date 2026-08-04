UEFA tính lập giải đấu cạnh tranh World Cup để gây sức ép lên Chủ tịch FIFA

(GLO)- Cuộc khủng hoảng quyền lực tại FIFA tiếp tục leo thang khi UEFA và một số liên đoàn châu lục được cho là đang cân nhắc thành lập hệ thống giải đấu quốc tế riêng, nhằm buộc Chủ tịch Gianni Infantino rời chức.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong cuộc họp báo trước lễ khai mạc World Cup 2026 tại Mexico. Ảnh: THX/TTXVN

Theo The Times và The Sun (Anh), những liên đoàn phản đối ông Gianni Infantino đang thảo luận một loạt biện pháp nhằm gây sức ép lên bộ máy lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Các biện pháp được cân nhắc bao gồm: tẩy chay hoạt động quản trị của FIFA, không tham dự các cuộc họp hội đồng và ủy ban, từ chối thông qua một số quyết định, đồng thời chuẩn bị khả năng tổ chức những giải đấu quốc tế nằm ngoài hệ thống hiện nay.

The Times cho biết một liên minh giữa Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) với các lực lượng tại Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đang hình thành, với mục tiêu làm suy giảm khả năng vận hành của FIFA nếu ông Infantino tiếp tục tại vị.

Theo đó, các bên có thể xây dựng một giải đấu cấp đội tuyển có quy mô toàn cầu, cạnh tranh trực tiếp với World Cup. UEFA được cho là đã có bản thiết kế cho một giải Global Nations League từ năm 2017, dù dự án này chưa từng được triển khai. Khi đó, FIFA từng xác nhận có các cuộc thảo luận về khả năng mở rộng mô hình Nations League ra phạm vi toàn cầu.

Tuy nhiên, hiện UEFA, CONCACAF và AFC chưa công bố tuyên bố chung xác nhận việc thành lập liên minh hoặc chính thức khởi động một giải đấu thay thế World Cup. Những phương án này hiện mới được truyền thông Anh dẫn nguồn từ các nhân vật liên quan đến cuộc đấu quyền lực trong bóng đá quốc tế.

Ông Gianni Infantino hiện vẫn giữ chức Chủ tịch FIFA và chưa thông báo từ chức. Reuters cho biết tương lai của ông bị đặt trước thách thức lớn sau khi kế hoạch thu hút vốn tư nhân thất bại, nhưng nhà lãnh đạo FIFA vẫn có thể nhận được sự ủng hộ từ nhiều liên đoàn thành viên ngoài châu Âu.

Một số Liên đoàn Bóng đá quốc gia, trong đó có Wales, Serbia và Thụy Điển, đã rút lại sự ủng hộ đối với ông Infantino. UEFA cũng đang tìm kiếm một ứng cử viên có khả năng cạnh tranh trong cuộc bầu cử chủ tịch FIFA dự kiến diễn ra ngày 18-3-2027 tại Maroc.