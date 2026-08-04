Trực tiếp Myanmar vs Lào 17h00 hôm nay: Xem trên kênh nào?

(GLO)- Myanmar gặp Lào lúc 17h00 ngày 4/8 trong trận đấu quan trọng với cuộc đua bán kết ASEAN Cup 2026. Chủ nhà được đánh giá vượt trội trước đối thủ đã thủng lưới 13 bàn.

Myanmar tiếp đón Lào lúc 17h00 ngày 4/8 trên sân Thuwunna trong trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cuộc đua giành vé vào bán kết bảng B ASEAN Cup 2026. Đội chủ nhà đang hưng phấn sau chiến thắng 4-1 trước Philippines, trong khi Lào đã toàn thua ba lượt trận.

Hình minh họa (AI)

Thời gian, địa điểm trận Myanmar vs Lào

Thông tin Chi tiết Trận đấu Myanmar vs Lào Giải đấu ASEAN Cup 2026 – bảng B Thời gian 17h00 ngày 4/8/2026, giờ Việt Nam Giờ địa phương 16h30 ngày 4/8/2026 Địa điểm Sân Thuwunna, Yangon, Myanmar Kênh trực tiếp tại Việt Nam VTV6, FPT Play Trọng tài Cập nhật trước trận

Theo lịch chính thức, Myanmar được thi đấu trên sân nhà Thuwunna. Đây là trận áp chót của đội chủ nhà tại vòng bảng trước khi Myanmar làm khách trước Thái Lan ở lượt cuối.

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Bảng xếp hạng bảng B trước trận Myanmar vs Lào

Hạng Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng – bàn thua Hiệu số Điểm 1 Thái Lan 2 2 0 0 7–0 +7 6 2 Malaysia 3 2 0 1 6–3 +3 6 3 Myanmar 2 1 0 1 5–3 +2 3 4 Philippines 2 1 0 1 5–5 0 3 5 Lào 3 0 0 3 1–13 -12 0

Bảng xếp hạng được cập nhật trước các trận đấu ngày 4/8/2026.

Myanmar đang có ba điểm nhưng mới thi đấu hai trận. Nếu đánh bại Lào, đội chủ nhà sẽ san bằng điểm số với Thái Lan và Malaysia, qua đó duy trì cơ hội cạnh tranh một trong hai vị trí dẫn đầu.

Lào chưa có điểm nào sau ba trận và đã hết khả năng đi tiếp. Đội bóng xứ Triệu Voi chỉ còn mục tiêu tìm kiếm một kết quả tích cực để chia tay giải trong thế ngẩng cao đầu.

Nhận định Myanmar vs Lào

Myanmar khởi đầu ASEAN Cup 2026 không như mong muốn khi để thua Malaysia 1-2 ngay trên sân nhà. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Jørn Andersen nhanh chóng lấy lại tinh thần bằng chiến thắng thuyết phục 4-1 trên sân Philippines.

Không chỉ giành ba điểm, Myanmar còn cho thấy khả năng chuyển đổi trạng thái rất nhanh. Kyaw Min Oo, Than Paing và Win Naing Tun liên tục khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Philippines. Maung Maung Lwin cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kéo bóng và kết nối hai tuyến.

Qua hai lượt trận, Myanmar ghi năm bàn, tung chín cú dứt điểm trúng đích và đạt tỷ lệ sút chính xác hơn 40%. Đội chủ nhà chưa kiểm soát bóng vượt trội nhưng tỏ ra nguy hiểm khi tăng tốc từ khu vực giữa sân.

Trong trận gặp Lào, nhiệm vụ của Myanmar sẽ khác. Đội chủ nhà nhiều khả năng phải chủ động cầm bóng, tổ chức tấn công trước một đối thủ ưu tiên phòng ngự số đông. Huấn luyện viên Jørn Andersen cũng thừa nhận Myanmar cần kiên nhẫn và tìm giải pháp trước khả năng Lào lùi sâu chờ phản công.

Lào bước vào trận đấu với những con số đáng lo ngại. Sau ba lượt trận, đội bóng này lần lượt thua Thái Lan 0-5, Malaysia 0-4 và Philippines 1-4. Hàng thủ đã nhận tổng cộng 13 bàn thua, nhiều nhất bảng B.

Điểm tích cực hiếm hoi của Lào là bàn mở tỷ số sớm trước Philippines. Tình huống này cho thấy các cầu thủ Lào vẫn có thể gây nguy hiểm khi đối phương nhập cuộc thiếu tập trung. Tuy nhiên, khả năng duy trì cự ly đội hình và sức ép trong suốt 90 phút của họ còn hạn chế.

Kỷ luật thi đấu cũng là vấn đề lớn. Lào phải chơi thiếu người trong hai trận tại vòng bảng. Trước Myanmar, đội khách tiếp tục mất một hậu vệ vì án treo giò, khiến hệ thống phòng ngự vốn đã mong manh càng chịu thêm áp lực.

Myanmar được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà, phong độ đi lên và chất lượng tấn công tốt hơn. Dù vậy, đội chủ nhà cần tránh nóng vội. Việc đẩy quá nhiều cầu thủ lên phía trước có thể tạo khoảng trống để Lào phản công, đặc biệt trong những phút đầu trận.

Một bàn thắng sớm sẽ giúp Myanmar dễ đá hơn rất nhiều. Khi Lào phải rời bỏ thế trận phòng ngự, khoảng trống có thể xuất hiện để Than Paing, Win Naing Tun và Maung Maung Lwin phát huy tốc độ.

Thông tin lực lượng Myanmar

Myanmar chưa ghi nhận trường hợp chấn thương hoặc treo giò đáng kể trước trận đấu. Bộ khung đã thắng Philippines 4-1 nhiều khả năng tiếp tục được giữ lại.

Than Paing đang có phong độ cao sau cú đúp ở lượt trận gần nhất. Win Naing Tun, Kyaw Min Oo và đội trưởng Maung Maung Lwin cũng là những vị trí quan trọng trong cách tổ chức tấn công của đội chủ nhà.

Huấn luyện viên Jørn Andersen có thể thực hiện một vài điều chỉnh nhằm giữ thể lực cho các trụ cột, bởi Myanmar còn trận đấu khó khăn với Thái Lan ở lượt cuối. Tuy nhiên, mục tiêu ba điểm khiến đội chủ nhà khó sử dụng một đội hình có quá nhiều cầu thủ dự bị.

Thông tin lực lượng Lào

Lào không có sự phục vụ của Phetdavanh Somsanith do án treo giò sau tấm thẻ đỏ ở trận gặp Philippines.

Thể trạng của đội trưởng Damoth Thongkhamsavath cũng chưa đạt mức tốt nhất. Anh vẫn có khả năng ra sân và chính là người ghi bàn duy nhất cho Lào tại giải, nhưng ban huấn luyện có thể phải cân nhắc thời lượng thi đấu.

Viengxay Sydavong nhiều khả năng được bố trí vào hàng phòng ngự để thay thế vị trí bị bỏ trống. Đội khách sẽ ưu tiên đội hình thấp, thu hẹp khoảng cách giữa tuyến tiền vệ và hàng hậu vệ.

Kết quả 5 trận gần nhất của Myanmar

Ngày Trận đấu Kết quả 28/7/2026 Philippines vs Myanmar 1-4 25/7/2026 Myanmar vs Malaysia 1-2 18/7/2026 Việt Nam vs Myanmar 4-0 9/6/2026 Philippines vs Myanmar 5-1 6/6/2026 Myanmar vs Guam 6-1

Myanmar thắng hai và thua ba trong năm trận gần nhất. Đáng chú ý, hai chiến thắng của họ đều có cách biệt ít nhất ba bàn.

Kết quả 5 trận gần nhất của Lào

Ngày Trận đấu Kết quả 1/8/2026 Lào vs Philippines 1-4 28/7/2026 Malaysia vs Lào 4-0 25/7/2026 Lào vs Thái Lan 0-5 31/3/2026 Nepal vs Lào 0-1 19/11/2025 Lào vs Việt Nam 0-2

Lào chỉ thắng một trong năm trận gần đây, ghi hai bàn và nhận 15 bàn thua. Ba thất bại tại ASEAN Cup 2026 đều có cách biệt từ ba bàn trở lên.

Kết quả đối đầu Myanmar vs Lào gần nhất

Ngày Trận đấu Kết quả 18/12/2024 Myanmar vs Lào 3-2 30/12/2022 Myanmar vs Lào 2-2 16/11/2018 Lào vs Myanmar 1-3 13/10/2015 Myanmar vs Lào 3-1 11/6/2015 Lào vs Myanmar 2-2

Myanmar bất bại trong năm cuộc đối đầu gần nhất với Lào, giành ba chiến thắng và hai trận hòa. Riêng trong khuôn khổ giải vô địch Đông Nam Á, Myanmar đã thắng cả bốn lần gặp Lào trước đây.

Đội hình xuất phát Myanmar vs Lào dự kiến

Myanmar, sơ đồ 4-4-2:Sann Sat Naing; Phone Khant, Zayar Lin, Soe Moe Kyaw, Nanda Kyaw; Kyaw Min Oo, Maung Maung Lwin, Min Maw Oo, Soe Min Oo; Than Paing, Win Naing Tun.

Lào, sơ đồ 4-4-2:Kop Lokphathip; Damoth Thongkhamsavath, Nalongsit Chanthaleuxay, Viengxay Sydavong, Phoutthasay Xaysombath; Soukphachan Lueanthala, Phoutthasone Noophakde, Kaharn Phetsivilay, Chanthavixay Khounthoumphone; Chony Wenpaserth, Phathana Sengvanny.

Đội hình của Lào có thể tiếp tục thay đổi tùy tình trạng thể lực của Damoth Thongkhamsavath và phương án thay thế hậu vệ bị treo giò.

Dự đoán trận Myanmar vs Lào

Myanmar có đủ điều kiện để kiểm soát trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội. Lào có thể gây khó khăn trong khoảng thời gian đầu bằng đội hình phòng ngự thấp, nhưng khó duy trì sự tập trung trước sức ép liên tục.

Nếu tận dụng tốt các tình huống bóng hai và những pha tấn công biên, đội chủ nhà có khả năng giành chiến thắng với cách biệt rõ ràng.