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Tây Ban Nha hóa “ông kẹ” gieo sầu cho người Pháp

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Trận bán kết trong mơ đã diễn ra không kịch tính như người ta đã mong đợi khi Tây Ban Nha đã khiến người Pháp vỡ vụn hoàn toàn. Đội bóng xứ sở bò tót đã ghi tên mình vào trận chung kết sau khi hóa “ông kẹ” để gieo sầu cho đối thủ.

Pháp đã để thua Tây Ban Nha trong 2 trận đấu gần nhất ở Euro 2024 và Nations League 2025. Do đó, họ hiểu sức mạnh của đối thủ là như thế nào nên chọn cách chơi thận trọng.

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Tây Ban Nha hóa “ông kẹ” gieo sầu cho người Pháp. Ảnh: AP

Trước lối chơi kiểm soát bóng của đội bóng đến từ bán đảo Iberia, các học trò của huấn luyện viên Didier Deschamps chủ trương chơi rình rập chờ cơ hội phản công với những cầu thủ giàu tốc độ.

Tuy nhiên, khi trận đấu đang ở thế giằng co, hàng thủ của Les Bleus đã mắc sai lầm ngớ ngẩn. Lucas Digne trong tình huống phòng ngự bất cẩn đã phạm lỗi với Lamine Yamal trong vòng cấm.

Oyarzabal mở tỷ số 1-0 trên chấm penalty

Trên chấm penalty, Mikel Oyarzabal không mắc sai lầm nào đánh bại thủ thành đối phương mở tỷ số 1-0.

Bàn thắng này khiến thế trận nằm hoàn toàn trong tầm kiểm soát của La Roja. Hàng tiền vệ với Rodri và Fabian Luiz đã làm tốt nhiệm vụ mỏ neo thu hồi, phân phối bóng khiến người Pháp hầu như không có bóng để chơi.

Tây Ban Nha sẵn sàng đẩy cao pressing để bóp nghẹt không gian chơi bóng của “Gà trống Gaulois”. Các mũi công như Mbappe, Olise hay Dembele bị chia cắt hoàn toàn như những mắt xích cô lập. Các pha đột phá cá nhân của họ cũng dễ dàng bị bẻ gãy.

Mbappe cùng đồng đội bất lực trước hàng thủ Tây Ban Nha

Huấn luyện viên Luis de la Fuente dường như đã tìm ra cách khắc chế người Pháp trong khi người đồng nhiệm bên kia chiến tuyến tỏ ra khá loay hoay trong việc đi tìm bàn gỡ. Ngay cả khi Les Bleus có những sự thay đổi nhân sự, họ vẫn không cho thấy sự khởi sắc trên mặt trận tấn công.

Thậm chí, Pháp còn bị Tây Ban Nha “vỗ mặt” với những đợt bất ngờ đẩy cao nhịp độ tấn công. Phút 58, Porro thoát xuống sau pha phối hợp ăn ý với Olmo rồi tung cú đứt điểm hiểm hóc hạ gục Mike Maignan nâng tỷ số lên 2-0.

Porro nhấn chìm Pháp với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0

Khoảng cách là tỷ số là không quá lớn nhưng người Pháp hoàn toàn bất lực trong việc đi tìm bàn gỡ. Mọi chiến thuật của Didier Deschamps đều vỡ vụn bởi cuộc chơi đã nằm trong tay của La Roja.

Thất bại với tỷ số 0-2, người Pháp tiếp tục ôm hận trước Tây Ban Nha để đối thủ giành vé vào chơi trận chung kết một cách đầy thuyết phục.

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