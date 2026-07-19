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Video highlight FIFA World Cup 2026: Pháp - Anh

(GLO)- Rạng sáng 19-7, Anh thắng Pháp 6-4 ở trận tranh hạng ba World Cup 2026 tại Miami (Mỹ).

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