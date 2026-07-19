Những người hùng thầm lặng có thể quyết định chung kết World Cup 2026: Argentina - Tây Ban Nha, ai thắng?

Lionel Messi và Lamine Yamal là tâm điểm của trận chung kết World Cup 2026. Nhưng lịch sử cho thấy, ở những trận đấu lớn, khác biệt đôi khi lại đến từ những người hùng thầm lặng hơn là các siêu sao.

Trận chung kết giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Tây Ban Nha được chờ đợi như màn đối đầu chính thức giữa 2 thế hệ ngôi sao là Lionel Messi và Lamine Yamal. Đó là điều dễ hiểu khi cả hai đều là những ngôi sao có khả năng tạo ra khoảnh khắc quyết định.

Nhưng những trận chung kết World Cup thường không chỉ được định đoạt bởi người ghi bàn. Phía sau các siêu sao luôn có những cầu thủ âm thầm làm công việc ít được chú ý nhưng lại quyết định thành bại của cả hệ thống. Với Argentina và Tây Ban Nha, họ có không ít cái tên như vậy.

Rodrigo De Paul - "vệ sĩ" của Messi

Nếu Messi là bộ não trên hàng công, Rodrigo De Paul chính là lá chắn phía sau. Tiền vệ của Inter Miami là người di chuyển nhiều bậc nhất trong đội hình Argentina. Anh liên tục pressing, tranh chấp, bọc lót và sẵn sàng lao vào mọi điểm nóng để đồng đội có thêm khoảng trống chơi bóng.

Rodrigo De Paul là nguồn năng lượng và "vệ sĩ" thầm lặng của Lionel Messi. Ảnh: REUTERS

Trong nhiều năm dưới thời HLV Lionel Scaloni, De Paul gần như trở thành người đồng hành không thể thiếu của Messi. Công việc của anh không chỉ là thu hồi bóng mà còn giúp đội trưởng Argentina tiết kiệm thể lực cho những khoảnh khắc quyết định.

Enzo Fernandez - nhịp tim của Argentina

Nếu Rodrigo De Paul mang đến nguồn năng lượng và sự quyết liệt, Enzo Fernandez chính là người giữ nhịp cho lối chơi của đội tuyển Argentina.

Tiền vệ của Chelsea luôn xuất hiện ở những vị trí thuận lợi để nhận bóng, điều phối nhịp độ và kết nối các tuyến. Anh giúp Argentina chuyển trạng thái rất nhanh sau khi đoạt bóng, đồng thời sở hữu những đường chuyền xuyên tuyến có thể mở ra cơ hội phản công chỉ sau một vài nhịp chạm.

Enzo Fernandez có những cú sút xa rất uy lực. Ảnh: REUTERS

Khả năng đọc trận đấu và đưa ra quyết định chính xác của Enzo Fernandez giúp Argentina duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Ở bán kết gặp đội tuyển Anh, chính anh là người ghi bàn gỡ hòa, tạo bước ngoặt cho màn ngược dòng 2-1 trước khi Lautaro Martinez ấn định chiến thắng. Nếu tiếp tục kiểm soát tốt tuyến giữa ở trận chung kết, Enzo Fernandez sẽ là một trong những nhân tố quan trọng nhất trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch của Albiceleste.

Fabian Ruiz - mắt xích giúp Tây Ban Nha vận hành

Rodri thường được xem là bộ não nơi tuyến giữa của đội tuyển Tây Ban Nha, nhưng Fabian Ruiz cũng là nhân tố không thể thiếu trong hệ thống của HLV Luis de la Fuente.

Tiền vệ 30 tuổi nổi bật với khả năng di chuyển không bóng, liên tục xuất hiện giữa các tuyến để tạo thêm phương án triển khai. Anh vừa hỗ trợ Rodri kiểm soát thế trận, vừa kết nối với Dani Olmo, Pedri và Lamine Yamal để tạo nên những pha phối hợp giàu tốc độ và tính đột biến.

Fabian Ruiz là mắt xích quan trọng giúp đội tuyển Tây Ban Nha kiểm soát thế trận. Ảnh: REUTERS

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ luân chuyển bóng, Fabian Ruiz còn thường xuyên xâm nhập vòng cấm đúng thời điểm và tạo ra khác biệt ở các tình huống tấn công. Theo thống kê của truyền thông Tây Ban Nha, anh vẫn duy trì chuỗi trận bất bại trong màu áo đội tuyển quốc gia, trở thành biểu tượng cho sự ổn định của La Roja dưới thời HLV Luis de la Fuente. Nếu Fabian Ruiz tiếp tục kiểm soát được nhịp độ và duy trì sự kết nối ở tuyến giữa, Tây Ban Nha sẽ có thêm cơ hội áp đặt lối chơi trước Argentina.

Cristian Romero - chốt chặn trước khung thành

Để Messi và các đồng đội yên tâm tấn công, Argentina cần một hàng thủ đủ chắc chắn. Cristian Romero là thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự với khả năng đọc tình huống, tranh chấp tay đôi và chỉ huy hệ thống phòng ngự.

Cristian Romero sẽ gánh trọng trách khóa chặt hàng công đội tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: REUTERS

Nếu phải đối đầu với tốc độ của Lamine Yamal hay khả năng di chuyển của Dani Olmo, vai trò của Romero sẽ càng trở nên quan trọng.

Unai Simon - người gác đền đáng tin cậy

Unai Simon là chốt chặn đáng tin cậy trong hành trình vào chung kết của đội tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: REUTERS

Ở những trận chung kết, đôi khi một pha cản phá còn giá trị không kém một bàn thắng. Unai Simon đã nhiều lần cứu thua cho Tây Ban Nha trong suốt hành trình World Cup 2026. Khả năng phản xạ, chơi chân và giữ bình tĩnh của thủ thành này là nền tảng để Tây Ban Nha triển khai lối chơi kiểm soát ngay từ phần sân nhà. Nếu trận đấu kéo dài tới hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu, Unai Simon hoàn toàn có thể trở thành người hùng.

Messi hay Yamal có thể xuất hiện trên trang nhất sau trận đấu. Nhưng để một trong hai đội nâng cao chiếc cúp vàng, rất có thể những De Paul, Enzo Fernandez, Fabian Ruiz, Cristian Romero hay Unai Simon mới là những người âm thầm tạo nên khác biệt. Bởi ở các trận chung kết World Cup, ánh hào quang thường thuộc về ngôi sao, nhưng nền móng của chiến thắng lại được xây dựng bởi những người hùng thầm lặng.

Theo Quỳnh Phương (thanhnien.vn)