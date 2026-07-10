Pháp vào bán kết World Cup 2026, chờ đại chiến Tây Ban Nha - Bỉ

(GLO)- Pháp đã trở thành đội đầu tiên giành vé vào bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng 2-0 trước Morocco. Ở trận tứ kết tiếp theo, Tây Ban Nha sẽ gặp Bỉ để xác định đối thủ của “Les Bleus” tại vòng 4 đội mạnh nhất.

World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn mà mỗi trận đấu đều có thể trở thành bước ngoặt lớn. Sau nhiều bất ngờ ở vòng knock-out, từ việc Brazil bị Na Uy loại cho tới Bồ Đào Nha dừng bước trước Tây Ban Nha, vòng tứ kết tiếp tục nóng lên với chiến thắng thuyết phục của Pháp trước Morocco.

Hình minh họa

Rạng sáng 10/7 theo giờ Việt Nam, Pháp vượt qua Morocco 2-0 tại Boston Stadium. Đây không phải trận đấu dễ dàng cho đội bóng áo lam, đặc biệt trong hiệp một, khi Morocco vẫn cho thấy sự lì lợm và khả năng tổ chức phòng ngự khó chịu. Tuy nhiên, bản lĩnh của một ứng viên vô địch đã giúp Pháp tạo khác biệt sau giờ nghỉ.

Kylian Mbappé là người mở tỷ số cho Pháp ở phút 60, trước khi Ousmane Dembélé ghi bàn thứ hai chỉ ít phút sau đó. Hai pha lập công trong hiệp hai giúp Pháp kiểm soát hoàn toàn cục diện, đồng thời khép lại hành trình đáng khen của Morocco tại World Cup 2026.

Kết quả tứ kết World Cup 2026

Thời gian theo giờ Việt Nam Trận đấu Kết quả Ghi chú 3h ngày 10/7 Pháp vs Morocco 2-0 Pháp vào bán kết 2h ngày 11/7 Tây Ban Nha vs Bỉ Chưa đá Đội thắng gặp Pháp 4h ngày 12/7 Na Uy vs Anh Chưa đá Đội thắng vào bán kết 8h ngày 12/7 Argentina vs Thụy Sĩ Chưa đá Đội thắng vào bán kết

Chiến thắng trước Morocco một lần nữa cho thấy vì sao Pháp luôn là cái tên đáng gờm ở các vòng đấu loại trực tiếp. Họ không cần chơi quá ồn ào, cũng không nhất thiết phải tạo ra thế trận áp đảo trong suốt 90 phút. Điều quan trọng là Pháp biết cách chờ thời điểm, tăng tốc đúng lúc và tận dụng cơ hội khi đối thủ bắt đầu xuống sức.

Morocco đã chơi một trận đầy nỗ lực. Đại diện châu Phi giữ được sự tập trung trong phần lớn thời gian hiệp một, hạn chế nhiều khoảng trống trước vòng cấm và buộc Pháp phải kiên nhẫn. Nhưng trước đội bóng có quá nhiều cầu thủ biết tạo khác biệt như Mbappé, Dembélé hay các vệ tinh trên hàng công, chỉ một vài khoảnh khắc mất tập trung cũng đủ khiến Morocco phải trả giá.

Với Pháp, tấm vé bán kết là lời khẳng định rõ ràng cho tham vọng vô địch. Họ vẫn giữ được sự lạnh lùng quen thuộc, thứ đã trở thành thương hiệu của đội bóng này ở các giải đấu lớn. Càng vào sâu, Pháp càng cho thấy họ không chỉ có ngôi sao, mà còn có kinh nghiệm và sự thực dụng cần thiết để vượt qua những trận đấu khó.

Tây Ban Nha vs Bỉ: Trận đấu đáng chờ đợi nhất tiếp theo

Sau khi Pháp đã có mặt ở bán kết, sự chú ý sẽ dồn vào trận Tây Ban Nha vs Bỉ lúc 2h ngày 11/7 theo giờ Việt Nam. Đây là cặp đấu rất đáng xem, bởi hai đội có cách tiếp cận trận đấu khá khác nhau.

Tây Ban Nha đang cho thấy sự ổn định đáng nể. Họ kiểm soát bóng tốt, pressing nhanh sau khi mất bóng và không phụ thuộc quá nhiều vào một cá nhân. Chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 cho thấy La Roja có thể thắng cả những trận đấu rất chặt chẽ, nơi cơ hội không xuất hiện nhiều.

Bỉ lại là đối thủ nguy hiểm theo một cách khác. Chiến thắng 4-1 trước Mỹ ở vòng 1/8 cho thấy đội bóng này vẫn rất sắc bén khi có khoảng trống. Họ không cần cầm bóng quá nhiều để tạo ra sức ép. Chỉ cần một pha chuyển trạng thái nhanh, Bỉ có thể đưa bóng tới khu vực nguy hiểm và trừng phạt sai lầm của đối phương.

Trận đấu này vì thế có thể được quyết định bởi khu trung tuyến. Nếu Tây Ban Nha kiểm soát được nhịp chơi, kéo Bỉ phải phòng ngự trong thời gian dài, cơ hội sẽ nghiêng về đội bóng xứ bò tót. Nhưng nếu Bỉ thoát pressing tốt và tìm được khoảng trống sau lưng hàng thủ Tây Ban Nha, trận đấu có thể đổi chiều rất nhanh.

Dự đoán đây sẽ là trận đấu chặt chẽ, không dễ có nhiều bàn thắng sớm. Tây Ban Nha nhỉnh hơn về sự ổn định, nhưng Bỉ có đủ kinh nghiệm và chất lượng để khiến đối thủ phải dè chừng đến những phút cuối.

Lịch thi đấu tứ kết World Cup 2026 còn lại

Thời gian theo giờ Việt Nam Trận đấu Địa điểm 2h ngày 11/7 Tây Ban Nha vs Bỉ Los Angeles Stadium 4h ngày 12/7 Na Uy vs Anh Miami Stadium 8h ngày 12/7 Argentina vs Thụy Sĩ Kansas City Stadium

Ở nhánh còn lại, Na Uy vs Anh cũng là cặp đấu rất đáng chú ý. Na Uy đang hưng phấn sau khi loại Brazil, trong khi Anh vừa vượt qua Mexico ở một trận đấu đầy cảm xúc. Sự hiện diện của Erling Haaland khiến Na Uy luôn nguy hiểm, kể cả khi họ không kiểm soát bóng nhiều. Với tuyển Anh, nhiệm vụ quan trọng nhất là hạn chế không gian và nguồn tiếp bóng cho tiền đạo này.

Trận Argentina vs Thụy Sĩ cũng hứa hẹn không dễ dàng cho nhà đương kim vô địch. Argentina vừa phải rất vất vả mới vượt qua Ai Cập, trong khi Thụy Sĩ cho thấy bản lĩnh khi thắng Colombia trên loạt luân lưu. Thụy Sĩ không phải đội bóng hào nhoáng, nhưng họ có tổ chức tốt, kỷ luật và rất biết cách kéo đối thủ vào thế trận khó chịu.

Lịch thi đấu bán kết World Cup 2026

Thời gian theo giờ Việt Nam Trận đấu Địa điểm 2h ngày 15/7 Pháp vs thắng Tây Ban Nha/Bỉ Dallas Stadium 2h ngày 16/7 Thắng Na Uy/Anh vs thắng Argentina/Thụy Sĩ Atlanta Stadium

Việc Pháp sớm giành vé bán kết khiến nhánh đấu đầu tiên trở nên rất hấp dẫn. Nếu Tây Ban Nha đi tiếp, người hâm mộ sẽ được chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển có khả năng kiểm soát thế trận hàng đầu. Nếu Bỉ vượt qua Tây Ban Nha, Pháp sẽ gặp một đối thủ cực kỳ nguy hiểm ở các pha phản công.

Ở nhánh còn lại, mọi thứ vẫn rất mở. Anh có chiều sâu đội hình, Na Uy có Haaland, Argentina có bản lĩnh của nhà vô địch, còn Thụy Sĩ luôn là đội bóng khó bị đánh bại. Không cặp đấu nào có thể xem là dễ đoán.

World Cup 2026 đang đi tới giai đoạn mà danh tiếng không còn đủ để bảo đảm chiến thắng. Brazil đã dừng bước, Bồ Đào Nha cũng rời giải, còn Morocco dù chơi đầy nỗ lực vẫn không thể vượt qua bản lĩnh của Pháp. Ở vòng tứ kết, chỉ những đội đủ lạnh lùng trong khoảnh khắc quyết định mới có thể tiếp tục hành trình.