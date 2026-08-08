Khởi tố, tạm giam TikToker Phượng Nguyễn

(GLO) - Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với TikToker Phượng Nguyễn, tên thật là Nguyễn Thị Bích Phượng (SN 1987, trú tại tổ 6, phường Hội Phú).

Quá trình điều tra ban đầu, Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh) xác định: Phượng là giáo viên dạy bơi tại cơ sở kinh doanh hồ bơi của gia đình.

Phượng thiết lập, quản lý, sử dụng nhiều tài khoản trên các trang mạng xã hội gồm: tài khoản Facebook “Phượng Nguyễn, “Nguyễn Phượng Korean”, tài khoản TikTok “Phượng Nguyễn”, “Như Lai (Maitreya-Di Lặc)”.

Đối tượng Phượng làm việc với cơ quan Công an. Ảnh: Văn Ngọc

Khoảng cuối tháng 5 và đầu tháng 6-2026, đối tượng đã đăng tải nhiều video, bài viết trên mạng xã hội phản ánh vụ án cướp tiền tại Phòng Giao dịch Trà Bá của Vietcombank Chi nhánh Gia Lai.

Các bài đăng của Phượng có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, sử dụng ngữ cảnh, ngôn từ mang tính áp đặt một chiều, hướng lái dư luận hoài nghi, nhìn nhận sự việc không đúng thực tế.

Đối tượng cho rằng cơ quan chức năng làm oan sai, bỏ lọt tội phạm, mức án không nghiêm, đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an điều tra lại vụ án trên.

Phượng đăng tải nhiều bài viết có nội dung sai sự thật về vụ cướp ngân hàng. Ảnh chụp màn hình

Đại úy Trần Khánh Hòa - Điều tra viên Phòng An ninh điều tra - khẳng định: Vụ án cướp tài sản nêu trên có tính chất đặc biệt nghiêm trọng được dư luận quan tâm. Chỉ trong thời gian ngắn, được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã bắt giữ 2 đối tượng gây án cùng nhiều tài sản, vật chứng có giá trị chứng minh tội phạm.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đều tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc thu thập, đánh giá, sử dụng tài liệu chứng cứ, không làm oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

“Vụ án thu hút nhiều tầng lớp nhân dân theo dõi, ghi nhận sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Bộ Công an, đồng thời đánh giá cao về trách nhiệm, năng lực phối hợp của các cơ quan tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử vụ án này, góp phần giữ bình yên cho cuộc sống nhân dân.

Tuy nhiên, đối tượng Phượng đã lợi dụng quyền tự do khi sử dụng mạng xã hội để đăng tải các thông tin xuyên tạc, sai sự thật ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều cá nhân, tổ chức” - Đại úy Hòa cho biết.

Cơ quan Công an thu thập nhiều tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của Phượng. Ảnh: Văn Ngọc

Ngoài vụ án trên, Phượng đã sử dụng các tài khoản mạng xã hội trên để đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của một số đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an.

Các bài đăng của Phượng đã thu hút nhiều người xem và tương tác. Trong đó có nhiều bình luận cổ xúy cho các nội dung xuyên tạc mà đối tượng đã đăng tải gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng An ninh điều tra phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh làm rõ.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã trưng cầu Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai giám định nội dung tài liệu, hình ảnh, video clip mà Phượng đăng tải.

Qua đó xác định: Các bài viết và video được đăng tải công khai trên các tài khoản do Phượng quản lý, sử dụng ảnh hưởng xấu đến uy tín của nhiều cá nhân, tổ chức.

Làm việc với cơ quan Công an, Phượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Đối tượng cho biết bản thân không hiểu rõ về các vụ án, vụ việc và các cá nhân, tổ chức nêu trên.

Tuy nhiên, đối tượng đã đọc được nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội rồi từ đó cóp nhặt, tự quay video để đăng tải lên mạng xã hội.

Đối tượng Phượng đã bị khởi tố, tạm giam. Ảnh: Nguyễn Phan

Dựa trên những chứng cứ thu thập được cùng kết quả đấu tranh với đối tượng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Phượng để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn vào ngày 7-8.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Phạm Hồng Vinh - Phó Trưởng phòng An ninh điều tra - cho biết: “Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng khi sử dụng mạng xã hội, tuyệt đối không truy cập, chia sẻ, bình luận hoặc tương tác với các nội dung sai sự thật, xuyên tạc, chống phá hoặc chưa được kiểm chứng để tránh vi phạm pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra sẽ tiếp tục đấu tranh, điều tra xử lý các đối tượng có liên quan đến đối tượng Phượng theo quy định của pháp luật”.