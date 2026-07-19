(GLO)- Đội tuyển Anh và Pháp đã có một trận đấu cởi mở đến kỳ lạ với 10 bàn thắng được ghi. Tam Sư là những người cho thấy khát khao hơn để hạ gục đối thủ giành lấy vị trí thứ 3 tại World Cup 2026.

Sau trận thua ở bán kết, đội tuyển Pháp đã có biến động lớn về nhân sự khi huấn luyện viên Didier Deschamps chính thức sẽ chia tay sau World Cup 2026 khép lại. Liên đoàn Bóng đá Pháp đã công bố huyền thoại Zinedine Zidane sẽ là người lãnh trọng trách chèo lái con thuyền Les Bleus.

Hạ gục người Pháp, Tam Sư giành hạng 3 World Cup. Ảnh: AP

Bởi vậy, dường như “Gà trống Gaulois” không có nhiều động lực chơi trận tranh hạng 3 trong bối cảnh Thomas Tuchel cần phải thể hiện mình để vượt qua làn sóng sa thải của người hâm mộ.

Khi nhập trận, Tam Sư là người cho thấy khát khao giành chiến thắng hơn với áp lực pressing lên phần sân đối phương. Ngay ở phút thứ 3, Declan Rice cướp bóng từ giữa sân rồi dốc bóng vào vòng cấm tung cú sút hiểm hóc mở tỷ số 1-0.

Declan Rice mở tỷ số cho đội tuyển Anh bằng một siêu phẩm

Dù bị dẫn bàn, Pháp vẫn chơi khá rệu rã. Hàng thủ của họ gần như thiếu đi sự quyết tâm và trở thành nạn nhân cho những tình huống bắn phá của đội tuyển Anh.

Phút 19, họ để Konsa thoải mái đánh đầu nâng tỷ số 2-0 từ pha phạt góc. Những phút cuối hiệp 1, Bukayo Saka thậm chí đã lập cú đúp để đưa Tam Sư vươn lên dẫn trước với tỷ số 4-0.

Sau hiệp 1 thi đấu khá vô hồn, Les Bleus đã thay liền 4 vị trí từ đầu hiệp 2. Pháp chủ động chơi tấn công hơn khi đối thủ của họ có phần chùng xuống.

Sự thay đổi đó của người Pháp đã sớm mang lại khác biệt khi Mbappe có bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-4 ngay ở phút 48. 6 phút sau, đến lượt Barcola lên tiếng với bàn thắng thứ 2 cho tuyển Pháp.

Mbappe lập cú đúp cho đội tuyển Pháp

2 đội thực sự đã đổi vai cho nhau trong hiệp 2 khi đội bóng xứ sở sương mù bỗng nhiên chơi khá bạc nhược. Phút 66, họ để Olise cùng Mbappe phối hợp như đá tập để ngôi sao số 10 ghi bàn thắng 3-4 cho tuyển Pháp.

Những phút cuối trận, Les Bleus tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn. Tuy nhiên các chân sút của họ đã quá phung phí thời cơ để rồi phải trả giá trước tình huống phản công của đối phương.

Jude Bellingham ghi bàn thắng thứ 10 của trận đấu

Phút 85, Spence bị Gusto phạm lỗi trong vòng cấm và trên chấm penalty, Bukayo Saka đã ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 5-3 cho Tam Sư. Những phút bù giờ cuối cùng, người Pháp đã có bàn gỡ 4-5 sau cú cứa lòng đẹp mắt của Dembele.

Tuy vậy, ngay sau đó, Jude Bellingham đã nhấn chìm hy vọng của người Pháp với bàn thắng nâng tỷ số lên 6-4 để mang về vị trí thứ 3 cho đội tuyển Anh.