Kết quả, lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 7/7: Bồ Đào Nha bị loại

(GLO)- Tây Ban Nha giành vé vào tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha ở vòng 1/8. Mikel Merino trở thành người hùng với bàn thắng ở phút bù giờ, khép lại trận derby bán đảo Iberia nghẹt thở tại Dallas.

World Cup 2026 tiếp tục chứng kiến một đêm knock-out giàu cảm xúc. Sau cú sốc Brazil thua Na Uy, vòng 1/8 lại có thêm một đội bóng lớn phải dừng bước: Bồ Đào Nha. Thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha khiến Cristiano Ronaldo và các đồng đội rời giải, trong khi La Roja tiến vào tứ kết để chờ đội thắng trong cặp Mỹ vs Bỉ.

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Kết quả các trận vừa kết thúc vòng 1/8 World Cup 2026

Thời gian theo giờ Việt Nam Trận đấu Kết quả Ghi chú 0h ngày 5/7 Canada vs Morocco 0-3 Morocco vào tứ kết 4h ngày 5/7 Paraguay vs Pháp 0-1 Pháp vào tứ kết 3h ngày 6/7 Brazil vs Na Uy 1-2 Na Uy tạo cú sốc lớn 8h ngày 6/7 Mexico vs Anh 2-3 Anh vào tứ kết 2h ngày 7/7 Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha 0-1 Tây Ban Nha vào tứ kết

Tây Ban Nha là đội mới nhất ghi tên vào vòng tứ kết. Trận thắng Bồ Đào Nha không phải màn trình diễn bùng nổ, nhưng lại cho thấy bản lĩnh quen thuộc của La Roja: kiểm soát tốt hơn, kiên nhẫn hơn và biết tung đòn đúng thời điểm. Reuters ghi nhận Mikel Merino, người vào sân từ ghế dự bị, ghi bàn quyết định ở phút 91 sau pha phối hợp với Ferran Torres.

Tây Ban Nha loại Bồ Đào Nha: Một khoảnh khắc thay đổi cả trận đấu

Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha là trận đấu được chờ đợi nhất nhì vòng 1/8. Đây là derby bán đảo Iberia, là màn so tài giữa hai nền bóng đá giàu duyên nợ, và cũng là trận đấu có thể khép lại hành trình World Cup của Cristiano Ronaldo.

Ngay từ đầu, hai đội nhập cuộc khá thận trọng. Tây Ban Nha cầm bóng nhiều hơn, nhưng không vội đẩy nhịp quá cao. Bồ Đào Nha cũng không mạo hiểm dâng đội hình, chủ yếu chờ các tình huống chuyển trạng thái nhanh và những pha xử lý của Ronaldo, Joao Felix, Bruno Fernandes hay Pedro Neto.

Sự cân bằng ấy kéo dài gần như cả trận. Tây Ban Nha có những thời điểm tạo được sức ép tốt hơn, đặc biệt sau giờ nghỉ, nhưng Bồ Đào Nha vẫn đứng vững nhờ hàng thủ tập trung và những pha xử lý chắc chắn của Diogo Costa. Theo Reuters, Tây Ban Nha giữ nguyên đội hình từng thắng Áo, trong khi Bồ Đào Nha đưa Joao Felix đá chính thay Rafael Leao trên hàng công.

Điểm khác biệt chỉ đến khi trận đấu tưởng như sắp phải bước vào hiệp phụ. Phút bù giờ, Ferran Torres có pha chuyền bóng nhanh để Mikel Merino thoát xuống, dứt điểm hạ Diogo Costa, ghi bàn duy nhất của trận đấu. Guardian mô tả đây là trận đấu chặt chẽ, ít cơ hội rõ ràng, nhưng Tây Ban Nha đã thể hiện sự bình tĩnh và tham vọng lớn hơn trong những phút cuối.

Với Tây Ban Nha, đây là chiến thắng của sự kiên nhẫn. Họ không cuốn trận đấu vào thế đôi công, cũng không để Bồ Đào Nha có nhiều khoảng trống phản công. Rodri, Pedri và Dani Olmo giúp La Roja kiểm soát khu trung tuyến, trong khi Lamine Yamal và các mũi tấn công phía trên liên tục kéo giãn hàng thủ đối phương.

Với Bồ Đào Nha, thất bại này để lại nhiều tiếc nuối. Đội bóng của HLV Roberto Martinez có đủ chất lượng cá nhân để tạo khác biệt, nhưng lại thiếu sự sắc bén ở 1/3 cuối sân. Ronaldo chơi trọn 90 phút ở tuổi 41, song không có nhiều khoảng trống để gây ảnh hưởng lớn. Reuters cho biết trận thua này khép lại hành trình World Cup của Ronaldo, trong bối cảnh anh từng xác nhận đây là kỳ World Cup cuối cùng của mình.

Bồ Đào Nha có thể tiếc vì đã giữ trận đấu trong tầm kiểm soát khá lâu, nhưng ở vòng knock-out, chỉ một khoảnh khắc cũng đủ định đoạt mọi thứ. Tây Ban Nha không quá rực rỡ, nhưng lại là đội lạnh lùng hơn ở thời điểm quan trọng nhất.

Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2026 hôm nay

Thời gian theo giờ Việt Nam Trận đấu Địa điểm Ghi chú 7h ngày 7/7 Mỹ vs Bỉ Seattle Field Đội thắng gặp Tây Ban Nha ở tứ kết 23h ngày 7/7 Argentina vs Ai Cập Atlanta Stadium Argentina tiếp tục hành trình knock-out 3h ngày 8/7 Thụy Sĩ vs Colombia BC Place Vancouver Trận cuối vòng 1/8

Sau khi Tây Ban Nha vượt qua Bồ Đào Nha, cặp Mỹ vs Bỉ trở nên rất đáng chú ý. Đội thắng trận này sẽ gặp Tây Ban Nha ở tứ kết. Mỹ có lợi thế tinh thần của đội chủ nhà, nhưng Bỉ lại là đối thủ giàu kinh nghiệm và không dễ bị cuốn theo nhịp thi đấu của đối phương.

Trong ngày 7/7, Argentina gặp Ai Cập lúc 23h. Đây là trận đấu có sức hút lớn bởi tên tuổi của Argentina, nhưng Ai Cập có thể khiến trận đấu trở nên khó chịu nếu tổ chức phòng ngự tốt và chờ cơ hội phản công. Rạng sáng 8/7, Thụy Sĩ gặp Colombia ở trận cuối vòng 1/8, cặp đấu được dự báo cân bằng và có thể kéo dài đến những phút cuối.

Lịch thi đấu tứ kết World Cup 2026

Thời gian theo giờ Việt Nam Trận đấu Địa điểm Ghi chú 3h ngày 10/7 Pháp vs Morocco Boston Stadium Cặp tứ kết đầu tiên 2h ngày 11/7 Tây Ban Nha vs thắng Mỹ/Bỉ Los Angeles Stadium Tây Ban Nha chờ đối thủ 4h ngày 12/7 Na Uy vs Anh Miami Stadium Haaland đối đầu tuyển Anh 8h ngày 12/7 Thắng Argentina/Ai Cập vs thắng Thụy Sĩ/Colombia Kansas City Stadium Cặp tứ kết cuối

Tứ kết World Cup 2026 hiện đã xác định ba suất chắc chắn: Pháp, Morocco, Na Uy, Anh và Tây Ban Nha đã có mặt. Pháp gặp Morocco là cặp đấu đầu tiên được ấn định, trong khi Na Uy gặp Anh sau khi hai đội lần lượt vượt qua Brazil và Mexico. Tây Ban Nha sẽ gặp đội thắng trong trận Mỹ vs Bỉ.

Cặp Pháp vs Morocco hứa hẹn rất căng. Pháp vẫn cho thấy bản lĩnh ở các trận knock-out, còn Morocco tiếp tục chứng minh họ không chỉ là hiện tượng. Trong khi đó, Na Uy vs Anh là màn đối đầu đáng xem giữa một đội bóng đang hưng phấn sau khi loại Brazil và một tuyển Anh vừa sống sót qua trận cầu nghẹt thở với Mexico.

Sự hiện diện của Tây Ban Nha ở tứ kết khiến nhánh đấu càng thêm nặng. La Roja chưa cần chơi quá đẹp để thắng Bồ Đào Nha, nhưng chính kiểu chiến thắng thực dụng ấy lại cho thấy họ là ứng viên rất đáng gờm. Ở giai đoạn này, đội vô địch không nhất thiết phải thắng tưng bừng; điều quan trọng là biết sống sót qua những trận đấu khó.

Cục diện vòng knock-out World Cup 2026

World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn mà mọi sai lầm đều phải trả giá rất đắt. Brazil đã dừng bước, Bồ Đào Nha cũng rời giải, còn những đội như Argentina, Bỉ, Mỹ, Colombia hay Thụy Sĩ vẫn phải tự quyết số phận trong các trận còn lại của vòng 1/8.

Điểm đáng chú ý là các trận knock-out năm nay đang diễn ra rất chặt chẽ. Pháp chỉ thắng Paraguay 1-0, Tây Ban Nha cũng chỉ vượt qua Bồ Đào Nha bằng bàn thắng muộn, trong khi Anh phải rất vất vả mới hạ Mexico 3-2. Điều đó cho thấy khoảng cách giữa các đội ở vòng loại trực tiếp không còn quá lớn. Một khoảnh khắc lóe sáng, một pha thay người đúng lúc hoặc một sai lầm nhỏ có thể thay đổi toàn bộ cục diện.