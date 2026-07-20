(GLO)- Argentina đã chơi bằng tất cả những gì mình có trong cuộc đối đầu với Tây Ban Nha. Tuy nhiên họ cũng không thể cản bước nhà đương kim vô địch châu Âu bước lên đỉnh thế giới.

So với tất cả những đối thủ trên hành trình ở World Cup 2026, Tây Ban Nha rõ ràng là cái tên khó nhằn nhất với Argentina. Với những gì La Roja đã thể hiện, đội bóng xứ sở Tango hiểu rằng mối hiểm họa sẽ luôn trực với họ.

Khuất phục Argentina, Tây Ban Nha đăng quang World Cup 2026. Ảnh: AP

Do đó, không bất ngờ khi La Albiceleste lựa chọn chơi phòng ngự trước đại diện của bán đảo Iberia. Tuy vậy, với những ngôi sao trong đội hình, đội bóng xứ sở đấu bò vẫn có cách để uy hiếp khung thành của Emiliano Martinez.

Ngay ở phút thứ 5, Lamine Yamal đã tung cú sút hiểm hóc nhưng thủ thành của câu lạc bộ Aston Villa đã chơi xuất sắc để khước từ bàn thắng của Tây Ban Nha.

Lamine Yamal có cơ hội uy hiếp khung thành Argentina.

Sau những phút đầu để cho đối thủ có khoảng trống, hàng thủ của Argentina đã siết chặt và phong tỏa tốt các mũi công của đối phương. Lamine Yamal không thể có những pha đi bóng đột phá sở trường trong khi các vệ tinh của anh cũng bị cô lập.

Trong thế trận tương đối chắc chắn, Argentina đã gặp thiệt thòi về nhân sự khi cuối hiệp 1, trung vệ Lisandro Martinez gặp chấn thương không thể tiếp tục thi đấu.

Emilano Martinez vẫn chơi chắc chắn trong khung gỗ của Argentina.

Tuy vậy, sự vắng mặt của cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Manchester United cũng không ảnh hưởng quá nặng nề đến hệ thống phòng ngự của La Albiceleste. Họ vẫn kiềm tỏa tốt các mũi công bên phía La Roja trong bối cảnh Emiliano Martinez vẫn chơi xuất sắc trong khung gỗ.

Dẫu vậy, Argentina một lần nữa chịu ảnh hưởng nhân sự khi Enzo Fernandez phải nhận thẻ vàng thứ 2 ở những phút cuối cùng của thời gian thi đấu chính thức. Điều này buộc đội bóng xứ sở Tango phải thi đấu thiếu người trong 30 phút của hiệp phụ.

Đó cũng là thời điểm thầy trò huấn luyện viên Lionel Scaloni phải gánh chịu sức ép đến từ hàng công của Tây Ban Nha. Họ đã đứng vững trong hiệp đầu tiên của hiệp phụ nhưng lớp bê tông đã bị phá vỡ ngay ở khoảng đầu của hiệp phụ thứ 2.

Sau pha cứu bóng đầy nỗ lực của Nico Williams, Ferran Torres có pha đệm bóng chuẩn xác tung nóc lưới mở tỷ số 1-0.

Ferran Torres ghi bàn duy nhất giúp Tây Ban Nha lên ngôi vô địch.

Với bàn thua này, Argentina buộc phải đẩy cao đội hình chơi tấn công. Nhưng trong tình thế thiếu người, La Albiceleste hoàn toàn bất lực trước hàng thủ của Tây Ban Nha.

Nhà đương kim vô địch châu Âu bảo vệ thành quả 1-0 và đã lên đỉnh vinh quang của thế giới một cách đầy thuyết phục. Trong khi đó Messi cùng đồng đội đã không thể viết tiếp câu chuyện lịch sử của mình khi phải nhường ngôi vương cho Tây Ban Nha.