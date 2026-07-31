Việt Nam vs Singapore 20h ngày 31/7: Xuân Son, Đình Bắc săn ngôi đầu bảng A

(GLO)- Việt Nam tiếp Singapore lúc 20h00 ngày 31/7 trên sân Mỹ Đình, quyết giành điểm để cạnh tranh ngôi đầu bảng A ASEAN Cup 2026 và nối dài mạch thắng trước đối thủ dẫn đầu.

Việt Nam tiếp Singapore lúc 20h00 ngày 31/7 trên sân Mỹ Đình, với mục tiêu giành trọn 3 điểm, san bằng điểm số và chiếm lợi thế trong cuộc đua đầu bảng A ASEAN Cup 2026.

Hình minh họa (AI)

Thời gian, địa điểm thi đấu Việt Nam vs Singapore

Hạng mục Thông tin Trận đấu Việt Nam vs Singapore Giải đấu ASEAN Hyundai Cup 2026 Vòng đấu Vòng bảng – bảng A Thời gian 20h00 ngày 31/7/2026 Địa điểm Hà Nội Sân vận động Sân vận động quốc gia Mỹ Đình

Trận Việt Nam vs Singapore diễn ra lúc 20h00 ngày 31/7/2026 trên sân Mỹ Đình. Đây là trận thứ hai của đội tuyển Việt Nam và là trận thứ ba của Singapore tại bảng A.

Link xem trực tiếp Việt Nam vs Singapore

Khán giả có thể theo dõi trận đấu trên các kênh và nền tảng đã được công bố:

FPT Play: Truy cập FPT Play

Truy cập FPT Play Truyền hình: VTV6

Đường dẫn phát trực tiếp từng trận thường được hiển thị hoặc ghim gần thời điểm bóng lăn. Người xem nên truy cập đúng nền tảng chính thức, tránh các trang yêu cầu cài phần mềm hoặc cung cấp thông tin cá nhân không rõ nguồn gốc.

Nhận định Việt Nam vs Singapore

Đội tuyển Việt Nam khởi đầu hành trình bảo vệ chức vô địch bằng chiến thắng 7-0 trước Timor-Leste. Đình Bắc lập hat-trick, Đỗ Hoàng Hên ghi hai bàn, Nguyễn Xuân Son cũng lập công, trong khi bàn còn lại đến từ tình huống phản lưới nhà sau cú sút của Quang Hải.

Tỷ số đậm tạo tâm lý hưng phấn, nhưng trận gặp Singapore mới thực sự là bài kiểm tra đầu tiên dành cho thầy trò HLV Kim Sang Sik. Đối thủ đang dẫn đầu bảng A sau hai chiến thắng liên tiếp, đồng thời sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và có khả năng tổ chức phòng ngự chặt chẽ.

Lợi thế của Việt Nam nằm ở quãng nghỉ dài hơn, sân nhà Mỹ Đình và một hàng công đang có nhiều phương án. Xuân Son đem đến khả năng làm tường, tranh chấp và dứt điểm trong vòng cấm. Đình Bắc có tốc độ, khả năng di chuyển phía sau hàng thủ, còn Hoàng Hên tạo ra sự mềm mại khi xử lý bóng ở khu vực giữa hai tuyến.

Phía sau bộ ba tấn công, Hoàng Đức và Quang Hải giúp Việt Nam kiểm soát nhịp độ, luân chuyển bóng sang hai biên hoặc thực hiện những đường chuyền xuyên tuyến. Đây sẽ là chìa khóa khi Singapore nhiều khả năng tổ chức đội hình thấp hơn, thu hẹp trung lộ và chờ cơ hội phản công.

Tuy nhiên, chiến thắng 7-0 trước Timor-Leste không có nghĩa Việt Nam có thể dễ dàng tạo ra một trận đấu một chiều. HLV Kim Sang Sik cũng đánh giá Singapore hiện mạnh hơn thời điểm hai đội gặp nhau tại bán kết cuối năm 2024, đặc biệt với những cầu thủ đang đạt phong độ tốt như Song Ui-young, Kyoga Nakamura và Shawal Anuar.

Singapore giành 6 điểm sau khi thắng Campuchia 2-1 và Timor-Leste 2-0. Trong trận ra quân, đội bóng của HLV Gavin Lee phải chờ tới phút bù giờ thứ 11 mới có bàn quyết định. Đến lượt trận thứ hai, Ilhan Fandi và Song Ui-young giúp Singapore giành chiến thắng thuyết phục hơn.

Lối chơi của Singapore vẫn dựa nhiều vào nền tảng thể lực, khả năng tranh chấp, bóng bổng và các tình huống cố định. Khi có bóng, đội khách có thể đưa bóng nhanh ra biên hoặc tìm Ilhan Fandi bằng những đường chuyền trực diện. Song Ui-young thường xuyên xâm nhập khoảng trống phía sau tiền đạo, còn Shawal Anuar và Kyoga Nakamura có thể tạo đột biến từ hai hành lang.

HLV Gavin Lee xác định Singapore sẽ không vào sân chỉ để bảo vệ một điểm. Nhà cầm quân này muốn các học trò duy trì khả năng cạnh tranh trong toàn bộ trận đấu, bởi Singapore tin rằng họ có đủ chất lượng để gây tổn thương cho đối thủ nếu giữ được thế trận.

Vì vậy, Việt Nam cần đặc biệt thận trọng khi đẩy hai cầu thủ chạy cánh lên cao. Những tình huống mất bóng ở giữa sân có thể mở ra khoảng trống để Singapore phản công. Các trung vệ cũng phải kiểm soát tốt Ilhan Fandi, hạn chế để tiền đạo này thoải mái làm tường hoặc đón bóng bổng.

Một bàn thắng sớm sẽ giúp Việt Nam dễ đá hơn, buộc Singapore phải từ bỏ thế phòng ngự an toàn. Ngược lại, nếu đội khách giữ sạch lưới trong hiệp một, sức ép tâm lý có thể gia tăng với đội chủ nhà.

Về tổng thể, Việt Nam vẫn nhỉnh hơn nhờ chất lượng nhân sự, khả năng kiểm soát bóng và lợi thế Mỹ Đình. Tuy nhiên, chiến thắng chỉ đến nếu đội chủ nhà duy trì được sự kiên nhẫn, hạn chế sai sót và tận dụng tốt các cơ hội trong vòng cấm.

Bảng xếp hạng bảng A ASEAN Cup 2026

Cập nhật trước các trận đấu ngày 31/7/2026.

Xếp hạng Đội tuyển Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm 1 Singapore 2 2 0 0 4 1 +3 6 2 Việt Nam 1 1 0 0 7 0 +7 3 3 Indonesia 1 1 0 0 5 1 +4 3 4 Campuchia 2 0 0 2 2 7 -5 0 5 Timor-Leste 2 0 0 2 0 9 -9 0

Singapore đang dẫn đầu với sáu điểm, trong khi Việt Nam và Indonesia cùng có ba điểm nhưng mới đá một trận. Nếu đánh bại Singapore, Việt Nam sẽ san bằng điểm số với đối thủ và vẫn còn một trận chưa đấu.

Chiến thắng còn giúp Việt Nam tạo lợi thế quan trọng trước chuyến làm khách của Indonesia. Ngược lại, nếu Singapore có điểm tại Mỹ Đình, đội bóng này sẽ tiến thêm một bước dài trong cuộc đua giành vé bán kết.

Thông tin lực lượng Việt Nam vs Singapore

Việt Nam

Các cầu thủ Việt Nam đã hồi phục tốt sau trận ra quân và có bốn ngày chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Singapore. Tiền vệ Nguyễn Tài Lộc, người vắng mặt trước Timor-Leste vì căng cơ bắp chân, đã trở lại tập luyện bình thường cùng đồng đội.

HLV Kim Sang Sik cho biết ban huấn luyện đã chuẩn bị nhiều phương án chiến thuật và có thể điều chỉnh nhân sự tùy theo thể trạng cầu thủ. Những nhân tố trẻ cũng sẽ được trao cơ hội khi thời điểm phù hợp.

Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Đình Bắc và Đỗ Hoàng Hên đều ghi bàn ở trận đầu. Vì vậy, bộ ba này tiếp tục là những lựa chọn đáng chú ý trên hàng công. Quang Hải và Hoàng Đức nhiều khả năng đảm nhiệm vai trò kiểm soát tuyến giữa.

Theo những thông tin được công bố trước trận, Việt Nam không có cầu thủ nào bị treo giò. Việc Tài Lộc trở lại giúp ban huấn luyện có thêm phương án xoay vòng đội hình.

Singapore

Singapore mang đến giải đội hình có sự kết hợp giữa các cầu thủ giàu kinh nghiệm và nhóm nhân tố trẻ. Hariss Harun, Safuwan Baharudin, Irfan Fandi, Song Ui-young, Shawal Anuar và Kyoga Nakamura vẫn là bộ khung quan trọng.

Ilhan Fandi đang đạt phong độ tốt khi ghi bàn trong cả hai lượt trận đầu tiên. Tiền đạo này lập công ở phút bù giờ giúp Singapore vượt qua Campuchia, sau đó tiếp tục mở tỷ số trước Timor-Leste.

Song Ui-young cũng tạo dấu ấn bằng bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 trước Timor-Leste. Khả năng di chuyển không bóng và xâm nhập vòng cấm của tiền vệ này sẽ là mối đe dọa đáng kể đối với hàng phòng ngự Việt Nam.

Singapore chưa công bố trường hợp trụ cột nào chắc chắn vắng mặt vì án treo giò trước trận. HLV Gavin Lee có thể tiếp tục sử dụng đội hình gần giống trận thắng Timor-Leste.

Kết quả 5 trận gần nhất của Việt Nam

Ngày Trận đấu Kết quả 24/7/2026 Timor-Leste – Việt Nam 0-7 18/7/2026 Việt Nam – Myanmar 4-0 31/3/2026 Việt Nam – Malaysia 3-1 26/3/2026 Việt Nam – Bangladesh 3-0 19/11/2025 Lào – Việt Nam 0-2

Phong độ: Việt Nam thắng cả năm trận gần nhất, ghi 19 bàn và chỉ nhận một bàn thua.

Không chỉ duy trì hiệu quả tấn công, đội tuyển Việt Nam còn có bốn trận giữ sạch lưới trong chuỗi này. Khả năng pressing và thu hồi bóng từ phần sân đối phương cũng đang được cải thiện.

Kết quả 5 trận gần nhất của Singapore

Ngày Trận đấu Kết quả 27/7/2026 Singapore – Timor-Leste 2-0 24/7/2026 Campuchia – Singapore 1-2 5/6/2026 Singapore – Trung Quốc 1-2 31/5/2026 Singapore – Mông Cổ 4-0 31/3/2026 Singapore – Bangladesh 1-0

Phong độ: Singapore thắng bốn và thua một trong năm trận gần nhất, ghi 10 bàn và nhận ba bàn thua.

Hai chiến thắng đầu giải cho thấy Singapore đang có sự ổn định. Dù chưa gặp đối thủ mạnh nhất bảng, đội bóng của HLV Gavin Lee vẫn thể hiện được bản lĩnh ở những thời điểm quyết định.

Kết quả đối đầu Việt Nam vs Singapore gần nhất

Ngày Trận đấu Giải đấu Kết quả 29/12/2024 Việt Nam – Singapore ASEAN Cup 3-1 26/12/2024 Singapore – Việt Nam ASEAN Cup 0-2 30/12/2022 Singapore – Việt Nam ASEAN Cup 0-0 21/9/2022 Việt Nam – Singapore Giao hữu 4-0 6/6/2016 Việt Nam – Singapore Aya Bank Cup 3-0

Việt Nam bất bại trong năm lần đối đầu gần nhất, giành bốn chiến thắng và một trận hòa, ghi 12 bàn và chỉ nhận một bàn thua.

Ở bán kết ASEAN Cup 2024, Việt Nam thắng Singapore với tổng tỷ số 5-1 sau hai lượt trận. Xuân Son ghi ba bàn trong cặp đấu, gồm cú đúp ở trận lượt về.

Dù thành tích đối đầu nghiêng hẳn về Việt Nam, kết quả quá khứ chỉ mang ý nghĩa tham khảo. Singapore hiện có nhiều cầu thủ đang đạt phong độ cao và đã cải thiện đáng kể khả năng duy trì thế trận.

Đội hình xuất phát Việt Nam vs Singapore dự kiến

Việt Nam, sơ đồ 3-4-2-1

Patrik Lê Giang; Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh; Vũ Văn Thanh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Vĩ; Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Đình Bắc; Nguyễn Xuân Son.

HLV Kim Sang Sik có thể tiếp tục sử dụng bộ khung đã chơi tốt trong trận ra quân. Đình Bắc và Hoàng Hên hoạt động phía sau Xuân Son, đồng thời thường xuyên đổi vị trí để kéo giãn hàng phòng ngự Singapore.

Ở tuyến giữa, Hoàng Đức đảm nhiệm vai trò thu hồi và luân chuyển bóng, còn Quang Hải được phép dâng cao hơn để kết nối với hàng công. Văn Thanh và Văn Vĩ sẽ tạo chiều rộng trong các tình huống triển khai bóng.

Singapore, sơ đồ 4-2-3-1

Izwan Mahbud; Akram Azman, Irfan Fandi, Safuwan Baharudin, Nur Adam Abdullah; Hariss Harun, Shah Shahiran; Shawal Anuar, Song Ui-young, Kyoga Nakamura; Ilhan Fandi.

Singapore có thể duy trì hệ thống giúp họ thắng hai trận đầu. Hariss Harun và Shah Shahiran bảo vệ khu vực trước hàng phòng ngự, trong khi Song Ui-young chơi gần Ilhan Fandi hơn khi đội khách chuyển sang tấn công.

Shawal Anuar là phương án giàu tốc độ ở biên. Nếu muốn tăng khả năng phòng ngự, HLV Gavin Lee có thể điều chỉnh một cầu thủ tấn công và bổ sung thêm tiền vệ trung tâm.

Đội hình chính thức được công bố gần thời điểm trận đấu bắt đầu.

Dự đoán tỷ số Việt Nam vs Singapore

Singapore nhiều khả năng nhập cuộc thận trọng, duy trì đội hình thấp và tập trung quân số trước khu vực vòng cấm. Đội khách sẽ cố gắng kéo dài thời gian không để thủng lưới, sau đó tìm cơ hội bằng phản công hoặc bóng cố định.

Việt Nam cần kiên nhẫn luân chuyển bóng, tận dụng hai biên và tránh những đường chuyền mạo hiểm khi đội hình đang dâng cao. Khả năng dứt điểm của Xuân Son cùng phong độ của Đình Bắc có thể tạo ra khác biệt.

Lợi thế sân nhà, chất lượng hàng công và quãng nghỉ dài hơn giúp Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, cách biệt khó lớn như trận gặp Timor-Leste bởi Singapore có tổ chức và kinh nghiệm tốt hơn.