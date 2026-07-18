Thú vị trận chung kết Tây Ban Nha - Argentina

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cho biết có rất nhiều điều thú vị khiến cuộc chạm trán giữa Tây Ban Nha (TBN) và Argentina được xem là "chung kết trong mơ".

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Tài năng trẻ Yamal sẽ có màn đối đầu thú vị với đàn anh Messi ở chung kết

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhà ĐKVĐ châu Âu chạm trán ĐKVĐ Nam Mỹ cũng là ĐKVĐ World Cup ở chung kết. Điều này có thấy đẳng cấp, phong độ, sự chuẩn bị kỹ càng của 2 đội đang nắm giữ vương miện. "Lối chơi của đội tuyển TBN và Argentina cũng khác nhau. TBN chơi nhanh, tốc độ ở hai biên, tấn công biến ảo và áp sát ngay trên phần sân đối phương khi mất bóng. Trong khi đó Argentina chơi kiểm soát, biến đổi liên tục xoay quanh siêu sao Messi, đồng thời chuyển trạng thái rất nhanh từ phòng ngự sang tấn công", ông Xương cho biết.

Hành trình đến chung kết của đội tuyển TBN và Argentina cũng trái ngược. TBN đá trận mở màn khá nhạt nhòa khi để Cabo Verde cầm hòa 0-0. Tuy nhiên sau đó "La Roja" gây kinh ngạc khi toàn thắng 6 trận để bước vào chung kết. Cả 4 trận ở vòng loại trực tiếp, TBN đều thắng đối thủ trong thời gian thi đấu chính thức. "Tinh hoa của đội tuyển TBN được thể hiện rõ nhất qua trận bán kết thắng Pháp 2-0. Một chiến thắng đầy thuyết phục, khẳng định được vị thế của ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch", ông Xương nói. Trong khi đó hành trình đến chung kết của đội tuyển Argentina hết sức chật vật. Đặc biệt ở vòng loại trực tiếp, Messi cùng đồng đội liên tục rơi vào tình thế phải lội ngược dòng, trong đó có 2 trận phải thi đấu hiệp phụ trước các đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Cabo Verde (vòng 32 đội) và Thụy Sĩ (tứ kết). "Argentina cho thấy tinh thần vượt khó bậc nhất ở World Cup lần này. Những đội chật vật như vậy mà vẫn đi đến trận chung kết thì… dễ vô địch lắm", ông Xương nhận định.

Yamal đọ tài Messi

Ngay khi xác định được trận chung kết giữa TBN và Argentina, bức ảnh Messi (Argentina) ngồi tắm cho Yamal (TBN) gần 19 năm trước lập tức gây sốt trên truyền thông, mạng xã hội. "Đó là một sự trùng hợp hết sức thú vị, khi đó Messi còn chưa nổi tiếng và Yamal bé tí tẹo. Giờ đây Messi 39 tuổi đang có cho mình 8 bàn thắng tại World Cup 2026, còn Yamal cũng cho thấy tài năng với những bàn thắng, đóng góp quan trọng cho đội tuyển TBN. Điều này càng làm cho trận chung kết thêm hấp dẫn, đáng xem và cũng được xem là cuộc chiến của 2 thế hệ tài năng", chuyên gia Đoàn Minh Xương cho biết.

Theo ông Xương, tầm ảnh hưởng của Messi với đội tuyển Argentina là rất lớn, gần như quyết định đến thành bại của đội bóng Nam Mỹ. Đội bóng nào cũng biết Messi hay, giỏi, cũng có đấu pháp để hóa giải nhưng anh vẫn tỏa sáng đầy tài tình. Trong khi đó TBN ngoài Yamal còn nhiều nhân tố nổi bật khác như Rodri, Nico Williams tạo nên sự kết dính, sức mạnh tập thể.

Nếu đánh bại TBN ở chung kết, Messi cùng Argentina sẽ trở thành đội tuyển thứ ba trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch. Với TBN họ sẽ có danh hiệu vô địch lần thứ hai sau lần đầu vào năm 2010.

Theo Hoàng Lê (TNO)