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Đội tuyển Việt Nam chia tay Văn Khang và Duy Mạnh, HLV Kim tìm gấp người thay

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Không lâu sau Ngọc Bảo, đội tuyển Việt Nam chia tay Văn Khang và Duy Mạnh vì không kịp bình phục chấn thương, buộc HLV Kim tìm gấp người thay khi ASEAN Cup 2026 đã cận kề.

Khuất Văn Khang khống chế bóng trước sự đeo bám của cầu thủ U.23 Trung Quốc tại VCK U.23 châu Á 2026
Khuất Văn Khang khống chế bóng trước sự đeo bám của cầu thủ U.23 Trung Quốc tại VCK U.23 châu Á 2026

Đội tuyển Việt Nam chia tay cầu thủ thứ 3

Đội tuyển Việt Nam đã trở lại Việt Nam sau chuyến tập huấn tương đối thành công tại Hàn Quốc, với những trận cọ xát tích cực với những "quân xanh" tại xứ sở kim chi, chuẩn bị cho trận giao hữu với Myanmar trên sân vận động Thái Nguyên ngày 18.7.

Nhưng nếu có một chút chưa trọn vẹn sẽ nằm ở chấn thương cũ không kịp bình phục của một số cầu thủ. Sau khi phải nói lời chia tay với trung vệ Ngọc Bảo, HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ phải làm điều tương tự với 2 trụ cột quan trọng.

Sau 2 ngày đánh giá và cân nhắc kỹ lưỡng, các bác sĩ của đội tuyển Việt Nam đã phải tính đến phương án xấu nhất khi cả cầu thủ đa năng Khuất Văn Khang và trung vệ Đỗ Duy Mạnh đều chưa thể tập luyện bình thường vì chấn thương.

Vắng Duy Mạnh sẽ đặt ra thách thức không nhỏ cho HLV Kim Sang-sik
Vắng Duy Mạnh sẽ đặt ra thách thức không nhỏ cho HLV Kim Sang-sik

Khuất Văn Khang là một trong những cầu thủ trẻ sớm được HLV Kim Sang-sik trọng dụng khi mới đến Việt Nam bên cạnh Vĩ Hào, Đình Bắc, Trung Kiên... Khả năng công thủ toàn diện, dẻo dai bền bỉ và ý thức chiến thuật thông minh là điểm mạnh của chàng trai sinh năm 2003.

Đội trưởng U.23 Việt Nam đã thường xuyên đá chính trong chiến dịch ASEAN Cup 2024 nơi chúng ta đã lần thứ 3 đoạt chức vô địch Đông Nam Á, trong khi Duy Mạnh đã luôn là nhân tố chủ chốt trong hàng thủ.

Tiếc rằng sau thời gian điều trị, chấn thương gân kheo của Khuất Văn Khang và chấn thương gối của Duy Mạnh vẫn không thể hồi phục kịp tiến độ, buộc HLV Kim Sang-sik phải tính toán đến phương án thay thế.

Theo Tiểu Bảo (TNO)

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