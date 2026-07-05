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Mbappe ghi bàn trên chấm penalty đưa tuyển Pháp vào tứ kết

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Trước một Paraguay chơi đầy thực dụng, Pháp đã gặp rất nhiều khó khăn trên mặt trận tấn công. Trong tình thế đó, Mbappe vẫn kịp lên tiếng với cú dứt điểm penalty thành bàn đưa Les Bleus vào tứ kết.

Trên chặng đường đến với vòng 1/8, Paraguay đã loại bỏ 1 ông lớn của châu Âu là đội tuyển Đức. Do đó, người Pháp hiểu rằng La Albirroja luôn ẩn chứa mối hiểm nguy cho bất kỳ đội bóng nào.

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Mbappe ghi bàn trên chấm penalty đưa tuyển Pháp vào tứ kết . Ảnh: AP

Bởi vậy dù kiểm soát bóng nhiều hơn đại diện của khu vực Nam Mỹ, Les Bleus vẫn tỏ ra tương đối thận trọng trong mặt trận tấn công. Paraguay là những người luôn sẵn sàng tung ra những đợt phản công nguy hiểm nên huấn luyện viên Didier Deschamps không muốn đẩy các học trò của mình vào thế mạo hiểm.

Pháp gặp nhiều khó khăn trên mặt trận tấn công trước Paraguay

Đó cũng chính là lý do khiến hiệp 1 trận đấu diễn ra không quá sôi động dù tuyển Pháp sở hữu hàng công với nhiều ngôi sao. “Gà trống Gaulois” vẫn tạo ra một số tình huống hãm thành nhưng trong khung gỗ, thủ thành Gill vẫn chơi chắc chắn để bảo toàn mành lưới.

Dẫu vậy, đội bóng Tây Âu sẽ không thể chơi với nhịp độ chậm trong hiệp 2 khi chủ trương của đối thủ là kéo trận đấu vào hiệp phụ hoặc penalty. Huấn luyện viên Didier Deschamps tung Doue vào sân tha cho Barcola nhằm tìm kiếm phương án mới từ khả năng khuấy đảo của tiền vệ Paris SG.

Mbappe ghi bàn trên chấm penalty ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

Và trong tình huống đi bóng của Doue trong vòng cấm ở phút 65, các hậu vệ Paraguay đã phạm lỗi với anh. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài đã cho Les Bleus hưởng quả phạt 11 m.

Mbappe là người lãnh trọng trách trên chấm penalty và anh đã không mắc sai sót nào hạ gục thủ thành Gill mở tỷ số 1-0.

Có 1 bàn lận lưng vốn, Pháp có quyền chơi thong dong hơn. Paraguay dù bị dẫn bàn song hầu như bất lực trước sự kiểm soát bóng vượt trội của đối phương.

Bởi vậy, tỷ số 1-0 được duy trì đến hết trận nhưng như vậy là quá đủ cho người Pháp giành tấm vé đi tiếp vào tứ kết gặp Ma Rốc-đội đã hạ gục Canada với tỷ số 3-0 ở vòng 1/8.

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