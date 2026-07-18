Trận tranh hạng 3 World Cup 2026: Cứu cánh cho Tam Sư

(GLO)- Giấc mộng bá vương đã hoàn toàn tan vỡ với Tam Sư sau thất bại bạc nhược trước Argentina. Trận tranh hạng 3 với người Pháp lúc 4 giờ ngày 19-7 (theo giờ Việt Nam) sẽ là cứu cánh để kéo họ không sa lầy vào khủng hoảng.

Đội tuyển Anh đang nằm ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng FIFA vừa vặn sau Tây Ban Nha, Argentina và Pháp. Bởi vậy, việc lọt vào đến tốp 4 đội mạnh nhất World Cup 2026 là một kết quả không tồi với thầy trò huấn luyện viên (HLV) Thomas Tuchel.

Tam Sư đã có một trận đấu thảm họa trước Argentina. Ảnh: AP

Song nước Anh luôn có sự tự tôn nhất định khi vẫn hãnh diện rằng họ là quê hương của bóng đá. Đưa “bóng đá trở về nhà” như một sự ví von để cho thấy khao khát giành chức vô địch thế giới của Tam Sư.

Thăm dò ý kiến Anh hay Pháp sẽ thắng trong trận tranh hạng 3 1. Đội tuyển Anh 2. Đội tuyển Pháp Gửi Xem kết quả

Do đó, với người hâm mộ xứ sở sương mù, chỉ có việc đưa chiếc Cúp về với chính mảnh đất đã khai sinh ra bóng đá mới là mục tiêu cuối cùng. Nhưng đã 60 năm kể từ năm 1966, họ đã liên tục phải nếm trải những nỗi buồn nhìn chiếc Cúp rời xa tầm với.

Tam Sư chơi có phần hèn nhát để Argentina lội ngược dòng.

Trong những lần thất bại đó, có lẽ trận thua trước Argentina vừa qua là một trong những lần nhận về sự phẫn nộ lớn nhất với người hâm mộ Tam Sư. Cũng là trắng tay, song cái cách đoàn quân HLV Thomas Tuchel đánh rơi tấm vé vào chơi trận chung kết diễn ra một cách khá tệ hại.

Cho đến phút 55 khi Anthony Gordon ghi bàn vào lưới Emiliano Martinez, đội tuyển Anh vẫn có một thế trận tốt trước Argentina. Trong hiệp 1, thậm chí nhiều thời điểm họ còn “đè” đối thủ ra để áp đặt thế trận tấn công. Anh cũng không ngại va chạm nảy lửa với các “tay chơi” đến từ Nam Mỹ.

Bàn thắng 1-0 đến như một kịch bản mà người ta đã trông chờ khi chiến lược gia người Đức mạnh dạn sử dụng cầu thủ có tốc độ Morgan Rogers cho các đợt phản công.

Tam Sư đã có lợi thế dẫn trước 1-0 với bàn thắng của Anthony Gordon. Ảnh: AP

Song khoảng thời gian còn lại là một thảm họa với thầy trò HLV Thomas Tuchel. Ông kéo quân lùi sâu về phần sân nhà chơi phòng ngự một cách khá hèn nhát. Ông rút bớt tiền vệ để chơi với 6 hậu vệ án ngữ trước khung thành của Jordan Pickford.

Nhưng ngược đời thay, hàng thủ đông người to cao của Tam Sư lại trở nên vô dụng trước đội hình có chiều cao rất khiêm tốn như Argentina. Những cầu thủ chỉ cao hơn 1,7 m đã liên tiếp uy hiếp người gác đền của tuyển Anh từ những pha đánh đầu.

Lautaro Martinez đánh đầu kết liễu đội tuyển Anh.

Người hâm mộ tuyển Anh rất khó chấp nhận thực tế họ bị đối thủ yếu thế về chiều cao tạo ra nhiều tình huống hãm thành từ không chiến đến vậy. Trong những khoảnh khắc ấy, Thomas Tuchel lại bị réo tên khi ông đã không triệu tập một trong những trung vệ chơi đầu hay nhất Premier League là Harry Maguire.

Và bàn thắng bằng đầu ở phút bù giờ của Lautaro Martinez - cầu thủ chỉ cao 1,74 m kết liễu Tam Sư như một cái tát trời giáng cho sự lựa chọn gây tranh cãi của chiến lược gia người Đức. Dù cho trước đó trong thời khắc rối ren, ông đã tung trung vệ Dan Burn cao 2,01 m vào sân, song họ đều vô hình trước các tiền đạo đối phương.

Bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Enzo Fernandez cũng là hệ quả của việc đội hình tuyển lùi quá sâu với toàn bộ 10 cầu thủ trong vòng cấm địa mặc cho tiền vệ của Chelsea có rất nhiều không gian. Một tiền vệ đánh chặn tốt đang có phong độ cao như Kobbie Mainoo lại không được sử dụng một phút nào ngay cả khi tất cả nhận ra Tam Sư cần một người như anh.

Enzo Fernandez tung cú sút trái phá gỡ hòa 1-1 cho Argentina.

Lọt vào đến bán kết nhưng World Cup 2026 là một chiến dịch tệ hại với Thomas Tuchel ngay từ tranh cãi khi triệu tập những cái tên đến Bắc Mỹ hay chiến thuật và cách dụng quân trong thời điểm quyết định.

Tuy nhiên, khi làn sóng đòi sa thải tăng cao, FA vẫn một mực bảo vệ Thomas Tuchel và tuyên bố giao chỉ tiêu cho vị HLV người Đức sẽ phải vô địch Euro 2028.

Đó là câu chuyện của 2 năm sau, còn hiện tại, ông sẽ phải thể hiện mình trước đội tuyển Pháp - những người cũng rệu rã về tinh thần sau thất bại toàn diện trước Tây Ban Nha.

Một màn thể hiện tốt cùng một chiến thắng chắc chắn sẽ giúp dư luận Anh nguôi ngoai phần nào. Đặc biệt, nó sẽ khiến FA hay các cầu thủ tin tưởng hơn vào những sự lựa chọn vốn gây tranh cãi của Thomas Tuchel để hướng tới giải đấu lớn 2 năm sau.

Ngược lại, nếu thất bại, Tam Sư sẽ rơi xuống vực sâu của khủng hoảng và niềm tin dành cho Thomas Tuchel có lẽ sẽ chạm đáy…