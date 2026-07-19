Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá

World Cup 2026

Bóng đá Marathon Tin tức Võ cổ truyền Thể thao cộng đồng

Hạ gục người Pháp, Tam Sư giành hạng 3 World Cup

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Đội tuyển Anh và Pháp đã có một trận đấu cởi mở đến kỳ lạ với 10 bàn thắng được ghi. Tam Sư là những người cho thấy khát khao hơn để hạ gục đối thủ giành lấy vị trí thứ 3 tại World Cup 2026.

Sau trận thua ở bán kết, đội tuyển Pháp đã có biến động lớn về nhân sự khi huấn luyện viên Didier Deschamps chính thức sẽ chia tay sau World Cup 2026 khép lại. Liên đoàn Bóng đá Pháp đã công bố huyền thoại Zinedine Zidane sẽ là người lãnh trọng trách chèo lái con thuyền Les Bleus.

ha-guc-nguoi-phap-tam-su-gianh-hang-3-world-cup-anh-ap.jpg
Hạ gục người Pháp, Tam Sư giành hạng 3 World Cup. Ảnh: AP

Bởi vậy, dường như “Gà trống Gaulois” không có nhiều động lực chơi trận tranh hạng 3 trong bối cảnh Thomas Tuchel cần phải thể hiện mình để vượt qua làn sóng sa thải của người hâm mộ.

Khi nhập trận, Tam Sư là người cho thấy khát khao giành chiến thắng hơn với áp lực pressing lên phần sân đối phương. Ngay ở phút thứ 3, Declan Rice cướp bóng từ giữa sân rồi dốc bóng vào vòng cấm tung cú sút hiểm hóc mở tỷ số 1-0.

Declan Rice mở tỷ số cho đội tuyển Anh bằng một siêu phẩm

Dù bị dẫn bàn, Pháp vẫn chơi khá rệu rã. Hàng thủ của họ gần như thiếu đi sự quyết tâm và trở thành nạn nhân cho những tình huống bắn phá của đội tuyển Anh.

Phút 19, họ để Konsa thoải mái đánh đầu nâng tỷ số 2-0 từ pha phạt góc. Những phút cuối hiệp 1, Bukayo Saka thậm chí đã lập cú đúp để đưa Tam Sư vươn lên dẫn trước với tỷ số 4-0.

Sau hiệp 1 thi đấu khá vô hồn, Les Bleus đã thay liền 4 vị trí từ đầu hiệp 2. Pháp chủ động chơi tấn công hơn khi đối thủ của họ có phần chùng xuống.

Sự thay đổi đó của người Pháp đã sớm mang lại khác biệt khi Mbappe có bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-4 ngay ở phút 48. 6 phút sau, đến lượt Barcola lên tiếng với bàn thắng thứ 2 cho tuyển Pháp.

Mbappe lập cú đúp cho đội tuyển Pháp

2 đội thực sự đã đổi vai cho nhau trong hiệp 2 khi đội bóng xứ sở sương mù bỗng nhiên chơi khá bạc nhược. Phút 66, họ để Olise cùng Mbappe phối hợp như đá tập để ngôi sao số 10 ghi bàn thắng 3-4 cho tuyển Pháp.

Những phút cuối trận, Les Bleus tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn. Tuy nhiên các chân sút của họ đã quá phung phí thời cơ để rồi phải trả giá trước tình huống phản công của đối phương.

Jude Bellingham ghi bàn thắng thứ 10 của trận đấu

Phút 85, Spence bị Gusto phạm lỗi trong vòng cấm và trên chấm penalty, Bukayo Saka đã ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 5-3 cho Tam Sư. Những phút bù giờ cuối cùng, người Pháp đã có bàn gỡ 4-5 sau cú cứa lòng đẹp mắt của Dembele.

Tuy vậy, ngay sau đó, Jude Bellingham đã nhấn chìm hy vọng của người Pháp với bàn thắng nâng tỷ số lên 6-4 để mang về vị trí thứ 3 cho đội tuyển Anh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Trận tranh hạng 3 World Cup 2026: Cứu cánh cho Tam Sư

Trận tranh hạng 3 World Cup 2026: Cứu cánh cho Tam Sư

(GLO)- Giấc mộng bá vương đã hoàn toàn tan vỡ với Tam Sư sau thất bại bạc nhược trước Argentina. Trận tranh hạng 3 với người Pháp lúc 4 giờ ngày 19-7 (theo giờ Việt Nam) sẽ là cứu cánh để kéo họ không sa lầy vào khủng hoảng.

Có thể bạn quan tâm

Giới hạn nào cho Messi và Argentina?!

Giới hạn nào cho Messi và Argentina?

World Cup 2026

(GLO)- Messi và Argentina đã có mặt ở bán kết của World Cup 2026 sau những thử thách ngặt nghèo. Liệu rằng họ có tìm thấy giới hạn của mình khi đối thủ tiếp theo trên hành trình bảo vệ ngôi vương là một Tam Sư hùng mạnh.

Tây Ban Nha hóa “ông kẹ” gieo sầu cho người Pháp

Tây Ban Nha hóa “ông kẹ” gieo sầu cho người Pháp

World Cup 2026

(GLO)- Trận bán kết trong mơ đã diễn ra không kịch tính như người ta đã mong đợi khi Tây Ban Nha đã khiến người Pháp vỡ vụn hoàn toàn. Đội bóng xứ sở bò tót đã ghi tên mình vào trận chung kết sau khi hóa “ông kẹ” để gieo sầu cho đối thủ.

Trông chờ màn “phục thù” của người Pháp.

Trông chờ màn “phục thù” của người Pháp

World Cup 2026

(GLO)- 2 năm trước trên đất Đức tại Euro 2024, người Pháp từng gục ngã trước Tây Ban Nha ngay ngưỡng cửa trận chung kết. Cũng tại nấc thang ấy ở World Cup 2026, Mbappe cùng các đồng đội đang sẵn sàng cho một màn “phục thù”.

Đội tuyển Anh hưởng lợi lớn nhờ quy định của FIFA

Đội tuyển Anh hưởng lợi lớn nhờ quy định của FIFA

World Cup 2026

Theo quy định FIFA và điều lệ của World Cup 2026, những cầu thủ Anh và Argentina đang dính một thẻ vàng trước vòng bán kết sẽ được "xóa thẻ" ở giai đoạn này. Việc xóa toàn bộ thẻ vàng tích lũy sau vòng tứ kết được xem là yếu tố giúp cả hai đội tuyển bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái hơn.

World Cup 2026: Hai cặp bán kết trong mơ

World Cup 2026: Hai cặp bán kết trong mơ

World Cup 2026

Sau nhiều bất ngờ trải dài từ vòng bảng đến knock-out, World Cup 2026 đã trở về với sự nguyên bản: cuộc đua của những ứng viên hàng đầu, khi 4 tấm vé bán kết thuộc về 4 đội tuyển có thứ hạng FIFA cao nhất.

null