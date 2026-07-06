Kết quả, lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 6/7 mới nhất

Cập nhật lúc 6h30 sáng 6/7/2026, vòng 1/8 World Cup 2026 tiếp tục chứng kiến cú sốc lớn khi Brazil thua Na Uy 1-2. Erling Haaland lập cú đúp trong những phút cuối, còn bàn rút ngắn của Neymar trên chấm phạt đền không đủ để cứu đội bóng 5 lần vô địch thế giới.

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Kết quả các trận vừa kết thúc vòng 1/8 World Cup 2026

Thời gian theo giờ Việt Nam Trận đấu Kết quả Ghi chú 0h ngày 5/7 Canada vs Morocco 0-3 Morocco vào tứ kết 4h ngày 5/7 Paraguay vs France 0-1 Pháp giành vé đi tiếp 3h ngày 6/7 Brazil vs Na Uy 1-2 Haaland lập cú đúp, Na Uy vào tứ kết 8h ngày 6/7 Mexico vs Anh Chưa cập nhật kết quả chung cuộc tại thời điểm kiểm tra Trận đấu đáng chú ý của vòng 1/8

Morocco là đội tạo dấu ấn mạnh ở loạt trận mở màn vòng 1/8 khi thắng Canada 3-0, qua đó chấm dứt hành trình của một trong ba đội chủ nhà. Ở trận còn lại, Pháp vượt qua Paraguay 1-0 trong trận đấu căng thẳng, nhiều va chạm và không có quá nhiều khoảng trống cho các pha tấn công tốc độ.

Tâm điểm mới nhất là trận Brazil gặp Na Uy. Đây là cặp đấu mà Brazil được đánh giá cao hơn nhờ tên tuổi, truyền thống và chiều sâu đội hình. Tuy nhiên, bóng đá knock-out luôn có chỗ cho bất ngờ, nhất là khi đối thủ biết tận dụng triệt để những thời điểm quyết định.

Brazil 1-2 Na Uy: Cú sốc lớn nhất vòng 1/8?

Brazil bước vào trận gặp Na Uy với vị thế quen thuộc của một ông lớn World Cup, nhưng những gì diễn ra trên sân lại không giống kịch bản mà người hâm mộ Selecao chờ đợi. Đội bóng Nam Mỹ cầm bóng không tệ, có thời điểm tạo được sức ép, nhưng thiếu sự sắc bén trong các pha xử lý cuối cùng.

Na Uy chọn cách chơi kiên nhẫn, không vội đẩy cao đội hình. Họ phòng ngự chặt chẽ, hạn chế khoảng trống trước khu vực cấm địa và chờ cơ hội từ những tình huống phản công hoặc bóng bổng. Cách tiếp cận này phát huy hiệu quả khi Brazil càng đá càng nôn nóng.

Điểm ngoặt đến ở giai đoạn cuối trận. Erling Haaland mở tỷ số phút 79 bằng một pha dứt điểm quyết đoán, trước khi tiếp tục trừng phạt hàng thủ Brazil ở phút 89. Neymar rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trên chấm phạt đền ở phút 90+10, nhưng quãng thời gian còn lại là quá ít để Brazil tạo nên cuộc lội ngược dòng.

Điều đáng nói là thất bại này không chỉ đến từ một khoảnh khắc sơ sẩy. Brazil chơi thiếu nhịp điệu, nhiều pha lên bóng bị chậm, trong khi các ngôi sao tấn công không tạo ra đủ khác biệt. Khi trận đấu bước vào thời điểm căng nhất, Na Uy lại là đội bình tĩnh hơn.

Với Na Uy, đây không chỉ là một chiến thắng. Đó là tuyên ngôn rằng họ không còn là đội bóng chỉ biết trông chờ vào Haaland, dù tiền đạo này vẫn là nhân tố tạo khác biệt lớn nhất. Hai bàn thắng ở cuối trận giúp Na Uy biến Brazil từ ứng viên quen thuộc thành khán giả sớm của vòng tứ kết.

Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2026 hôm nay và rạng sáng mai

Thời gian theo giờ Việt Nam Trận đấu Địa điểm Ghi chú 8h ngày 6/7 Mexico vs Anh Mexico City Stadium Trận đấu đáng chú ý của ngày 6/7 2h ngày 7/7 Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha Dallas Stadium Đại chiến bán đảo Iberia 7h ngày 7/7 Mỹ vs Bỉ Seattle Stadium Chủ nhà Mỹ gặp thử thách lớn

Trận Mexico gặp Anh là tâm điểm tiếp theo của vòng 1/8. Mexico có lợi thế lớn về tinh thần khi được chơi trong bầu không khí quen thuộc, trong khi Anh vẫn là một trong những đội bóng sở hữu đội hình giàu chiều sâu nhất giải. Đây hứa hẹn là cặp đấu có tốc độ cao, nhiều va chạm và đòi hỏi bản lĩnh lớn ở các thời điểm quyết định.

Rạng sáng 7/7 theo giờ Việt Nam, người hâm mộ sẽ tiếp tục được chứng kiến hai cặp đấu rất đáng chú ý. Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha là trận derby bán đảo Iberia, nơi cả hai đội đều có khả năng kiểm soát bóng và chuyển trạng thái rất tốt. Trong khi đó, Mỹ gặp Bỉ là bài kiểm tra lớn cho tham vọng đi sâu của đội chủ nhà.

Cục diện tứ kết đang dần hình thành

Sau các kết quả đã có, Morocco sẽ gặp Pháp ở tứ kết. Na Uy cũng đã giành vé và chờ đội thắng trong cặp Mexico - Anh. Điều này khiến vòng 1/8 World Cup 2026 trở nên rất đáng xem: các đội bóng lớn không còn nhiều khoảng an toàn, còn những đội giàu thể lực và tổ chức tốt như Morocco, Na Uy đang cho thấy họ đủ sức đi xa.

Với Brazil, thất bại này chắc chắn sẽ kéo theo nhiều câu hỏi. Đội hình có nhiều ngôi sao nhưng thiếu sự liền mạch, Neymar ghi bàn nhưng không thể xoay chuyển cục diện, còn hàng thủ lại mất tập trung đúng lúc không được phép sai.

Với Na Uy, giấc mơ World Cup vẫn tiếp tục. Haaland đang cho thấy đẳng cấp của một tiền đạo lớn ở sân chơi lớn, đặc biệt là khả năng kết liễu trận đấu trong những khoảnh khắc mà chỉ một pha xử lý cũng có thể thay đổi cả cục diện.