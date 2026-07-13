Đội tuyển Anh hưởng lợi lớn nhờ quy định của FIFA

Theo quy định FIFA và điều lệ của World Cup 2026, những cầu thủ Anh và Argentina đang dính một thẻ vàng trước vòng bán kết sẽ được "xóa thẻ" ở giai đoạn này. Việc xóa toàn bộ thẻ vàng tích lũy sau vòng tứ kết được xem là yếu tố giúp cả hai đội tuyển bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái hơn.

Anh và Argentina có đầy đủ lực lượng ở vòng bán kết World Cup 2026.

Cuộc đọ sức giữa Anh và Argentina đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ bóng đá toàn cầu. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, một quy định của FIFA liên quan đến việc xóa thẻ vàng trước vòng bán kết cũng trở thành chủ đề được nhắc đến nhiều trong những ngày qua.

Theo điều lệ World Cup 2026, các thẻ vàng tích lũy của cầu thủ sẽ được xóa sau khi kết thúc vòng tứ kết. Quy định này được FIFA áp dụng nhằm tránh việc những ngôi sao phải vắng mặt ở trận chung kết chỉ vì nhận đủ số thẻ vàng từ các vòng đấu trước. Điều đó đồng nghĩa những cầu thủ đủ điều kiện sẽ bước vào bán kết với "tài khoản thẻ" được làm mới, qua đó có thể thi đấu quyết liệt hơn mà không phải quá lo lắng về nguy cơ bị treo giò nếu đội nhà giành quyền vào chung kết.

Đối với tuyển Anh, quy định trên mang đến lợi ích đáng kể. Trước khi bước vào vòng bán kết, nhiều cầu thủ quan trọng của "Tam sư" từng đối mặt với nguy cơ lỡ trận chung kết nếu nhận thêm thẻ vàng. Sau khi FIFA xóa án tích lũy, HLV Thomas Tuchel có thể yên tâm sử dụng đội hình mạnh nhất mà không cần yêu cầu các học trò hạn chế tranh chấp để giữ chân.

Nhóm cầu thủ được "xóa thẻ" là Jude Bellingham, Marc Guehi, Nico O’Reilly, Declan Rice và Jordan Henderson. Trong số này, Bellingham, Guehi, Nico O’Reilly và Declan Rice là những trụ cột gần như không thể thay thế của đội tuyển Anh.

Rice và Bellingham đều được "xóa thẻ"

Ở chiều ngược lại, Argentina cũng được hưởng lợi từ quy định tương tự. Đại diện Nam Mỹ vẫn giữ được lực lượng mạnh nhất cho trận bán kết, đồng thời không phải chịu tổn thất về nhân sự do án treo giò vì tích lũy thẻ vàng. Các cầu thủ được "xóa" một thẻ vàng sau vòng tứ kết, gồm Gonzalo Montiel, Thiago Almada, Lautaro Martinez và Jose Lopez. Tuy nhiên, trong số này, chỉ có tiền đạo Lautaro Martinez là cầu thủ quan trọng với đội tuyển Argentina. Điều này giúp HLV Lionel Scaloni có nhiều phương án chiến thuật để đối đầu với tuyển Anh.

Argentina có bốn cầu thủ được "xóa" thẻ vàng.

Ngoài câu chuyện về luật thi đấu, màn so tài giữa Anh và Argentina còn mang ý nghĩa đặc biệt bởi lịch sử đối đầu kéo dài nhiều thập kỷ. Hai đội từng tạo nên hàng loạt trận cầu kinh điển tại World Cup, từ cuộc đối đầu năm 1986 với "Bàn tay của Chúa" của Diego Maradona đến màn thư hùng năm 1998 đầy căng thẳng hay chiến thắng của Anh tại World Cup 2002.

Ở World Cup 2026, cả hai đội đều thể hiện phong độ ấn tượng trên hành trình vào bán kết. Tuyển Anh vẫn đang giữ được thành tích bất bại tại giải đấu, đồng thời cho thấy sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Trong khi đó, Argentina tiếp tục khẳng định bản lĩnh của một đội bóng lớn với lối chơi gắn kết, giàu kinh nghiệm và biết cách giải quyết trận đấu ở những thời điểm quyết định.

Theo Khanh Kiều (TPO)