Nhận định Philippines vs Myanmar, 17h00 ngày 28/7: Chủ nhà chiếm ưu thế

(GLO)- Philippines được đánh giá nhỉnh hơn Myanmar nhờ lợi thế sân nhà và phong độ ổn định, nhưng đội khách vẫn có thể tạo bất ngờ bằng những pha phản công nhanh tại ASEAN Cup.

Philippines tiếp Myanmar lúc 17h00 ngày 28/7 trong trận ra quân bảng B ASEAN Cup 2026. Lợi thế sân nhà và phong độ tốt giúp đội chủ nhà được đánh giá nhỉnh hơn.

Hình minh họa (AI)

Thời gian, địa điểm thi đấu Philippines vs Myanmar

Hạng mục Thông tin Trận đấu Philippines vs Myanmar Giải đấu ASEAN Hyundai Cup 2026 Vòng đấu Vòng bảng – bảng B Thời gian 17h00 ngày 28/7/2026, giờ Việt Nam Giờ địa phương 18h00 ngày 28/7/2026 Sân vận động New Clark City Athletics Stadium Địa điểm New Clark City, Philippines

Trận đấu diễn ra lúc 18h00 theo giờ Philippines, tương đương 17h00 tại Việt Nam. Đây là trận ra quân của Philippines, trong khi Myanmar bước vào lượt đấu thứ hai sau thất bại trước Malaysia.

Link xem trực tiếp Philippines vs Myanmar

Khán giả Việt Nam có thể theo dõi trận Philippines vs Myanmar trên các nền tảng được công bố gồm:

FPT Play

YouTube FPT Bóng đá Official

Kênh truyền hình VTV6

Đường dẫn phát trực tiếp từng trận thường được các đơn vị hiển thị gần thời điểm bóng lăn. Người xem nên truy cập đúng kênh chính thức, tránh những trang yêu cầu cài ứng dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân không rõ nguồn gốc.

Nhận định Philippines vs Myanmar

Philippines bước vào ASEAN Cup 2026 với một đội hình trẻ hơn đáng kể so với lực lượng từng tham dự loạt giao hữu quốc tế hồi tháng 6. HLV Carles Cuadrat cho biết đội hiện chỉ còn hai cầu thủ trên 30 tuổi, phần lớn nhân sự còn lại thuộc nhóm trẻ và đang trong quá trình hoàn thiện bản lĩnh thi đấu quốc tế.

Độ trẻ có thể khiến Philippines thiếu kinh nghiệm ở một số thời điểm, nhưng đồng thời đem lại nguồn năng lượng, tốc độ và khả năng pressing đáng chú ý. Đội chủ nhà còn được nghỉ nhiều hơn Myanmar và không phải trải qua hành trình di chuyển ngay sau một trận đấu căng thẳng.

Một dữ kiện đem lại sự tự tin lớn cho Philippines là chiến thắng 5-1 trước chính Myanmar trong trận giao hữu ngày 9/6/2026. Tuy nhiên, tỷ số cách biệt ấy không đồng nghĩa trận đấu tại New Clark City sẽ tiếp tục diễn ra theo kịch bản một chiều. Myanmar đã thay huấn luyện viên, điều chỉnh cách vận hành và thể hiện nhiều tín hiệu tích cực hơn ở trận gặp Malaysia.

Trong trận mở màn bảng B, Myanmar vượt lên dẫn trước Malaysia từ phút thứ 10 nhờ bàn thắng của Myat Kaung Khant. Các học trò của HLV Jørn Andersen tạo ra không ít cơ hội từ những pha chuyển trạng thái nhanh, đặc biệt bên hành lang của Win Naing Tun.

Myanmar chỉ thua 1-2 sau hai bàn trong hiệp hai của Paulo Josué. Win Naing Tun và Than Paing đều đưa bóng trúng khung thành Malaysia, cho thấy khả năng phản công của đội khách không thể bị xem nhẹ. Vấn đề lớn nhất của Myanmar là hiệu quả dứt điểm và khả năng bảo vệ lợi thế sau giờ nghỉ.

Trước một Myanmar có xu hướng lùi đội hình rồi tăng tốc khi đoạt bóng, Philippines cần kiểm soát tốt khu vực giữa sân, hạn chế mất bóng ở vị trí nguy hiểm. Sandro Reyes và Oskari Kekkonen có thể giữ vai trò điều tiết, trong khi tốc độ của André Leipold, Cole Mrowka hay Pocholo Bugas sẽ được sử dụng để tấn công vào khoảng trống sau lưng hàng thủ đội khách.

Lợi thế của Philippines nằm ở sân nhà, nền tảng thể lực và thành tích đối đầu. Myanmar chưa thắng Philippines kể từ năm 2004. Tuy nhiên, hàng phòng ngự trẻ của đội chủ nhà sẽ phải đặc biệt đề phòng Maung Maung Lwin, Win Naing Tun và Myat Kaung Khant trong những tình huống phản công nhanh.

Bảng xếp hạng bảng B ASEAN Cup 2026

Cập nhật trước trận Philippines vs Myanmar ngày 28/7/2026.

Xếp hạng Đội Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm 1 Thái Lan 1 1 0 0 +5 3 2 Malaysia 1 1 0 0 +1 3 3 Philippines 0 0 0 0 0 0 4 Myanmar 1 0 0 1 -1 0 5 Lào 1 0 0 1 -5 0

Thái Lan tạm dẫn đầu sau chiến thắng 5-0 trước Lào, trong khi Malaysia đứng thứ hai nhờ đánh bại Myanmar 2-1. Hai đội đứng đầu bảng sau vòng đấu loại sẽ giành quyền vào bán kết.

Với Philippines, một chiến thắng trong trận ra quân sẽ giúp đội chủ nhà chen chân vào nhóm dẫn đầu trước khi bước vào những màn so tài khó khăn hơn với Thái Lan và Malaysia. Trong khi đó, Myanmar có nguy cơ sớm bị đẩy vào thế bất lợi nếu tiếp tục trắng tay.

Thông tin lực lượng Philippines vs Myanmar

Philippines

Philippines đăng ký lực lượng trẻ, trong đó Sandro Reyes, Jarvey Gayoso và Daisuke Sato là những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế hơn phần lớn đồng đội.

Hai hậu vệ Angelo Brückner và Michael Kempter được bổ sung vào danh sách sau đợt công bố ban đầu, giúp HLV Carles Cuadrat có thêm phương án ở hàng phòng ngự. Những cầu thủ trẻ như Cole Mrowka, Santiago Rublico, Adrian Ugelvik và André Leipold có khả năng được trao cơ hội ngay từ trận ra quân.

Myanmar

Myanmar nhiều khả năng giữ lại phần lớn đội hình đã thi đấu trước Malaysia. Myat Kaung Khant vừa ghi bàn ở lượt trận mở màn, còn Win Naing Tun, Than Paing và Maung Maung Lwin là những mũi tấn công giàu kinh nghiệm nhất.

HLV Jørn Andersen mới tiếp quản đội tuyển trong tháng 7/2026. Vì vậy, Myanmar vẫn đang trong quá trình thích nghi với những yêu cầu chiến thuật mới. Khó khăn của đội khách còn đến từ lịch thi đấu sát nhau và hành trình di chuyển từ Yangon sang Philippines.

Theo các thông tin công khai trước trận, chưa có xác nhận chính thức về trường hợp trụ cột nào của hai đội chắc chắn vắng mặt vì chấn thương hoặc án treo giò.

Kết quả 5 trận gần nhất của Philippines

Ngày Trận đấu Kết quả 9/6/2026 Philippines – Myanmar 5-1 3/6/2026 Philippines – Guam 5-1 31/3/2026 Tajikistan – Philippines 1-1 18/11/2025 Maldives – Philippines 0-2 14/10/2025 Philippines – Timor-Leste 3-1

Phong độ: Thắng 4, hòa 1, thua 0; ghi 16 bàn và nhận 4 bàn.

Philippines đang duy trì phong độ khá ổn định. Không chỉ bất bại trong năm trận gần nhất, đội bóng của HLV Carles Cuadrat còn cho thấy khả năng ghi bàn đa dạng khi có tới 16 lần làm tung lưới đối phương.

Kết quả 5 trận gần nhất của Myanmar

Ngày Trận đấu Kết quả 25/7/2026 Myanmar – Malaysia 1-2 18/7/2026 Việt Nam – Myanmar 4-0 9/6/2026 Philippines – Myanmar 5-1 6/6/2026 Myanmar – Guam 6-1 31/3/2026 Pakistan – Myanmar 1-2

Phong độ: Thắng 2, hòa 0, thua 3; ghi 10 bàn và nhận 13 bàn.

Myanmar đã nhận ba thất bại liên tiếp, để lọt lưới 11 bàn trong chuỗi trận này. Dù vậy, màn trình diễn trước Malaysia cho thấy đội bóng của HLV Jørn Andersen vẫn có khả năng tạo ra cơ hội trước những đối thủ được đánh giá cao hơn.

Thành tích đối đầu Philippines vs Myanmar gần nhất

Ngày Trận đấu Giải đấu Kết quả 9/6/2026 Philippines – Myanmar Giao hữu 5-1 12/12/2024 Philippines – Myanmar ASEAN Cup 1-1 18/12/2021 Myanmar – Philippines ASEAN Cup 2-3 8/12/2010 Myanmar – Philippines ASEAN Cup 0-0 16/1/2007 Myanmar – Philippines ASEAN Cup 0-0

Myanmar không thắng Philippines kể từ năm 2004. Trong bốn cuộc đối đầu gần nhất tại giải vô địch Đông Nam Á, Philippines thắng một và hòa ba trận.

Đội hình xuất phát Philippines vs Myanmar dự kiến

Philippines, sơ đồ 4-2-3-1

Quincy Kammeraad; Santiago Rublico, Adrian Ugelvik, Scott Woods, Daisuke Sato; Oskari Kekkonen, Sandro Reyes; Cole Mrowka, André Leipold, Pocholo Bugas; Jarvey Gayoso.

Myanmar, sơ đồ 4-3-3

Zin Nyi Nyi Aung; Hein Phyo Win, Soe Moe Kyaw, Hein Zeyar Lin, Nanda Kyaw; Kyaw Min Oo, Myat Kaung Khant, Maung Maung Lwin; Hein Htet Aung, Than Paing, Win Naing Tun.

Đội hình trên được dự kiến từ danh sách đăng ký của hai đội và cách Myanmar bố trí nhân sự trong trận gặp Malaysia. Philippines vẫn có thể sử dụng Michael Kempter hoặc Christian Rontini ở hàng phòng ngự, trong khi John Lucero là phương án bổ sung cho tuyến giữa.

Dự đoán tỷ số Philippines vs Myanmar

Philippines sở hữu lợi thế sân nhà, được nghỉ nhiều hơn và đang có phong độ ổn định. Tuy nhiên, Myanmar đủ khả năng ghi bàn nếu khai thác được khoảng trống phía sau các hậu vệ biên của đội chủ nhà.

Myanmar nhiều khả năng nhập cuộc thận trọng, ưu tiên phòng ngự và chờ thời cơ phản công. Philippines có thể cần kiên nhẫn trong hiệp một trước khi tận dụng ưu thế thể lực ở giai đoạn sau của trận đấu.