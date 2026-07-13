Trông chờ màn “phục thù” của người Pháp

(GLO)- 2 năm trước trên đất Đức tại Euro 2024, người Pháp từng gục ngã trước Tây Ban Nha ngay ngưỡng cửa trận chung kết. Cũng tại nấc thang ấy ở World Cup 2026, Mbappe cùng các đồng đội đang sẵn sàng cho một màn “phục thù”.

Pháp bước vào Euro 2024 với tư cách của nhà Á quân World Cup 2022 và mặc định là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch của ngày hội bóng đá châu Âu.

Tây Ban Nha và Pháp có nhiều duyên nợ trong các giải đấu lớn. Ảnh: AP

Đối thủ của họ ở bán kết chỉ là một Tây Ban Nha đang trong thời kỳ chuyển giao lực lượng giữa thế hệ vàng cũ của Iniesta, Xavi, Busquets… với các hậu bối. Nhưng dưới bàn tay chèo lái của huấn luyện viên (HLV) lão làng Luis de la Fuente, La Roja đã tìm lại vị thế vốn có của mình ở lục địa già.

Trước một Les Bleus hùng mạnh, Tây Ban Nha đã có màn lội ngược dòng ngay trong hiệp 1 để giành chiến thắng 2-1 để rồi sau đó lên ngôi. Đó là một giải đấu mà đội bóng xứ sở đấu bò quá xuất sắc với màn thể hiện kiệt xuất của Lamine Yamal.

Chàng trai mới chỉ 16 tuổi trình làng thế giới với một bản hồ sơ không thể hoàn hảo hơn. Cú cứa lòng ghi siêu phẩm của Lamine Yamal khiến Mbappe thất thần để rồi gục ngã khi giấc mơ Euro rời xa.

Mbappe cùng các đồng đội đang có phong độ cao ở World Cup lần này. Ảnh: AP

1 năm sau đó, Pháp tiếp tục thất thủ trước Tây Ban Nha với tỷ số 4-5 ở Nations League. Bởi vậy, trên hành trình đòi lại ngôi vương ở World Cup từ tay Argentina, đối thủ mà người Pháp mong muốn gặp nhất không ai khác ngoài Tây Ban Nha.

Người ta đang ví von “Gà trống Gaulois” đang ở điểm nóc của kim tự tháp bóng đá thế giới nên thật khó để họ chấp nhận 2 thất bại liên tiếp trước cùng 1 đội bóng với những tỷ số sát sao.

Thầy trò HLV Didier Deschamps hoàn toàn có cơ sở cho màn “rửa hận” tại sân vận động Dallas. So với 2 năm trước, Pháp ở thời điểm hiện tại được đánh giá có độ hoàn thiện cao hơn, đặc biệt ở hàng công.

Pháp phô diễn sức mạnh trước đội tuyển Ma Rốc ở tứ kết.

Nếu 2 năm trước, Les Bleus hầu như phụ thuộc vào đôi chân của Mbappe thì ở giải đấu năm nay, họ có thêm những mũi khoan đang ở tầm World Class như Olise, Doue hay đương kim quả bóng vàng Dembele.

Dembele và Doue đang có 2 năm liên tiếp giành chức vô địch Champions League cùng Paris Saint-Germain trong khi Olise đang quá “bay” ở Bayern Munich cũng như trong màu áo đội tuyển Pháp.

Pháp thể hiện sức mạnh tấn công đáng sợ trước Na Uy.

Trên hành trình vào bán kết, Pháp đã có 16 bàn thắng, chỉ xếp sau Argentina 1 bàn. Nhiệm vụ ghi bàn cũng được chia lửa với Mbappe 8 bàn, 3 kiến tạo; Dembele 5 bàn, 3 kiến tạo; Olise chưa có bàn thắng song đã có 5 kiến tạo.

Pháp cũng đang sở hữu chuỗi 6 trận toàn thắng từ đầu giải và chỉ thủng lưới 2 bàn. Trước sức mạnh “hủy diệt” ấy, Tây Ban Nha - nhà đương kim vô địch châu Âu đã được gọi tên để giải mã đội bóng áo lam khi các thông số của họ tại World Cup 2026 cũng cực kỳ đáng sợ.

Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ ngáng đường Pháp đến với chức vô địch. Ảnh: AP

Không sở hữu hàng công quá khủng khiếp như Pháp nhưng Tây Ban Nha lại có sự chắc chắn đến từ khả năng kiểm soát bóng trung bình lên đến 66% cùng 1 bàn thua duy nhất trong trận đấu vòng tứ kết.

Với bất kỳ đối thủ nào kể cả Bồ Đào Nha hay Bỉ, Tây Ban Nha vẫn là những người cầm bóng nhiều hơn và khát khao định đoạt trận đấu ngay trong những khoảng thời gian thi đấu chính thức.

Các nhân chứng sống đã “xát muối” cho trận thắng Pháp 2 năm trước là Dani Olmo và Lamine Yamal vẫn đảm nhiệm vai trò trụ cột cho La Roja ở giải đấu lần này. Lamine Yamal chưa thể chơi chói sáng như kỳ vọng nhưng với 1 ngôi sao hạng A, điểm nổ có thể đến bất cứ lúc nào.

Tây Ban Nha đánh bại Bỉ thuyết phục ở tứ kết.

Cuộc đối đầu giữa Pháp và Tây Ban Nha diễn ra lúc 2 giờ ngày 15-7 (theo giờ Việt Nam) đang được ví như trận chung kết sớm của World Cup. Trong nhiều đội bóng lựa chọn sự thực dụng, Pháp và Tây Ban Nha là số ít những nền bóng đá lấy tấn công là lẽ sống dù với những cách khác nhau.

Do đó, khán giả hy vọng sẽ được chiêu đãi bữa tiệc bóng đá đỉnh cao trên đất Mỹ.